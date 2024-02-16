Классический рассольник с перловкой и огурцами – это насыщенный по вкусу и невероятно аппетитный суп для вашего домашнего обеда, который точно никого не оставит равнодушным. Приготовить его можно разными способами. Лучшие кулинарные варианты мы собрали для вас в нашей подборке из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Рассольник с перловкой и солеными огурцами — классический рецепт

Рассольник с перловкой и солеными огурцами – классический рецепт, который точно стоит взять на заметку для вашего аппетитного и сытного обеда. Порадуйте себя и родных с помощью нашей интересной кулинарной идеи. Горячий суп можно подавать к столу, дополнив хлебом, сметаной или зеленью.

Ингредиенты –+2 порц.

Говядина 400 гр.

Огурец соленый 3 шт.

Огуречный рассол ½ ст.

Перловая крупа ½ ст.

Вода 1.5 л.

Лук репчатый 1 шт.

Морковь 1 шт.

Коренья (пастернак, петрушка, сельдерей) 50 гр.

Соль по вкусу

Лавровый лист по вкусу

Перец чёрный горошек по вкусу

Шаги 120 мин.

Как приготовить классический рассольник с перловкой и огурцами? Подготовим все необходимые продукты по списку. Говядину разделываем на куски и выкладываем в кастрюлю. Сюда же вливаем полтора литра воды и ставим заготовку на плиту. Доводим до кипения и после варим около одного-полутора часов. В процессе варки обязательно убираем пену, также важно не доводить бульон до сильного кипения. Очищенный репчатый лук нарезаем полукольцами, морковку и коренья (пастернак, петрушка, сельдерей) разделываем соломкой. Готовый бульон процеживаем и возвращаем в него мясо. Также в суп добавляем лавровый лист и перец горошком. Всыпаем промытую перловую крупу и варим еще 15 минут. Затем добавляем овощи и продолжаем готовить суп на слабом огне. Соленые огурцы нарезаем небольшими кусочками. Слегка тушим их в сковороде в огуречном рассоле. Переливаем огурцы с рассолом в наш суп. Варим до мягкости крупы и выключаем огонь. Рассольник с перловкой и солеными огурцами по классическому рецепту готов. Угощайтесь!

Классический рассольник с перловкой, огурцами и курицей

Классический рассольник с перловкой, огурцами и курицей порадует насыщенным вкусом, аппетитным видом и питательными свойствами. Подавайте суп к вашему семейному обеду, дополнив хлебом и ароматной зеленью. Для приготовления рассольника используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Крупа перловая – 3 ст.л.

Огурец соленый – 3 шт.

Спинка куриная – 300 гр.

Картофель – 4 шт.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Морковь – 0,5 шт.

Масло растительное – для жарки.

Рассол огуречный – 150 мл.

Соль – 0,5 ст.л.

Вода – 1,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Мясо выкладываем в кастрюлю и заливаем водой, сюда же добавляем соль. Ставим на плиту и доводим до кипения. Обязательно убираем пену.

Шаг 3. Отмеряем необходимое количество перловой крупы и промываем ее под водой.

Шаг 4. Перекладываем подготовленную крупу в кастрюлю и варим бульон с крупой на среднем огне 40 минут.

Шаг 5. Измельчаем репчатый лук и натираем на терке морковь.

Шаг 6. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем овощи до мягкости.

Шаг 7. Очищаем картофель, промываем его под водой и нарезаем кубиками. Выкладываем продукт в наш суп. Варим еще 15 минут.

Шаг 8. Спустя 15 минут выкладываем обжаренные овощи и вливаем огуречный рассол.

Шаг 9. Мелко рубим соленые огурцы и также отправляем их в суп. Варим угощение еще 5 минут и дополняем его измельченной зеленью. Выключаем огонь и даем супу настояться под крышкой 15 минут.

Шаг 10. Классический рассольник с перловкой, огурцами и курицей готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу!

Рассольник с перловкой, огурцами и грибами

Рассольник с перловкой, огурцами и грибами – это невероятно сытное и интересное по вкусу блюдо для вашего домашнего обеда. Такой суп точно никого не оставит равнодушным. Приготовить его сможет каждый. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Крупа перловая – 70 гр.

Огурец соленый – 80 гр.

Грибы шампиньоны – 150 гр.

Бедро куриное – 300 гр.

Помидоры соленые – 130 гр.

Картофель – 200 гр.

Лук репчатый – 130 гр.

Морковь – 150 гр.

Паста томатная – 30 гр.

Чеснок – 20 гр.

Масло растительное – для жарки.

Перец острый чили – по вкусу.

Укроп – 20 гр.

Лавровый лист – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вода – 2 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Куриное бедро промываем и выкладываем в кастрюлю. Сюда же выкладываем промытую перловую крупу. Всыпаем соль и добавляем лавровый лист.

Шаг 3. Заливаем содержимое кастрюли двумя литрами воды и ставим на огонь. После закипания уменьшаем нагрев плиты и варим 40 минут. В процессе варки обязательно убираем пену.

Шаг 4. Очищаем картофель от кожуры и разделываем его на кубики. Выкладываем в суп и варим еще 15 минут после повторного закипания. Готовое куриное мясо из бульона достаем и остужаем.

Шаг 5. Мелко рубим ножом лук с морковью. Обжариваем овощи на растительном масле около 3 минут до мягкости.

Шаг 6. Сюда же отправляем измельченный соленый огурец и мелко порезанные грибы. Перемешиваем и тушим на небольшом огне около 10-15 минут.

Шаг 7. Также сюда отправляем мякоть помидора и томатную пасту. Можно влить немного огуречного рассола. Перемешиваем и тушим 5 минут.

Шаг 8. Нашу зажарку выкладываем в суп, снова все перемешиваем и варим еще 5 минут.

Шаг 9. Остывшее мясо отделяем от косточки и нарезаем. Выкладываем его в суп.

Шаг 10. Сюда же отправляем измельченный чеснок и острый перец. Солим блюдо и перчим по вкусу. Снова доводим до кипения и выключаем огонь.

Шаг 11. Дополняем суп измельченным укропом и даем ему настояться под крышкой.

Шаг 12. Рассольник с перловкой, огурцами и грибами готов. Можно пробовать!

Рассольник с огурцами, перловкой и мясом свинины

Рассольник с огурцами, перловкой и мясом свинины отличается ярким вкусом, аппетитным ароматом и питательными свойствами. Подавайте горячий суп к вашему семейному обеду, дополнив хлебом и ароматной зеленью. Для несложного приготовления своими руками используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Крупа перловая – 2 горсти.

Огурец соленый – 2 шт.

Свинина с косточкой – 400 гр.

Вода – 2,5 л.

Картофель – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину с косточкой заливаем водой в кастрюле, доводим до кипения и варим до полной готовности. Солим по вкусу и в процессе варки обязательно убираем пену. После готовности мясо нарезаем и возвращаем обратно в бульон.

Шаг 2. Параллельно с варкой бульона отвариваем перловую крупу. Заранее ее вымачиваем в воде.

Шаг 3. Очищаем картофель от кожуры, промываем его и режем на брусочки. Выкладываем картофель в наш суп и варим еще 15 минут.

Шаг 4. Мелко рубим ножом репчатый лук и натираем на терке морковь. Обжариваем овощи в сковороде с растительным маслом до мягкости.

Шаг 5. Мелким кубиком разделываем соленые огурцы и выкладываем их к луку и моркови. Перемешиваем и тушим еще 5 минут.

Шаг 6. Обжаренные овощи отправляем в суп.

Шаг 7. Сюда же отправляем отварную перловую крупу. Варим суп еще 10 минут, в конце дополняем специями.

Шаг 8. Рассольник с огурцами, перловкой и мясом свинины готов. Подавайте к столу, дополнив свежей зеленью!

Постный рассольник с перловкой и огурцами без мяса

Постный рассольник с перловкой и огурцами без мяса выйдет невероятно вкусным, аппетитным и питательным. Такое блюдо идеально подойдет для тех, кто придерживается поста или не есть продукты животного происхождения. Попробуйте приготовить суп по нашему проверенному кулинарному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Крупа перловая – 150 гр.

Огурец соленый – 4 шт.

Картофель – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Лук зеленый – 10 гр.

Морковь – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Рассол огуречный – 200 мл.

Соль – 0,5 ч.л.

Смесь перцев – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Овощи очищаем от шелухи и кожуры, и промываем.

Шаг 2. Хорошо промываем перловую крупу и выкладываем ее в кастрюлю, заливаем водой и ставим вариться до готовности.

Шаг 3. Картофель нарезаем небольшими кубиками.

Шаг 4. Спустя 30 минут варки крупы, всыпаем в кастрюлю картофель.

Шаг 5. Мелко рубим ножом репчатый лук и натираем на терке морковь.

Шаг 6. Обжариваем измельченные овощи на растительном масле до мягкого состояния.

Шаг 7. Выкладываем овощи в суп спустя 20 минут после варки картофеля.

Шаг 8. Соленые огурцы нарезаем мелким кубиком.

Шаг 9. Также огурцы отправляем в суп и вливаем огуречный рассол.

Шаг 10. Промытый зеленый лук мелко рубим ножом.

Шаг 11. Дополняем суп измельченной ароматной зеленью и варим еще около 5 минут. Добавляем соль и специи по вкусу.

Шаг 12. Постный рассольник с перловкой и огурцами без мяса готов. Разливайте по тарелкам и угощайтесь!

Рассольник с перловкой, огурцами и томатной пастой

Рассольник с перловкой, огурцами и томатной пастой порадует насыщенным вкусом, привлекательным видом и невероятной питательностью. Подавайте аппетитный суп к вашему семейному обеду с любыми дополнениями по вкусу. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Крупа перловая – 0,75 ст.

Огурец соленый – 2 шт.

Курица – 300 гр.

Картофель – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 0,5 шт.

Паста томатная – 2 ст.л.

Зелень – 30 гр.

Лавровый лист – 1 шт.

Соль – 0,5 ст.л.

Вода – 2 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кусок курицы кладем в кастрюлю и заливаем водой.

Шаг 2. Варим 1 час после закипания. В процессе варки обязательно убираем пену.

Шаг 3. Кусок курицы достаем из бульона и остужаем.

Шаг 4. В кипящий бульон опускаем промытую перловую крупу.

Шаг 5. Спустя 15 минут отправляем сюда измельченный репчатый лук.

Шаг 6. Также опускаем в суп тертую на терке морковь.

Шаг 7. Остывшую курицу разделываем на кусочки и избавляемся от костей. Мясо птицы отправляем обратно в суп.

Шаг 8. Для аромата опускаем сюда лавровый листок.

Шаг 9. Порезанный на кубики картофель также отправляем в суп.

Шаг 10. Далее отправляем в суп измельченные соленые огурцы.

Шаг 11. Дополняем угощение томатной пастой.

Шаг 12. Добавляем соль по вкусу и хорошо все перемешиваем.

Шаг 13. Варим суп до готовности картофеля и крупы, после отправляем сюда измельченный укроп.

Шаг 14. Перемешиваем, закрываем крышкой и через пару минут выключаем огонь. Даем супу настояться еще 15 минут.

Шаг 15. Рассольник с перловкой, огурцами и томатной пастой готов. Подавайте аппетитный суп к столу!

Рассольник с перловкой, солеными огурцами и тушенкой

Рассольник с перловкой, солеными огурцами и тушенкой – это питательное и интересное по вкусу блюдо для вашего обеда в кругу семьи. Такой суп точно никого не оставит равнодушным. Приготовить его несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Крупа перловая – 100 гр.

Огурец соленый – 3 шт.

Тушенка говяжья – 350 гр.

Картофель – 4 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Паста томатная – 50 гр.

Рассол огуречный – 200 мл.

Масло растительное – для жарки.

Вода – 3 л.

Лавровый лист – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество перловой крупы, хорошенько промываем ее под водой и после замачиваем в теплой воде на 2 часа. Отбрасываем на дуршлаг.

Шаг 2. Мелко рубим ножом репчатый лук. Тонкой соломкой режем соленые огурцы, морковь натираем на терке.

Шаг 3. Измельченные овощи обжариваем до мягкости на растительном масле. Далее сюда выкладываем томатную пасту, перемешиваем и тушим еще 5 минут.

Шаг 4. Картофель очищаем, промываем под водой и нарезаем кубиками. Погружаем их ненадолго в холодную воду, чтобы убрать лишний крахмал.

Шаг 5. В кастрюле кипятим три литра воды. Выкладываем сюда перловую крупу и варим на умеренном огне 10 минут.

Шаг 6. Также сюда отправляем картофель и варим все вместе еще 15 минут. Затем добавляем тушенку, обжаренные овощи, лавровый лист, соль и перец. Вливаем огуречный рассол и варим 10 минут.

Шаг 7. В конце готовки можно добавить измельченную зелень.

Шаг 8. Рассольник с перловкой, солеными огурцами и тушенкой готов. Разливайте по тарелкам и пробуйте!

Рассольник с огурцами, перловкой и копченостями

Рассольник с огурцами, перловкой и копченостями – это оригинальное кулинарное решение, которое точно разнообразит ваш домашний стол. Горячий суп порадует насыщенным вкусом, аппетитным ароматом и питательными свойствами. Берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Крупа перловая – 50 гр.

Огурец соленый – 130 гр.

Картофель – 200 гр.

Колбаса копченая – 100 гр.

Курица копченая – 100 гр.

Болгарский перец сладкий – 120 гр.

Морковь – 120 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Паста томатная – 30 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Укроп – 20 гр.

Для бульона:

Спинки куриные – 300 гр.

Вода – 1,7 л.

Лук репчатый – 100 гр.

Морковь – 130 гр.

Лавровый лист – 1 шт.

Перец душистый горошек – 5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Перловую крупу хорошенько промываем под водой, заливаем ее кипятком и оставляем на 3 часа.

Шаг 3. Куриные спинки выкладываем в кастрюлю вместе с очищенным луком и морковью. Сюда же отправляем лавровый лист и горошины перца.

Шаг 4. Заливаем продукты холодной водой и ставим на огонь. После закипания варим на небольшом огне 40 минут. В процессе варки обязательно убираем пену.

Шаг 5. Готовый бульон процеживаем, повторно его доводим до кипения и опускаем сюда подготовленную перловую крупу. Варим 30 минут до мягкости.

Шаг 6. Далее сюда отправляем кубики очищенного картофеля, варим еще 15 минут.

Шаг 7. Копчености нарезаем небольшими кусочками и обжариваем на сухой сковороде около 5 минут.

Шаг 8. Сюда же отправляем измельченный репчатый лук, перемешиваем и жарим еще 2 минуты. Можно влить немного растительного масла.

Шаг 9. Также в сковороду отправляем брусочки моркови, снова перемешиваем и готовим еще 5 минут.

Шаг 10. Дополняем нашу зажарку соломкой болгарского перца и готовим еще 2 минуты.

Шаг 11. Сюда же отправляем измельченные соленые огурцы, выкладываем томатную пасту и вливаем бульон. Достаточно добавить 100 миллилитров бульона. Перемешиваем и тушим под крышкой 10 минут.

Шаг 12. Подготовленную заправку с копченостями выкладываем в суп, перемешиваем и варим еще 10 минут.

Шаг 13. Дополняем наш суп измельченным укропом, добавляем соль и черный молотый перец.

Шаг 14. Выключаем огонь и даем супу настояться под крышкой 10 минут.

Шаг 15. Рассольник с огурцами, перловкой и копченостями готов. Подавайте к столу!

Классический рассольник с перловкой и огурцами в мультиварке

Классический рассольник с перловкой и огурцами в мультиварке порадует насыщенным вкусом, аппетитным видом и питательными свойствами. Подавайте суп к вашему семейному обеду, дополнив хлебом и ароматной зеленью. Для приготовления рассольника в мультиварке используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Крупа перловая – 2 ст.л.

Огурец соленый – 1 шт.

Почка свиная – 1 шт.

Свинина – 150 гр.

Рассол огуречный – 50 мл.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Лук-порей – 20 гр.

Картофель – 2 шт.

Масло растительное – для жарки.

Лавровый лист – 1 шт.

Перец черный горошек – 2 шт.

Имбирь – 0,5 ч.л.

Тимьян – 0,5 ч.л.

Орех мускатный – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Перловую крупу заранее замачиваем на 6 часов в холодной воде. Свиную почку вымачиваем в холодной воде 4 часа.

Шаг 2. В чашу мультиварки выкладываем кусок свинины и подготовленную почку.

Шаг 3. Добавляем сюда крупу и вливаем воду. Включаем режим «варка» на 40 минут. Спустя указанное время мясо и почку достаем из бульона.

Шаг 4. За это время перловая крупа должна стать мягкой. Содержимое мультиварки переливаем в другую посуду.

Шаг 5. Теперь в чашу мультиварки выкладываем измельченный лук и тертую морковь. Вливаем растительное масло и обжариваем овощи около 5 минут.

Шаг 6. К овощам отправляем кубики картофеля и вливаем наш бульон с крупой. Устанавливаем режим «варка» на 50 минут.

Шаг 7. Спустя 30 минут готовки отправляем в суп тертые на крупной терке огурцы и вливаем огуречный рассол. За 5 минут до готовности выкладываем нарезанную свинину и почку, добавляем соль, специи из списка и измельченный чеснок. Держим в «режиме» подогрев еще 10 минут.

Шаг 8. Классический рассольник с перловкой и огурцами в мультиварке готов. Подавайте к столу, дополнив зеленью!

Рассольник с перловкой, солеными огурцами и говядиной

Рассольник с перловкой, солеными огурцами и говядиной – это невероятно сытное и яркое по вкусу блюдо для вашего домашнего обеда. Такой суп точно никого не оставит равнодушным. Приготовить его несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Говядина с косточкой – 500 гр.

Крупа перловая – 100 гр.

Огурец соленый – 5 шт.

Рассол огуречный – 200 мл.

Картофель – 5 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Лавровый лист – 3 шт.

Перец черный горошек – 8 шт.

Масло растительное – для жарки.

Соль – 0,5 ч.л.

Вода – 2 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перловую крупу заранее промываем и заливаем кипятком. Ставим на плиту и готовим на слабом огне под крышкой полтора часа.

Шаг 2. Промываем мясо нарезаем небольшими кусками. Выкладываем их в отдельную кастрюлю. Сюда же вливаем два литра воды и доводим все до кипения. Можно добавить очищенную луковицу для аромата. Варим бульон 1 час, периодически убирая пену.

Шаг 3. В это время небольшим кубиком нарезаем почищенный картофель и соленые огурцы. Очищенную морковку натираем на крупной терке.

Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Обжариваем на нем картофель до легкого румянца.

Шаг 5. В этой же сковороде обжариваем морковку около 5 минут, после добавляем огурцы и готовим еще столько же.

Шаг 6. Из бульона убираем луковицу и выкладываем вареную перловую крупу с обжаренным картофелем. Вливаем огуречный рассол и варим 8 минут.

Шаг 7. Отправляем сюда обжаренные овощи, добавляем соль и специи. Варим 7 минут и выключаем огонь. После даем супу настояться под крышкой 10 минут.

Шаг 8. Рассольник с перловкой, солеными огурцами и говядиной готов. Можно угощаться!