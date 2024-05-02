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Шарлотка без яиц с яблоками на кефире с манкой

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Шарлотка без яиц с яблоками на кефире с манкой

Описание приготовления:

Сейчас яблоки у нас есть в любое время года, поэтому побаловать свою семью таким пирогом можно когда угодно. Сочно и очень вкусно!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки Блюдо: Выпечка / Шарлотка

Состав / Ингредиенты:

  • Кефир 250 Миллилитров
  • Манка 120 Грамм
  • Мука 120 Грамм
  • Сахар 120 Грамм
  • Растительное масло 120 Миллилитров
  • Яблоки 3 Штуки
  • Ванилин 1 Щепотка
  • Соль 1 Щепотка
  • Сода 1/2 Чайных ложки

Количество порций 8

Калорийность

229 ккал

Калорийность

2 г

Белки

11 г

Жиры

29 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Шарлотка без яиц с яблоками на кефире с манкой»

Шарлотка без яиц с яблоками на кефире с манкой

Для приготовления шарлотки подготовьте необходимые ингредиенты. Яблоки выбирайте кисло-сладкого вкуса.

Шарлотка без яиц с яблоками на кефире с манкой

Для приготовления теста налейте в чашу кефир и добавьте сахар.

Шарлотка без яиц с яблоками на кефире с манкой

Всыпьте муку и манку. Влейте растительное масло. Добавьте, соду, щепотку соли и ванилина. Все перемешайте.

Шарлотка без яиц с яблоками на кефире с манкой

Яблоки помойте, вырежьте сердцевину и нарежьте дольками.

Шарлотка без яиц с яблоками на кефире с манкой

Для выпечки можно взять любую форму. У меня металлическая, разъемная. Застелите форму пергаментом. Вылейте половину теста и разложите ломтики яблок.

Шарлотка без яиц с яблоками на кефире с манкой

Затем вылейте вторую половину теста и сверху разложите оставшиеся яблоки. Поставьте шарлотку в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 40 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.

Шарлотка без яиц с яблоками на кефире с манкой

Готовая шарлотка немного поднимется и станет золотистого цвета.

Шарлотка без яиц с яблоками на кефире с манкой

Готовую шарлотку извлеките из формы и остудите.

Шарлотка без яиц с яблоками на кефире с манкой

Нарежьте шарлотку на кусочки и подавайте к столу.

Шарлотка без яиц с яблоками на кефире с манкой

Приятного чаепития!

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