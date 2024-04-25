Описание приготовления:

Кабачки для розочек выбирайте молодые, не очень большие и ровные. При желании кабачки можно посыпать любимыми специями или травами. Подавайте розочки из кабачков с любым соусом и зеленью.

Назначение: На ужин / На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Овощи / Кабачок Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Кабачок 200 Грамм (молодой)

Сыp 70 Грамм (твердый)

Масло растительное 3 Ст. ложки

Сухари панировочные По вкусу

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

252 ккал

Калорийность

5 г

Белки

24 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Розочки из кабачков в духовке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления розочек из кабачков. Кабачки тщательно вымойте и обсушите.

У кабачков отрежьте кончики. Порежьте кабачки вдоль на слайсы толщиной 0.4 миллиметра. Противень застелите пергаментом. Каждую сторону кабачков смажьте растительным маслом, запанируйте в сухарях и выложите в один слой на пергамент.

Поставьте противень в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 10 минут.

Сыр натрите на средней терке. Кабачки посолите, поперчите и посыпьте тертым сыром.

Сверните кабачки в рулетики, начиная с широкой стороны. Установите их столбиками в форму для выпечки смазанную растительным маслом.

Поставьте форму с розочками из кабачков в духовку и готовьте еще 7-8 минут. Готовые розочки достаньте и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!