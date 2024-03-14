Шоколадный муссовый десерт в бутылке

Отсутствие подходящей формы хотя бы раз останавливало вас от приготовления сладкого блюда? Тогда предлагаем вам узнать, как сделать шоколадный муссовый десерт в домашних условиях. Скажем наперед, ни стеклянная, ни силиконовая форма для этого не понадобится.

Десерт прекрасно застынет и в пластиковой бутылке. Важно лишь, чтобы она была сухая и чистая. Боитесь, что в процессе ваша емкость с муссовым лакомством перевернется? В этом случае можете поставить ее на специальный держатель для бутылок, что размещен в холодильнике.

Нежный шоколадный муссовый десерт: подсказка

Для приготовления сладкого блюда возьмите обычную пластиковую бутылку, рассчитанную на 1 л. Сделайте на одной ее стороне прямоугольное отверстие. Для этой цели используйте острые ножницы. Помните, что отверстие должно быть такого размера, чтобы вы смогли с легкостью заполнить его шоколадной смесью для будущего десерта.

Ингредиенты

Сливки500 мл Молоко350 мл Черный шоколад230 г Сахар80 г Какао-порошок50 г Агар-агар10 г Желатин2 г

Приготовление

Берем сотейник с толстым дном. Всыпаем в него сахар, какао-порошок и агар-агар. Хорошенько перемешиваем всё с помощью ручного венчика.Вливаем к сухим ингредиентам молоко комнатной температуры. Снова всё перемешиваем венчиком. Добавляем 450 мл сливок. Тщательно перемешиваем. Отправляем сотейник на плиту. Устанавливаем огонь чуть ниже среднего. Доводим смесь до кипения, постоянно помешивая ее венчиком. Убираем сотейник с огня.Разделяем 130 г темного шоколада на небольшие кусочки. Добавляем его в сливочную смесь. Перемешиваем всё венчиком до получения однородной смеси.Вливаем слегка остывшую шоколадную массу в подготовленную пластиковую бутылку. Накрываем отверстие пищевой пленкой. Убираем десерт в холодильник на 2–3 часа. Делаем ганаш. Измельчаем 100 г темного шоколада. В небольшую емкость вливаем 50 мл сливок. Всыпаем желатин. Хорошенько перемешиваем.Растапливаем на водяной бане измельченный шоколад до получения однородной консистенции. Убираем его с огня. Вводим в шоколад сливки, соединенные с желатином. Тщательно перемешиваем всё.Аккуратно извлекаем десерт из бутылки. Помогаем себе в этом ножницами. Отрезаем боковые части шоколадного лакомства. Выкладываем его на тарелку. Покрываем десерт ганашом. Равномерно его распределяем по поверхности. Отправляем десерт в холодильник до полного застывания шоколада.

Для декора муссового лакомства можно использовать не только ганаш с добавлением желатина. Вы можете упростить процесс декорирования десерта, покрыв его растопленным шоколадом. Поверьте, получится не менее вкусно и красиво.