Натрите кабачок и картошку. Быстрые и невероятно вкусные котлетки: готовлю без отдыха

Кабачки содержат много полезных веществ, таких как витамины (А, С, К, группы В), минералы (магний, калий, марганец, фосфор, железо), а также пищевые волокна. Благодаря своему составу кабачки могут оказывать положительное влияние на организм, а именно улучшать работу сердечно-сосудистой системы, снижать артериальное давление, способствовать снижению веса и поддерживать здоровье кожи и волос. Важно отметить, что польза кабачков может варьироваться в зависимости от способа приготовления. Например, жареные кабачки содержат больше калорий и жиров, чем приготовленные на пару или запеченные.
Расскажем, как приготовить котлеты из кабачков.
Ингредиенты:
- Кабачки — 1 шт.;
- Морковь — 1 шт.;
- Картофель — 2 шт.;
- Сыр — 100 г;
- Яйца — 2 шт.;
- Чеснок — 1 зубчик;
- Соль — ½ ч.л.;
- Зелёный лук — пучок;
- Манная крупа — 3 ст.л.
Приготовление кабачковых котлет:
Натираем на крупной терке кабачок, солим и оставляем на 15 минут. Измельчаем на крупной терке очищенную морковь и очищенный картофель.
Отжимаем от лишней жидкости картофельную и кабачковую смесь, выкладываем к моркови. Шинкуем зеленый лук, натираем мелко сыр и кладем к смеси овощей.
Разбиваем в смесь яйца, пропускаем через пресс зубчики чеснока, посыпаем черным перцем и перемешиваем. Высыпаем в смесь манную крупу, смешиваем и оставляем на 20 минут.
Формуем из смеси небольшие котлеты, обжариваем их на сковороде под крышкой. Жарим по 8-10 минут с каждой стороны на медленном огне.
Подавать котлеты рекомендуется со сметаной. Это хороший вариант для людей, соблюдающих пост или не едящих мясо.