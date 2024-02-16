Описание приготовления:

Основа рецепта — песочное печенье. Отдельно сварим шоколадный сироп, также украсим торт смесью шоколада и сливок. Для основы возьмем измельченные орехи, можно грецкие или фундук, а для украшения лепестки миндаля. Вкусно, просто и без заморочек! Подавать торт можно с любым напитком.

Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Орехи / Шоколад Блюдо: Выпечка / Торты / Десерты / Без выпечки

Состав / Ингредиенты:

Печенье песочное 400 Грамм

Орехи 100 Грамм

Сахар 100 Грамм

Какао 30 Грамм

Вода 120 Миллилитров

Масло сливочное 80 Грамм

Ванильный сахар 15 Грамм

Шоколад 60 Грамм

Сливки 70 Миллилитров (высокой жирности)

Миндальные лепестки 70 Грамм

Количество порций 5

Калорийность

459 ккал

Калорийность

15 г

Белки

20 г

Жиры

42 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Шоколадный торт с печеньем и орехами без выпечки»

Подготовьте необходимые ингредиенты.

В сотейник влейте воду, добавьте сахар, ванильный сахар, какао.

Помешивая, варите все 5-7 минут, затем добавьте сливочное масло и проварите шоколад еще 5 минут на умеренном огне.

Песочное печенье поломайте руками и переложите в большую миску. Добавьте измельченные орехи.

Добавьте приготовленную шоколадную массу и перемешайте все.

Выложите заготовку торта в разъемную форму. Уберите в холод на 2 часа.

Спустя время в сотейнике доведите до кипения сливки, переложите в них поломанный шоколад и все хорошо перемешайте.

Залейте шоколадом торт и снова уберите в холод на 6-7 часов.

Украсьте торт по желанию миндальными лепестками. Подавайте к столу.

Приятного аппетита!