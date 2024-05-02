Натрите кабачок и картошку. Быстрые и невероятно вкусные котлетки: готовлю без отдыха

Кабачки содержат много полезных веществ, таких как витамины (А, С, К, группы В), минералы (магний, калий, марганец, фосфор, железо), а также пищевые волокна. Благодаря своему составу кабачки могут оказывать положительное влияние на организм, а именно улучшать работу сердечно-сосудистой системы, снижать артериальное давление, способствовать снижению веса и поддерживать здоровье кожи и волос. Важно отметить, что польза кабачков может варьироваться в зависимости от способа приготовления. Например, жареные кабачки содержат больше калорий и жиров, чем приготовленные на пару или запеченные.

Расскажем, как приготовить котлеты из кабачков.

Ингредиенты:

Кабачки — 1 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Картофель — 2 шт.;

Сыр — 100 г;

Яйца — 2 шт.;

Чеснок — 1 зубчик;

Соль — ½ ч.л.;

Зелёный лук — пучок;

Манная крупа — 3 ст.л.

Приготовление кабачковых котлет:

Натираем на крупной терке кабачок, солим и оставляем на 15 минут. Измельчаем на крупной терке очищенную морковь и очищенный картофель.

Отжимаем от лишней жидкости картофельную и кабачковую смесь, выкладываем к моркови. Шинкуем зеленый лук, натираем мелко сыр и кладем к смеси овощей.

Разбиваем в смесь яйца, пропускаем через пресс зубчики чеснока, посыпаем черным перцем и перемешиваем. Высыпаем в смесь манную крупу, смешиваем и оставляем на 20 минут.

Формуем из смеси небольшие котлеты, обжариваем их на сковороде под крышкой. Жарим по 8-10 минут с каждой стороны на медленном огне.

Подавать котлеты рекомендуется со сметаной. Это хороший вариант для людей, соблюдающих пост или не едящих мясо.