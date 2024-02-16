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Классический рассольник с перловкой и огурцами

На чтение: 14 минут
Классический рассольник с перловкой и огурцами

Классический рассольник с перловкой и огурцами – это насыщенный по вкусу и невероятно аппетитный суп для вашего домашнего обеда, который точно никого не оставит равнодушным. Приготовить его можно разными способами. Лучшие кулинарные варианты мы собрали для вас в нашей подборке из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Рассольник с перловкой и солеными огурцами — классический рецепт

Рассольник с перловкой и солеными огурцами – классический рецепт, который точно стоит взять на заметку для вашего аппетитного и сытного обеда. Порадуйте себя и родных с помощью нашей интересной кулинарной идеи. Горячий суп можно подавать к столу, дополнив хлебом, сметаной или зеленью.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Ингредиенты –+2 порц.

  • Говядина 400 гр.
  • Огурец соленый 3 шт.
  • Огуречный рассол ½ ст.
  • Перловая крупа ½ ст.
  • Вода 1.5 л.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Коренья (пастернак, петрушка, сельдерей) 50 гр.
  • Соль  по вкусу
  • Лавровый лист  по вкусу
  • Перец чёрный горошек  по вкусу

Шаги 120 мин.

  1. Классический рассольник с перловкой и огурцами

    Как приготовить классический рассольник с перловкой и огурцами? Подготовим все необходимые продукты по списку.

  2. Классический рассольник с перловкой и огурцами

    Говядину разделываем на куски и выкладываем в кастрюлю. Сюда же вливаем полтора литра воды и ставим заготовку на плиту. Доводим до кипения и после варим около одного-полутора часов. В процессе варки обязательно убираем пену, также важно не доводить бульон до сильного кипения.

  3. Классический рассольник с перловкой и огурцами

    Очищенный репчатый лук нарезаем полукольцами, морковку и коренья (пастернак, петрушка, сельдерей) разделываем соломкой.

  4. Классический рассольник с перловкой и огурцами

    Готовый бульон процеживаем и возвращаем в него мясо. Также в суп добавляем лавровый лист и перец горошком. Всыпаем промытую перловую крупу и варим еще 15 минут. Затем добавляем овощи и продолжаем готовить суп на слабом огне.

  5. Классический рассольник с перловкой и огурцами

    Соленые огурцы нарезаем небольшими кусочками. Слегка тушим их в сковороде в огуречном рассоле.

  6. Классический рассольник с перловкой и огурцами

    Переливаем огурцы с рассолом в наш суп. Варим до мягкости крупы и выключаем огонь.

  7. Классический рассольник с перловкой и огурцами

    Рассольник с перловкой и солеными огурцами по классическому рецепту готов. Угощайтесь!

Классический рассольник с перловкой, огурцами и курицей

Классический рассольник с перловкой, огурцами и курицей порадует насыщенным вкусом, аппетитным видом и питательными свойствами. Подавайте суп к вашему семейному обеду, дополнив хлебом и ароматной зеленью. Для приготовления рассольника используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Крупа перловая – 3 ст.л.
  • Огурец соленый – 3 шт.
  • Спинка куриная – 300 гр.
  • Картофель – 4 шт.
  • Лук репчатый – 0,5 шт.
  • Морковь – 0,5 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Рассол огуречный – 150 мл.
  • Соль – 0,5 ст.л.
  • Вода – 1,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 2. Мясо выкладываем в кастрюлю и заливаем водой, сюда же добавляем соль. Ставим на плиту и доводим до кипения. Обязательно убираем пену.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 3. Отмеряем необходимое количество перловой крупы и промываем ее под водой.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 4. Перекладываем подготовленную крупу в кастрюлю и варим бульон с крупой на среднем огне 40 минут.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 5. Измельчаем репчатый лук и натираем на терке морковь.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 6. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем овощи до мягкости.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 7. Очищаем картофель, промываем его под водой и нарезаем кубиками. Выкладываем продукт в наш суп. Варим еще 15 минут.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 8. Спустя 15 минут выкладываем обжаренные овощи и вливаем огуречный рассол.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 9. Мелко рубим соленые огурцы и также отправляем их в суп. Варим угощение еще 5 минут и дополняем его измельченной зеленью. Выключаем огонь и даем супу настояться под крышкой 15 минут.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 10. Классический рассольник с перловкой, огурцами и курицей готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу!

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Рассольник с перловкой, огурцами и грибами

Рассольник с перловкой, огурцами и грибами – это невероятно сытное и интересное по вкусу блюдо для вашего домашнего обеда. Такой суп точно никого не оставит равнодушным. Приготовить его сможет каждый. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Крупа перловая – 70 гр.
  • Огурец соленый – 80 гр.
  • Грибы шампиньоны – 150 гр.
  • Бедро куриное – 300 гр.
  • Помидоры соленые – 130 гр.
  • Картофель – 200 гр.
  • Лук репчатый – 130 гр.
  • Морковь – 150 гр.
  • Паста томатная – 30 гр.
  • Чеснок – 20 гр.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Перец острый чили – по вкусу.
  • Укроп – 20 гр.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Вода – 2 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Куриное бедро промываем и выкладываем в кастрюлю. Сюда же выкладываем промытую перловую крупу. Всыпаем соль и добавляем лавровый лист.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 3. Заливаем содержимое кастрюли двумя литрами воды и ставим на огонь. После закипания уменьшаем нагрев плиты и варим 40 минут. В процессе варки обязательно убираем пену.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 4. Очищаем картофель от кожуры и разделываем его на кубики. Выкладываем в суп и варим еще 15 минут после повторного закипания. Готовое куриное мясо из бульона достаем и остужаем.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 5. Мелко рубим ножом лук с морковью. Обжариваем овощи на растительном масле около 3 минут до мягкости.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 6. Сюда же отправляем измельченный соленый огурец и мелко порезанные грибы. Перемешиваем и тушим на небольшом огне около 10-15 минут.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 7. Также сюда отправляем мякоть помидора и томатную пасту. Можно влить немного огуречного рассола. Перемешиваем и тушим 5 минут.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 8. Нашу зажарку выкладываем в суп, снова все перемешиваем и варим еще 5 минут.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 9. Остывшее мясо отделяем от косточки  и нарезаем. Выкладываем его в суп.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 10. Сюда же отправляем измельченный чеснок и острый перец. Солим блюдо и перчим по вкусу. Снова доводим до кипения и выключаем огонь.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 11. Дополняем суп измельченным укропом и даем ему настояться под крышкой.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 12. Рассольник с перловкой, огурцами и грибами готов. Можно пробовать!

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Рассольник с огурцами, перловкой и мясом свинины

Рассольник с огурцами, перловкой и мясом свинины отличается ярким вкусом, аппетитным ароматом и питательными свойствами. Подавайте горячий суп к вашему семейному обеду, дополнив хлебом и ароматной зеленью. Для несложного приготовления своими руками используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Крупа перловая – 2 горсти.
  • Огурец соленый – 2 шт.
  • Свинина с косточкой – 400 гр.
  • Вода – 2,5 л.
  • Картофель – 3 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину с косточкой заливаем водой в кастрюле, доводим до кипения и варим до полной готовности. Солим по вкусу и в процессе варки обязательно убираем пену. После готовности мясо нарезаем и возвращаем обратно в бульон.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 2. Параллельно с варкой бульона отвариваем перловую крупу. Заранее ее вымачиваем в воде.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 3. Очищаем картофель от кожуры, промываем его и режем на брусочки. Выкладываем картофель в наш суп и варим еще 15 минут.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 4. Мелко рубим ножом репчатый лук и натираем на терке морковь. Обжариваем овощи в сковороде с растительным маслом до мягкости.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 5. Мелким кубиком разделываем соленые огурцы и выкладываем их к луку и моркови. Перемешиваем и тушим еще 5 минут.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 6. Обжаренные овощи отправляем в суп.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 7. Сюда же отправляем отварную перловую крупу. Варим суп еще 10 минут, в конце дополняем специями.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 8. Рассольник с огурцами, перловкой и мясом свинины готов. Подавайте к столу, дополнив свежей зеленью!

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Постный рассольник с перловкой и огурцами без мяса

Постный рассольник с перловкой и огурцами без мяса выйдет невероятно вкусным, аппетитным и питательным. Такое блюдо идеально подойдет для тех, кто придерживается поста или не есть продукты животного происхождения. Попробуйте приготовить суп по нашему проверенному кулинарному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Крупа перловая – 150 гр.
  • Огурец соленый – 4 шт.
  • Картофель – 3 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Лук зеленый – 10 гр.
  • Морковь – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Рассол огуречный – 200 мл.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Смесь перцев – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Овощи очищаем от шелухи и кожуры, и промываем.

Шаг 2. Хорошо промываем перловую крупу и выкладываем ее в кастрюлю, заливаем водой и ставим вариться до готовности.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 3. Картофель нарезаем небольшими кубиками.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 4. Спустя 30 минут варки крупы, всыпаем в кастрюлю картофель.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 5. Мелко рубим ножом репчатый лук и натираем на терке морковь.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 6. Обжариваем измельченные овощи на растительном масле до мягкого состояния.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 7. Выкладываем овощи в суп спустя 20 минут после варки картофеля.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 8. Соленые огурцы нарезаем мелким кубиком.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 9. Также огурцы отправляем в суп и вливаем огуречный рассол.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 10. Промытый зеленый лук мелко рубим ножом.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 11. Дополняем суп измельченной ароматной зеленью и варим еще около 5 минут. Добавляем соль и специи по вкусу.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 12. Постный рассольник с перловкой и огурцами без мяса готов. Разливайте по тарелкам и угощайтесь!

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Рассольник с перловкой, огурцами и томатной пастой

Рассольник с перловкой, огурцами и томатной пастой порадует насыщенным вкусом, привлекательным видом и невероятной питательностью. Подавайте аппетитный суп к вашему семейному обеду с любыми дополнениями по вкусу. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Крупа перловая – 0,75 ст.
  • Огурец соленый – 2 шт.
  • Курица – 300 гр.
  • Картофель – 2 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 0,5 шт.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Зелень – 30 гр.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Соль – 0,5 ст.л.
  • Вода – 2 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кусок курицы кладем в кастрюлю и заливаем водой.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 2. Варим 1 час после закипания. В процессе варки обязательно убираем пену.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 3. Кусок курицы достаем из бульона и остужаем.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 4. В кипящий бульон опускаем промытую перловую крупу.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 5. Спустя 15 минут отправляем сюда измельченный репчатый лук.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 6. Также опускаем в суп тертую на терке морковь.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 7. Остывшую курицу разделываем на кусочки и избавляемся от костей. Мясо птицы отправляем обратно в суп.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 8. Для аромата опускаем сюда лавровый листок.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 9. Порезанный на кубики картофель также отправляем в суп.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 10. Далее отправляем в суп измельченные соленые огурцы.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 11. Дополняем угощение томатной пастой.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 12. Добавляем соль по вкусу и хорошо все перемешиваем.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 13. Варим суп до готовности картофеля и крупы, после отправляем сюда измельченный укроп.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 14. Перемешиваем, закрываем крышкой и через пару минут выключаем огонь. Даем супу настояться еще 15 минут.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 15. Рассольник с перловкой, огурцами и томатной пастой готов. Подавайте аппетитный суп к столу!

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Рассольник с перловкой, солеными огурцами и тушенкой

Рассольник с перловкой, солеными огурцами и тушенкой – это питательное и интересное по вкусу блюдо для вашего обеда в кругу семьи. Такой суп точно никого не оставит равнодушным. Приготовить его несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Крупа перловая – 100 гр.
  • Огурец соленый – 3 шт.
  • Тушенка говяжья – 350 гр.
  • Картофель – 4 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Паста томатная – 50 гр.
  • Рассол огуречный – 200 мл.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Вода – 3 л.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество перловой крупы, хорошенько промываем ее под водой и после замачиваем в теплой воде на 2 часа. Отбрасываем на дуршлаг.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 2. Мелко рубим ножом репчатый лук. Тонкой соломкой режем соленые огурцы, морковь натираем на терке.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 3. Измельченные овощи обжариваем до мягкости на растительном масле. Далее сюда выкладываем томатную пасту, перемешиваем и тушим еще 5 минут.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 4. Картофель очищаем, промываем под водой и нарезаем кубиками. Погружаем их ненадолго в холодную воду, чтобы убрать лишний крахмал.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 5. В кастрюле кипятим три литра воды. Выкладываем сюда перловую крупу и варим на умеренном огне 10 минут.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 6. Также сюда отправляем картофель и варим все вместе еще 15 минут. Затем добавляем тушенку, обжаренные овощи, лавровый лист, соль и перец. Вливаем огуречный рассол и варим 10 минут.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 7. В конце готовки можно добавить измельченную зелень.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 8. Рассольник с перловкой, солеными огурцами и тушенкой готов. Разливайте по тарелкам и пробуйте!

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Рассольник с огурцами, перловкой и копченостями

Рассольник с огурцами, перловкой и копченостями – это оригинальное кулинарное решение, которое точно разнообразит ваш домашний стол. Горячий суп порадует насыщенным вкусом, аппетитным ароматом и питательными свойствами. Берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Крупа перловая – 50 гр.
  • Огурец соленый – 130 гр.
  • Картофель – 200 гр.
  • Колбаса копченая – 100 гр.
  • Курица копченая – 100 гр.
  • Болгарский перец сладкий – 120 гр.
  • Морковь – 120 гр.
  • Лук репчатый – 100 гр.
  • Паста томатная – 30 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Укроп – 20 гр.

Для бульона:

  • Спинки куриные – 300 гр.
  • Вода – 1,7 л.
  • Лук репчатый – 100 гр.
  • Морковь – 130 гр.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Перец душистый горошек – 5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Перловую крупу хорошенько промываем под водой, заливаем ее кипятком и оставляем на 3 часа.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 3. Куриные спинки выкладываем в кастрюлю вместе с очищенным луком и морковью. Сюда же отправляем лавровый лист и горошины перца.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 4. Заливаем продукты холодной водой и ставим на огонь. После закипания варим на небольшом огне 40 минут. В процессе варки обязательно убираем пену.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 5. Готовый бульон процеживаем, повторно его доводим до кипения и опускаем сюда подготовленную перловую крупу. Варим 30 минут до мягкости.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 6. Далее сюда отправляем кубики очищенного картофеля, варим еще 15 минут.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 7. Копчености нарезаем небольшими кусочками и обжариваем на сухой сковороде около 5 минут.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 8. Сюда же отправляем измельченный репчатый лук, перемешиваем и жарим еще 2 минуты. Можно влить немного растительного масла.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 9. Также в сковороду отправляем брусочки моркови, снова перемешиваем и готовим еще 5 минут.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 10. Дополняем нашу зажарку соломкой болгарского перца и готовим еще 2 минуты.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 11. Сюда же отправляем измельченные соленые огурцы, выкладываем томатную пасту и вливаем бульон. Достаточно добавить 100 миллилитров бульона. Перемешиваем и тушим под крышкой 10 минут.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 12. Подготовленную заправку с копченостями выкладываем в суп, перемешиваем и варим еще 10 минут.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 13. Дополняем наш суп измельченным укропом, добавляем соль и черный молотый перец.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 14. Выключаем огонь и даем супу настояться под крышкой 10 минут.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 15. Рассольник с огурцами, перловкой и копченостями готов. Подавайте к столу!

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Классический рассольник с перловкой и огурцами в мультиварке

Классический рассольник с перловкой и огурцами в мультиварке порадует насыщенным вкусом, аппетитным видом и питательными свойствами. Подавайте суп к вашему семейному обеду, дополнив хлебом и ароматной зеленью. Для приготовления рассольника в мультиварке используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Крупа перловая – 2 ст.л.
  • Огурец соленый – 1 шт.
  • Почка свиная – 1 шт.
  • Свинина – 150 гр.
  • Рассол огуречный – 50 мл.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Лук-порей – 20 гр.
  • Картофель – 2 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Перец черный горошек – 2 шт.
  • Имбирь – 0,5 ч.л.
  • Тимьян – 0,5 ч.л.
  • Орех мускатный – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Перловую крупу заранее замачиваем на 6 часов в холодной воде. Свиную почку вымачиваем в холодной воде 4 часа.

Шаг 2. В чашу мультиварки выкладываем кусок свинины и подготовленную почку.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 3. Добавляем сюда крупу и вливаем воду. Включаем режим «варка» на 40 минут. Спустя указанное время мясо и почку достаем из бульона.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 4. За это время перловая крупа должна стать мягкой. Содержимое мультиварки переливаем в другую посуду.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 5. Теперь в чашу мультиварки выкладываем измельченный лук и тертую морковь. Вливаем растительное масло и обжариваем овощи около 5 минут.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 6. К овощам отправляем кубики картофеля и вливаем наш бульон с крупой. Устанавливаем режим «варка» на 50 минут.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 7. Спустя 30 минут готовки отправляем в суп тертые на крупной терке огурцы и вливаем огуречный рассол. За 5 минут до готовности выкладываем нарезанную свинину и почку, добавляем соль, специи из списка и измельченный чеснок. Держим в «режиме» подогрев еще 10 минут.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 8. Классический рассольник с перловкой и огурцами в мультиварке готов. Подавайте к столу, дополнив зеленью!

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Рассольник с перловкой, солеными огурцами и говядиной

Рассольник с перловкой, солеными огурцами и говядиной – это невероятно сытное и яркое по вкусу блюдо для вашего домашнего обеда. Такой суп точно никого не оставит равнодушным. Приготовить его несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Говядина с косточкой – 500 гр.
  • Крупа перловая – 100 гр.
  • Огурец соленый – 5 шт.
  • Рассол огуречный – 200 мл.
  • Картофель – 5 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Лавровый лист – 3 шт.
  • Перец черный горошек – 8 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Вода – 2 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перловую крупу заранее промываем и заливаем кипятком. Ставим на плиту и готовим на слабом огне под крышкой полтора часа.

Шаг 2. Промываем мясо нарезаем небольшими кусками. Выкладываем их в отдельную кастрюлю. Сюда же вливаем два литра воды и доводим все до кипения. Можно добавить очищенную луковицу для аромата. Варим бульон 1 час, периодически убирая пену.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 3. В это время небольшим кубиком нарезаем почищенный картофель и соленые огурцы. Очищенную морковку натираем на крупной терке.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Обжариваем на нем картофель до легкого румянца.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 5. В этой же сковороде обжариваем морковку около 5 минут, после добавляем огурцы и готовим еще столько же.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 6. Из бульона убираем луковицу и выкладываем вареную перловую крупу с обжаренным картофелем. Вливаем огуречный рассол и варим 8 минут.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 7. Отправляем сюда обжаренные овощи, добавляем соль и специи. Варим 7 минут и выключаем огонь. После даем супу настояться под крышкой 10 минут.

Классический рассольник с перловкой и огурцами

Шаг 8. Рассольник с перловкой, солеными огурцами и говядиной готов. Можно угощаться!

Классический рассольник с перловкой и огурцами

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