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Паста с крабом в сливочном соусе

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Паста с крабом в сливочном соусе

Описание приготовления:

Пасту для приготовления можно взять любого вида. Сегодня я сделаю ее с фарфалле, но прекрасно подойдет и пене и лапша. Если у вас краб сырой, предварительно его нужно отварить и только потом очистить от панциря. Или возьмите уже очищенное мясо краба.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Крабы / Макароны Блюдо: Горячие блюда / Паста География кухни: Итальянская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Паста 200 Грамм
  • Крабовое мясо в панцире 500 Грамм (клешни)
  • Сливки 200 Миллилитров (10-20% жирности)
  • Чеснок 3 Зубчика
  • Масло оливковое 1 Ст. ложка
  • Петрушка 1 Ст. ложка (рубленая)
  • Соль По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

188 ккал

Калорийность

9 г

Белки

4 г

Жиры

22 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Паста с крабом в сливочном соусе»

Паста с крабом в сливочном соусе

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пасты с крабом в сливочном соусе. У меня замороженные клешни краба стригуна, их необходимо разморозить на нижней полке холодильника.

Паста с крабом в сливочном соусе

В кастрюлю налейте воду, посолите и доведите до кипения на среднем огне. Выложите пасту и варите до состояния аль денте. Откиньте пасту на сито и дайте отвару полностью стечь.

Паста с крабом в сливочном соусе

Разрежьте панцирь на клешнях и извлеките крабовое мясо.

Паста с крабом в сливочном соусе

В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Дольки чеснока очистите, разрежьте пополам и выложите в масло. Обжаривайте их до золотистого цвета и удалите.

Паста с крабом в сливочном соусе

Влейте в сковороду сливки и уваривайте на медленном огне до загустения. На это уйдет примерно 7-8 минут.

Паста с крабом в сливочном соусе

Добавьте в соус отваренную пасту.

Паста с крабом в сливочном соусе

Мясо краба порежьте или разделите на волокна и добавьте к пасте.

Паста с крабом в сливочном соусе

Петрушку мелко порежьте, добавьте в сковороду, посолите и перемешайте.

Паста с крабом в сливочном соусе

Прогрейте пасту с крабом в сливочном соусе 2-3 минуты на медленном огне. Снимите с огня и сразу подавайте к столу.

Паста с крабом в сливочном соусе

Приятного аппетита!

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