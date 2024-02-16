Описание приготовления:
Основа рецепта — песочное печенье. Отдельно сварим шоколадный сироп, также украсим торт смесью шоколада и сливок. Для основы возьмем измельченные орехи, можно грецкие или фундук, а для украшения лепестки миндаля. Вкусно, просто и без заморочек! Подавать торт можно с любым напитком.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Орехи / Шоколад Блюдо: Выпечка / Торты / Десерты / Без выпечки
Состав / Ингредиенты:
- Печенье песочное 400 Грамм
- Орехи 100 Грамм
- Сахар 100 Грамм
- Какао 30 Грамм
- Вода 120 Миллилитров
- Масло сливочное 80 Грамм
- Ванильный сахар 15 Грамм
- Шоколад 60 Грамм
- Сливки 70 Миллилитров (высокой жирности)
- Миндальные лепестки 70 Грамм
Количество порций 5
Калорийность
459 ккал
Калорийность
15 г
Белки
20 г
Жиры
42 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Шоколадный торт с печеньем и орехами без выпечки»
Подготовьте необходимые ингредиенты.
В сотейник влейте воду, добавьте сахар, ванильный сахар, какао.
Помешивая, варите все 5-7 минут, затем добавьте сливочное масло и проварите шоколад еще 5 минут на умеренном огне.
Песочное печенье поломайте руками и переложите в большую миску. Добавьте измельченные орехи.
Добавьте приготовленную шоколадную массу и перемешайте все.
Выложите заготовку торта в разъемную форму. Уберите в холод на 2 часа.
Спустя время в сотейнике доведите до кипения сливки, переложите в них поломанный шоколад и все хорошо перемешайте.
Залейте шоколадом торт и снова уберите в холод на 6-7 часов.
Украсьте торт по желанию миндальными лепестками. Подавайте к столу.
Приятного аппетита!