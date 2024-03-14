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Шоколадный муссовый десерт в бутылке

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Шоколадный муссовый десерт в бутылке

Отсутствие подходящей формы хотя бы раз останавливало вас от приготовления сладкого блюда? Тогда предлагаем вам узнать, как сделать шоколадный муссовый десерт в домашних условиях. Скажем наперед, ни стеклянная, ни силиконовая форма для этого не понадобится.

Десерт прекрасно застынет и в пластиковой бутылке. Важно лишь, чтобы она была сухая и чистая. Боитесь, что в процессе ваша емкость с муссовым лакомством перевернется? В этом случае можете поставить ее на специальный держатель для бутылок, что размещен в холодильнике.

Нежный шоколадный муссовый десерт: подсказка

Для приготовления сладкого блюда возьмите обычную пластиковую бутылку, рассчитанную на 1 л. Сделайте на одной ее стороне прямоугольное отверстие. Для этой цели используйте острые ножницы. Помните, что отверстие должно быть такого размера, чтобы вы смогли с легкостью заполнить его шоколадной смесью для будущего десерта.

Ингредиенты

Сливки500 мл Молоко350 мл Черный шоколад230 г Сахар80 г Какао-порошок50 г Агар-агар10 г Желатин2 г

Приготовление

    Берем сотейник с толстым дном. Всыпаем в него сахар, какао-порошок и агар-агар. Хорошенько перемешиваем всё с помощью ручного венчика.Вливаем к сухим ингредиентам молоко комнатной температуры. Снова всё перемешиваем венчиком. Добавляем 450 мл сливок. Тщательно перемешиваем.

    Шоколадный муссовый десерт в бутылке

    Отправляем сотейник на плиту. Устанавливаем огонь чуть ниже среднего. Доводим смесь до кипения, постоянно помешивая ее венчиком. Убираем сотейник с огня.Разделяем 130 г темного шоколада на небольшие кусочки. Добавляем его в сливочную смесь. Перемешиваем всё венчиком до получения однородной смеси.Вливаем слегка остывшую шоколадную массу в подготовленную пластиковую бутылку. Накрываем отверстие пищевой пленкой. Убираем десерт в холодильник на 2–3 часа.

    Шоколадный муссовый десерт в бутылке

    Делаем ганаш. Измельчаем 100 г темного шоколада. В небольшую емкость вливаем 50 мл сливок. Всыпаем желатин. Хорошенько перемешиваем.Растапливаем на водяной бане измельченный шоколад до получения однородной консистенции. Убираем его с огня. Вводим в шоколад сливки, соединенные с желатином. Тщательно перемешиваем всё.Аккуратно извлекаем десерт из бутылки. Помогаем себе в этом ножницами. Отрезаем боковые части шоколадного лакомства. Выкладываем его на тарелку.

    Шоколадный муссовый десерт в бутылке

    Покрываем десерт ганашом. Равномерно его распределяем по поверхности. Отправляем десерт в холодильник до полного застывания шоколада.

Для декора муссового лакомства можно использовать не только ганаш с добавлением желатина. Вы можете упростить процесс декорирования десерта, покрыв его растопленным шоколадом. Поверьте, получится не менее вкусно и красиво.

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