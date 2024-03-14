В магазине такое не купишь. Беру кефир и кофе и готовлю вкусный и бюджетный десерт к приходу гостей

Десерты в прошлом и сейчас совершенно разные. Многие знают о том, что изначально печенье было не особо сладким, а торты вовсе выпекали без крема. Заменяли привычные для современного человека десерты чаще всего пироги и восточные сладости.

Однако, с масштабным производством сахара ситуация поменялась. Кремовые пирожные и торты стали обыденностью для людей. Трудно в XXI веке не найти кондитерский магазин или вовсе торты в обычных супермаркетах. Также есть услуги кондитеров, которые в срок приготовят изысканный торт.

Если хочется сделать торт просто и самому, то можно использовать упрощенные десерты.

Ингредиенты для десерта на кефире:

Кефир — 100 мл;

Кофе — 5 ч.л.;

Яйцо — 2 шт.;

Сахар — 220 г;

Растительное масло — 100 мл;

Мука — 150 г;

Разрыхлитель — 1 ч.л.;

Сметана — 150 г;

Шоколад.

Приготовление десерта на кефире:

В отдельной таре смешиваем теплый кефир с 3 ложками кофе до однородного шоколадного цвета. В другой миске перемешиваем яйца с 200 граммами сахара до растворения песчинок.

Вливаем к яйцам растительное масло, а затем кефир с кофе, перемешиваем.

Просеиваем в кефирную смесь муку, разрыхлитель, замешиваем густое тесто.

Смазываем форму для выпечки сливочным маслом и посыпаем мукой. Вливаем тесто в форму и выпекаем при 180 градусах 35 минут.

В это время к сметане высыпаем кофе и сахарный песок, перемешиваем.

Выкладываем сметанный крем на бисквит, посыпаем шоколадной крошкой.

Получается быстрый и простой торт. Это бюджетный десерт, который можно готовить каждый день.