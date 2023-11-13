ГлавнаяРецептыШоколадные конфеты из 3 продуктов: в магазине такой вкуснятины не купишь Шоколадные конфеты из 3 продуктов: в магазине такой вкуснятины не купишь На чтение: 1 минута Чтобы приготовить шоколадные конфеты дома, не нужно быть кондитером. По этому рецепту сделать их будет очень просто лишь из 3 ингредиентов. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ У домашних конфет очень насыщенный и приятный вкус. В то же время, они абсолютно натуральны – вы точно будете знать, что десерт приготовлен из лучших ингредиентов. Вам понравится Вкус, который возвращает в детство: готовим топовое блюдо с «Куркою по-домашнему» Рецепт домашних шоколадных конфет с бананом Время: 20 минут Порций: 6 – 8 Ингредиенты: – 300 граммов печенья; – 2 банана; – 200 граммов молочного шоколада Для этого рецепта можно использовать и черный шоколад / Фото Unsplash Приготовление: Перебейте бананы в пюре с помощью блендера или вилки, а печенье измельчите в крошку. Смешайте перебитые бананы с печеньем и замесите густое тесто. Мокрыми руками раскатайте его в небольшие кружочки. Шоколад выложите в кастрюлю и растопите на водяной бане. Подготовьте противень с пергаментом. Конфеты поочередно выложите в миску с растопленным шоколадом и покройте глазурью со всех сторон. Оставьте в холодильнике на несколько часов для охлаждения шоколада. Любите сладенькое? Попробуйте приготовить домашние глазированные сырки по нашему простому рецепту. Поделитесь с друзьями