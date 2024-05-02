Описание приготовления:
Сейчас яблоки у нас есть в любое время года, поэтому побаловать свою семью таким пирогом можно когда угодно. Сочно и очень вкусно!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки Блюдо: Выпечка / Шарлотка
Состав / Ингредиенты:
- Кефир 250 Миллилитров
- Манка 120 Грамм
- Мука 120 Грамм
- Сахар 120 Грамм
- Растительное масло 120 Миллилитров
- Яблоки 3 Штуки
- Ванилин 1 Щепотка
- Соль 1 Щепотка
- Сода 1/2 Чайных ложки
Количество порций 8
Калорийность
229 ккал
Калорийность
2 г
Белки
11 г
Жиры
29 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Шарлотка без яиц с яблоками на кефире с манкой»
Для приготовления шарлотки подготовьте необходимые ингредиенты. Яблоки выбирайте кисло-сладкого вкуса.
Для приготовления теста налейте в чашу кефир и добавьте сахар.
Всыпьте муку и манку. Влейте растительное масло. Добавьте, соду, щепотку соли и ванилина. Все перемешайте.
Яблоки помойте, вырежьте сердцевину и нарежьте дольками.
Для выпечки можно взять любую форму. У меня металлическая, разъемная. Застелите форму пергаментом. Вылейте половину теста и разложите ломтики яблок.
Затем вылейте вторую половину теста и сверху разложите оставшиеся яблоки. Поставьте шарлотку в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 40 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.
Готовая шарлотка немного поднимется и станет золотистого цвета.
Готовую шарлотку извлеките из формы и остудите.
Нарежьте шарлотку на кусочки и подавайте к столу.
Приятного чаепития!