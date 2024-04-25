Описание приготовления:
Кабачки для розочек выбирайте молодые, не очень большие и ровные. При желании кабачки можно посыпать любимыми специями или травами. Подавайте розочки из кабачков с любым соусом и зеленью.
Назначение: На ужин / На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Овощи / Кабачок Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Кабачок 200 Грамм (молодой)
- Сыp 70 Грамм (твердый)
- Масло растительное 3 Ст. ложки
- Сухари панировочные По вкусу
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
252 ккал
Калорийность
5 г
Белки
24 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Розочки из кабачков в духовке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления розочек из кабачков. Кабачки тщательно вымойте и обсушите.
У кабачков отрежьте кончики. Порежьте кабачки вдоль на слайсы толщиной 0.4 миллиметра. Противень застелите пергаментом. Каждую сторону кабачков смажьте растительным маслом, запанируйте в сухарях и выложите в один слой на пергамент.
Поставьте противень в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 10 минут.
Сыр натрите на средней терке. Кабачки посолите, поперчите и посыпьте тертым сыром.
Сверните кабачки в рулетики, начиная с широкой стороны. Установите их столбиками в форму для выпечки смазанную растительным маслом.
Поставьте форму с розочками из кабачков в духовку и готовьте еще 7-8 минут. Готовые розочки достаньте и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!