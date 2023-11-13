Описание приготовления:
Пасту для приготовления можно взять любого вида. Сегодня я сделаю ее с фарфалле, но прекрасно подойдет и пене и лапша. Если у вас краб сырой, предварительно его нужно отварить и только потом очистить от панциря. Или возьмите уже очищенное мясо краба.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Крабы / Макароны Блюдо: Горячие блюда / Паста География кухни: Итальянская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Паста 200 Грамм
- Крабовое мясо в панцире 500 Грамм (клешни)
- Сливки 200 Миллилитров (10-20% жирности)
- Чеснок 3 Зубчика
- Масло оливковое 1 Ст. ложка
- Петрушка 1 Ст. ложка (рубленая)
- Соль По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
188 ккал
Калорийность
9 г
Белки
4 г
Жиры
22 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Паста с крабом в сливочном соусе»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пасты с крабом в сливочном соусе. У меня замороженные клешни краба стригуна, их необходимо разморозить на нижней полке холодильника.
В кастрюлю налейте воду, посолите и доведите до кипения на среднем огне. Выложите пасту и варите до состояния аль денте. Откиньте пасту на сито и дайте отвару полностью стечь.
Разрежьте панцирь на клешнях и извлеките крабовое мясо.
В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Дольки чеснока очистите, разрежьте пополам и выложите в масло. Обжаривайте их до золотистого цвета и удалите.
Влейте в сковороду сливки и уваривайте на медленном огне до загустения. На это уйдет примерно 7-8 минут.
Добавьте в соус отваренную пасту.
Мясо краба порежьте или разделите на волокна и добавьте к пасте.
Петрушку мелко порежьте, добавьте в сковороду, посолите и перемешайте.
Прогрейте пасту с крабом в сливочном соусе 2-3 минуты на медленном огне. Снимите с огня и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!