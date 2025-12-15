Швейцарская роскошь Corum в Lux Groups, воплощённая в смелом дизайне

Часы Corum — это яркий пример того, как инновации, смелые дизайнерские решения и точность высокой швейцарской механики могут соединиться в одном бренде. Corum входит в число самых оригинальных и концептуальных производителей премиальных часов, которые сразу узнаются благодаря нестандартным формам корпусов, уникальным механизмам и выразительной эстетике. Сегодня оригинальные швейцарские часы Corum доступны в Lux Groups, где представлены популярные и коллекционные модели, способные подчеркнуть статус владельца и выделить его стиль среди множества других.

Бренд Corum был основан в 1955 году в Ла-Шо-де-Фоне, городе, который считается сердцем швейцарской часовой индустрии. Изначально компания ориентировалась не на массовое производство, а на создание инновационных, концептуальных часов, которые привлекут внимание ценителей искусства, дизайнеров и коллекционеров. С первого дня Corum стремился нарушать традиции, сохраняя при этом швейцарское качество и точность. Это сочетание стало уникальной формулой успеха марки.

Особенность Corum заключается в том, что бренд никогда не повторяет себя. Он постоянно ищет новые формы, материалы, механические решения. За десятилетия существования Corum создал несколько культовых моделей, которые по праву считаются символами смелого часового искусства. Среди них Golden Bridge — часы с уникальным продольным механизмом, Admiral — коллекция, вдохновлённая морской тематикой, Bubble — футуристичная линия с выпуклым сапфировым стеклом, и Heritage Coin — часы, созданные из настоящих золотых или серебряных монет. Все эти серии представлены в Lux Groups, позволяя покупателям выбрать модель, которая максимально отражает их стиль и характер.

Часы Corum отличаются не только необычным внешним видом. В них используется точная механика и высококлассные материалы: золото, титан, сапфировое стекло, керамика, каучук, а также эксклюзивные часовые калибры. Бренд известен тем, что многие механизмы создаются специально под определённые модели, а их сборка проводится вручную опытными мастерами. Подобный подход позволяет Corum сохранять статус одного из самых интересных и технологически продвинутых брендов премиум-класса.

Бренд выпускает ограниченные серии, которые часто становятся объектами коллекционирования.

Одна из самых известных линий — Admiral. Эти часы вдохновлены миром парусного спорта. Главной особенностью коллекции является циферблат с флажками международного морского кодекса. Такой дизайн делает Admiral узнаваемыми на расстоянии и подчёркивает их редкость. Коллекция включает модели из титана, стали и золота, поддерживает сложные механизмы и удивляет сочетанием спортивного характера с люксовой эстетикой.

Не менее знаменитая серия — Golden Bridge. Это один из самых необычных механизмов в мире. Механизм размещён по вертикальной оси в центре корпуса и напоминает архитектурную конструкцию — мост, отсюда и название. Часы Golden Bridge — это не просто механизм, а настоящее произведение инженерного искусства. Их корпус часто выполняется из прозрачных материалов, которые позволяют наблюдать работу механизма со всех сторон. Такие часы выбирают бизнесмены, коллекционеры и ценители уникальных технических решений.

Серия Bubble стала культовой благодаря огромному выпуклому стеклу в форме пузыря. Эти часы сразу выделяются своим футуристичным видом и экспериментальным дизайном циферблатов. Некоторые модели выпускаются в очень ограниченных количествах и имеют художественные изображения, создавая эффект глубины и объёмности.

Особое место занимают модели Corum Coin — часы, созданные на основе настоящих монет, в том числе знаменитой американской монеты Double Eagle из чистого золота. Эти модели — символ роскоши, истории и коллекционной ценности, и их часто выбирают публичные люди, политики, бизнесмены и коллекционеры редких предметов искусства.

Чтобы лучше понять уникальность бренда Corum, стоит выделить несколько ключевых особенностей, которые делают часы востребованными по всему миру:

смелый, концептуальный дизайн, не похожий ни на один другой бренд;

использование высококлассных материалов, включая золото, титан, сапфировое стекло, редкие сплавы;

уникальные механизмы, разработанные специально для отдельных коллекций;

ручная сборка и ограниченные тиражи;

престиж, коллекционная ценность и статусность.

Этот список демонстрирует, что Corum — это не просто производитель часов, а настоящий новатор, который создаёт арт-объекты, достойные музеев современного искусства.

Часы Corum помогают выразить индивидуальность. Это не просто аксессуар, а часть имиджа. Их выбирают те, кто ценит нестандартный подход, эстетику, статус и инженерную смелость. В отличие от традиционных швейцарских марок, Corum предлагает новое видение люкса — более смелое, более выразительное и более творческое.

Покупатели могут приобрести оригинальные часы Corum с гарантией подлинности, фирменной комплектацией и профессиональной консультацией. Каждая модель проходит проверку, подтверждающую её оригинальность.

Часы Corum часто становятся прекрасным подарком, символом значимого события или престижной покупкой, которая со временем лишь увеличивает свою ценность. Ограниченные серии, инновационные механизмы, необычная эстетика — всё это делает бренд особенно привлекательным для коллекционеров и поклонников редких изделий.

Кроме того, Corum — бренд с высокой инвестиционной привлекательностью. Модели Golden Bridge, Admiral и Bubble регулярно показывают рост стоимости на вторичном рынке. Эксклюзивность, небольшие тиражи и узнаваемость делают их стабильными объектами высокого спроса.

Здесь можно найти часы для делового стиля, спорт-шика, коллекционирования или ежедневного ношения.

Corum продолжает развиваться, создавая всё более смелые модели, которые удивляют и вдохновляют. Все часы бренда — это сочетание дизайнерской смелости и технической гениальности. И именно это делает Corum одним из самых оригинальных брендов на рынке люксовой часовой индустрии.

Часы Corum — это выбор тех, кто ищет нечто большее, чем просто аксессуар. Это часы, которые рассказывают историю, отражают индивидуальность и подчеркивают уверенность в себе. Они сочетают эстетику, инженерное мастерство и культурную ценность, становясь частью имиджа и образом жизни.

Возможность прикоснуться к этому миру швейцарской инновационной роскоши и стать обладателем часов, которые всегда будут вызывать восхищение и уважение.