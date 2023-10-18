ГлавнаяРецептыПаштет в духовке за пять минут, покоривший интернет Паштет в духовке за пять минут, покоривший интернет На чтение: 2 минуты Паштет в духовке – это новый, удобный способ готовить любимую закуску без излишней мороки. Максимально экономно по времени, вкусно и выгодно. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Паштет – одна из любимых закусок из печени. Из-за своей легкой, воздушной структуры, аромата и нежного вкуса его любят, пожалуй, почти все. Существует много вариантов рецептов приготовления рецептов паштета, но именно этот покорил сеть. Все потому, что готовится он одновременно в одной посуде в духовке. Читайте также Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить Такой метод не только экономит время, но и удобен для тех, кто не слишком умеет и любит готовить. Подавайте куриный паштет с хрустящими брускетами, свежим хлебом или в тарталетках. Из домашнего паштета можно сделать не только вкусный завтрак, но и отличную закуску. Рецепт паштета за 5 минут Время: 40 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 600 – 700 граммов куриной печени; – 2 средние моркови; – 2 средних лука; – 3 – 4 зубчика чеснока; – 50 граммов сливочного масла; – 200 граммов воды; – 100 граммов сливок любой жирности; – специи (соль и черный молотый перец). Приготовление: Разогреваем духовку 180 градусов. Выкладываем пергамент для запекания на противень, на него кладем промытую печень, почищенную и порезанную морковь и лук, чеснок и соль. Заливаем водой и запекаем 30 минут до готовности овощей. Переводим ингредиенты в глубокую посуду, добавляем растопленное сливочное масло, солим если нужно, добавляем сливки и все хорошо перебиваем блендером. Переводим готовый паштет в баночки. Храним в холодильнике. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить омошный хлеб с тыквенным пюре. Поделитесь с друзьями