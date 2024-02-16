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Шоколадный торт с печеньем и орехами без выпечки

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Шоколадный торт с печеньем и орехами без выпечки

Описание приготовления:

Основа рецепта — песочное печенье. Отдельно сварим шоколадный сироп, также украсим торт смесью шоколада и сливок. Для основы возьмем измельченные орехи, можно грецкие или фундук, а для украшения лепестки миндаля. Вкусно, просто и без заморочек! Подавать торт можно с любым напитком.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Орехи / Шоколад Блюдо: Выпечка / Торты / Десерты / Без выпечки

Состав / Ингредиенты:

  • Печенье песочное 400 Грамм
  • Орехи 100 Грамм
  • Сахар 100 Грамм
  • Какао 30 Грамм
  • Вода 120 Миллилитров
  • Масло сливочное 80 Грамм
  • Ванильный сахар 15 Грамм
  • Шоколад 60 Грамм
  • Сливки 70 Миллилитров (высокой жирности)
  • Миндальные лепестки 70 Грамм

Количество порций 5

Калорийность

459 ккал

Калорийность

15 г

Белки

20 г

Жиры

42 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Шоколадный торт с печеньем и орехами без выпечки»

Шоколадный торт с печеньем и орехами без выпечки

Подготовьте необходимые ингредиенты.

Шоколадный торт с печеньем и орехами без выпечки

В сотейник влейте воду, добавьте сахар, ванильный сахар, какао.

Шоколадный торт с печеньем и орехами без выпечки

Помешивая, варите все 5-7 минут, затем добавьте сливочное масло и проварите шоколад еще 5 минут на умеренном огне.

Шоколадный торт с печеньем и орехами без выпечки

Песочное печенье поломайте руками и переложите в большую миску. Добавьте измельченные орехи.

Шоколадный торт с печеньем и орехами без выпечки

Добавьте приготовленную шоколадную массу и перемешайте все.

Шоколадный торт с печеньем и орехами без выпечки

Выложите заготовку торта в разъемную форму. Уберите в холод на 2 часа.

Шоколадный торт с печеньем и орехами без выпечки

Спустя время в сотейнике доведите до кипения сливки, переложите в них поломанный шоколад и все хорошо перемешайте.

Шоколадный торт с печеньем и орехами без выпечки

Залейте шоколадом торт и снова уберите в холод на 6-7 часов.

Шоколадный торт с печеньем и орехами без выпечки

Украсьте торт по желанию миндальными лепестками. Подавайте к столу.

Шоколадный торт с печеньем и орехами без выпечки

Приятного аппетита!

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