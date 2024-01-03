ГлавнаяРецептыШедевр на праздничном столе: готовим мандариновое варенье без лишних усилий Шедевр на праздничном столе: готовим мандариновое варенье без лишних усилий На чтение: 1 минута Почувствуйте аромат свежих мандаринов и наслаждайтесь неповторимой сладостью в каждой ложке – все это о варенье мандарина. Готовить его очень просто, так что берем фрукты и идем на кухню! ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Мандариновое варенье – это прекрасное зимнее лакомство, которое можно создать собственноручно. Просмотрите самый вкусный и простой рецепт сладкого десерта. Его можно подавать к тостам или блинам. Интересно Для тех, кто не успевает: рецепт «ленивых» пампухов, которые можно приготовить очень быстро Рецепт мандаринового варенья Время: 1 час Порций: 4 Такая вкусность / Фото unsplash Ингредиенты: – 1 килограмм мандаринов; – 200 грамм сахара; – 2 чайные ложки корицы; – 1 чайная ложка свежемолотого кардамона; – 3 веточки свежего тимьяна; – 1 чайная ложка цедры лимона. Приготовление: Размельчите мандарины и положите в кастрюлю. Соедините их с остальными ингредиентами. Варите на медленном огне, периодически помешивая. Когда смесь загустеет, удалите веточки тимьяна. Варенье разложите по банкам и поместите в холодильник. Как выбрать сладкие мандарины Купите мандарины с ярко-оранжевой шкуркой. Чем насыщен цвет, тем вероятно, что мандарины будут сладкими. Они должны быть тяжелыми для своего размера, что может свидетельствовать о высоком содержании сока и сладости. Также важно знать: нужно мыть мандарины. Поделитесь с друзьями