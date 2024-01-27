Показываю рецепт необычного борща. Вот почему мой борщ самый вкусный

Борщ довольно давно появился в кулинарии восточных славян. На формирование блюда имели влияния соседние народы. Однако, при этом суп остался почти неизмененным с древности.

Сейчас борщ внесен в Список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества. Данным действием ООН подтвердили важность этого блюда в культуре как страны, так и всего мира.

Борщ бывает разным, так как каждый народ готовит его по своим традициям и устоям.

Свекла в борще играет большую роль. Чем более зрелая будет свекла, тем краснее и насыщеннее получится борщ. Но, помимо этого, есть и другие секреты готовки вкусного супа.

Ингредиенты для борща:

Куриный окорочок — 2 шт.;

Вода — 1,5 л;

Капуста — 300 г;

Картофель — 2 шт.;

Репчатый лук — 1 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Свекла вареная — 1 шт.;

Квашеная капуста — 150 г;

Томатная паста — 2 ст. л.;

Хмели-сунели — ½ ч. л.;

Паприка — 1 ч. л.;

Сухой чеснок — 1 ч. л.;

Лавровый лист — 1 шт.;

Зеленый лук — пучок;

Кинза — пучок;

Соль — 2 ч.л.

Приготовление борща:

В воду высыпаем соль и нагреваем в кастрюле, выкладываем окорочка. Можно добавить также суповой набор в воду. Не забываем положить в воду к мясу половину репчатой луковицы.

Нарезаем мелко лук, натираем на крупной терке морковь. В сковороде с растительным маслом обжариваем лук и морковь, слегка солим.

Шинкуем мелко капусту, солим и оставляем на 5-7 минут. К луку кладем томатную пасту, вливаем 30 мл воды. Высыпаем к луку и моркови хмели-сунели, паприку и сухой чеснок, перемешиваем.

Накрываем зажарку крышкой и тушим 2 минуты. Курицу варим до готовности, а затем выкладываем в отдельную миску вместе с луком.

Очищаем картофель и нарезаем маленьким кубиком, выкладываем в бульон. В зажарку кладем капусту и перемешиваем, под крышкой тушим 8-10 минут, постоянно перемешивая.

Удаляем с мяса кости, делим на небольшие кусочки. Выкладываем зажарку спустя 10 минут в бульон.

Натираем на крупной терке очищенную свеклу, добавляем в суп вместе с квашеной капустой. Далее кладем в борщ куриное мясо, варим под крышкой на медленном огне 10 минут.

Шинкуем в суп зеленый лук и кинзу, высыпаем в кастрюлю.

Супу даем настояться 5 минут под крышкой. Получается ароматный и сытный борщ с мясом.