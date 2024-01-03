Описание приготовления:

Предлагаю готовить кутью из пшеницы. Добавим обязательно мак, курагу, семечки по вкусу, орехи, изюм. Для сладости можно использовать мед или сахарный песок, также вы можете добавить разные сухофрукты по своему вкусу. Если пшеницу вы не можете купить, как вариант, можно заменить ее рисом. Берите рецепт на заметку, уверена, вам понравится!

Назначение: На праздничный стол / Рождество Основной ингредиент: Крупы / Пшеничная крупа Блюдо: Десерты / Кутья

Состав / Ингредиенты:

Пшеница 1 Стакан

Вода 3 Стакана

Мак 3 Ст. ложки

Кунжут 3 Ст. ложки

Семена тыквы 1 Ст. ложка

Сахар По вкусу

Курага 70 Грамм

Грецкие орехи 70 Грамм

Изюм 70 Грамм

Количество порций 2

Как приготовить «Кутья на Рождество»

Подготовьте все необходимые ингредиенты.

Пшеницу заранее промойте хорошо и залейте водой, оставьте пшеницу на несколько часов. Спустя время слейте воду, пшеницу переложите в кастрюлю, залейте чистой водой, варите 1 час. В процессе варки добавьте в кашу сахар.

Готовую пшеницу переложите в глубокую миску.

Добавьте в горячую кашу мак, кунжут, семена тыквы. Также можете добавить семена подсолнечника, лен и т.д.

Добавьте следом в миску изюм.

Добавьте курагу, нарезанную крупно, также добавьте нарезанные грецкие орехи.

Перемешайте все хорошо и попробуйте, если каша недостаточно сладкая, добавьте еще немного сахара или мед по вкусу. Кутью можно подавать к столу.

Приятного вам аппетита!