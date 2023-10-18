Шведские куриные тефтели: простой рецепт сытного блюда на ужин

Лучше всего такие тефтели подавать с картофельным пюре.

Не знаете, что быстро приготовить на ужин, чтобы было вкусно и сытно? Тогда советуем сделать шведские куриные тефтели. Это отличная добавка к любому гарниру, которая моментально будет съедена. Как ее приготовить, рассказали в кулинарном блоге «Сборник рецептов».

Шведские куриные тефтели

Ингредиенты:

Для тефтелей:

куриный фарш – 500 гр;

соль – 0,5 ч. л;

горчица – 1 ч. л;

черный перец – щепотка;

оливковое масло – 1 ч. л.

Для соуса:

луковица – 1 шт;

вода – 100 мл;

кукурузный крахмал – 2 ч. л;.

сливки (10%) – 250 мл;

соевый соус – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Куриный фарш, соль, горчицу и черный перец смешать в глубокой миске, сформировать шарики средних размеров и обжарить на сковороде на оливковом с двух сторон до золотистой корочки. Это займет около 10 минут.

Затем туда же, в сковородку, добавить мелко порезанный лук, обжарить еще несколько минут.

Все ингредиенты для соуса смешать в отдельной посуде. Влить соус в сковороду и дать загустеть пару минут под крышкой.

Такое блюдо вкуснее всего – с картофельным пюре, однако смело можно готовить и другие гарниры.

Раньше Фокус писал, как приготовить фрикадельки в сметанном соусе.