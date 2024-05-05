Шесть ошибок в приготовлении куличей на Пасху: как их избежать

Даже опытные хозяйки делают ошибки во время выпекания куличей. Ничего страшного в этом нет, если знать, как избежать повторения их в дальнейшем.

Приготовление кулича на Пасху – процесс очень ответственный и требует максимальной концентрации и внимания. Однако практически каждая хозяйка хотя бы раз в своей практике сталкивалась с неудачей при выпечке куличей. Среди самых распространенных – подгоревшая выпечка, не до конца пропеченная, прилипает к форме и тому подобное. Фокус собрал повторяющиеся ошибки и советы, как их избежать.

Тесто плохо подходит или опадает во время выпекания

Секрет идеального теста для кулича – правильные пропорции продуктов и терпение. Оно любит качественные ингредиенты, тепло рук и скурпулезное вымешивание. При замешивании все ингредиенты должны быть не холодными и не горячими, а комнатной температуры. Чтобы готовое тесто хорошо подошло, нужно создать для него оптимальную температуру в 25 градусов, а место для расстойки не должно проветриваться и иметь сквозняки. Достаточно легкого дуновения ветра, чтобы тесто осело еще задолго до того, как отправится в духовку.

Кулич пригорает

Часто те, кто готовит куличи, сталкиваются с тем, что выпечка пригорает по бокам или сверху. Чтобы этого избежать, перед тем, как ставить формы с тестом в духовку, последнюю нужно разогреть примерно до 170 градусов. В таком случае в ней будет равномерная температура для выпечки. Еще один способ избежать подгорания – смазывать форму для выпечки сливочным маслом и стелить на дно пергамент. В случае, если верх кулича начинает пригорать, лучше убавить температуру в духовке градусов на 20 и накрыть верхушку чуть влажным пергаментом. Если нет пергамента, можно взять фольгу.

И последнее: во время выпекания старайтесь не открывать дверцу духовки. Сдобная выпечка не любит, когда ее «беспокоят», и при попадании в духовку воздуха пышный кулич опадает.

Кулич не пропекся

Бывает, что с виду румяный и пышный кулич внутри – вязкий или полусырой. Чтобы этого избежать, необходимо выдерживать время выпечки в зависимости от размера изделия. Маленькие куличи массой меньше 1 кг выпекают около 30 минут, килограммовые куличи – 45 минут, куличи массой 1,5 кг – 1 час, двухкилограммовые – полтора часа. Также готовность кулича определяют по его объему: тесто должно подняться практически до краев формы.

Опытные хозяйки также часто перед тем, как отправить куличи выпекаться, втыкают в тесто соломинку или зубочистку . Если после выпекания вытянуть их, и они сухие – изделие полностью пропеклось.

Кулич невозможно вынуть из формы

Это – очень распространенная проблема, когда готовый кулич намертво прилипает к стенкам формы. Лучший способ не столкнуться с этим – обложить форму пергаментом и смазать сливочным маслом. Как вариант – использовать разъемные формы для куличей, которых сейчас продается много, или специальные бумажные. Кстати, доставать кулич из формы нужно только тогда, когда он полностью остынет. В противном случае можно безнадежно испортить вид выпечки.

Кулич получился «невоздушным»

Часто куличи получаются недостаточно воздушные, а в худшем случае напоминают пластилин. Дело в том, что тесто недостаточно поднялось. Чтобы такого не произошло, на этапе приготовления тесто надо очень долго вымешивать, поскольку, как уже говорилось, оно требует тепла рук и длительного вымешивания. Месить нужно до тех пор, пока тесто не перестанет прилипать к рукам. Еще один секрет – в муке. Перед тем, как добавлять ее в тесто, ее нужно заранее хорошо просеять. «Воздушности» пасхальному хлебу придает и алкоголь – качественный коньяк или темный ром.

Глазурь не застывает

Липнущая ко всем поверхностям или к соседним куличам глазурь – еще один кошмар хозяйки. Чтобы этого не случилось, рекомендуется использовать проверенный рецепт приготовления глазури. В течение 5-10 минут охладить в морозильной камере яйцо. Затем отделить белок от желтка, и взбивать белок миксером на небольшой скорости (постепенно ее увеличивая) до тех пор, пока не исчезнут пузырьки. Понемногу добавить в яичную массу пол стакана сахарной пудры и щепотку лимонной кислоты для блеска глазури. Крем должен получиться плотным и густым. Чтобы глазурь не липла и не растекалась, опытные хозяйки советуют смазывать еще горячие изделия.

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