Крабовый салат классический

Крабовый салат – это вкусное и любимое многими блюдо для домашнего стола или семейного праздника. Аппетитное угощение можно приготовить по-разному. Лучшие кулинарные варианты ищите в нашей готовой подборке из десяти простых и вкусных рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Классический крабовый салат с кукурузой и рисом

Классический крабовый салат с кукурузой и рисом – это рецепт, знакомый в многих семьях. Традиционно такое угощение подают в праздники. Но на самом деле такой питательный салат будет как нельзя актуален на домашнем столе. Попробуйте приготовить, использую нашу простую пошаговую идею!

Ингредиенты –+6 порц.

Крабовое мясо 200 гр.

Рис белый 1 ст.

Консервированная кукуруза 1 банка

Яйцо куриное 3 шт.

Майонез 2 ст.л.

Укроп 3 ветки

Шаги 30 мин.

Как приготовить классический крабовый салат? Подготовим продукты по списку. Для салата можно использовать как крабовое мясо, так и крабовые палочки. Куриные яйца и рис заранее отвариваем до готовности. Укроп мелко рубим ножом. Сливаем воду с консервированной кукурузы, сам продукт отправляем в глубокий салатник. Полностью размороженное крабовое мясо или палочки нарезаем кубиками и так же отправляем в салатник. Слишком мельчить не нужно – режем на средние кубики. Для быстрой разморозки крабовых палочек достаточно положить их в миску с водой на несколько минут. Дополняем продукты в салатнике отварным рисом. Его важно не переварить, чтобы продукт оставался рассыпчатым и подходящим для салата. Для этого рис можно поварить около 15 минут, после оставить под крышкой на выключенной плите. Отварные яйца очищаем от скорлупы и некрупно нарезаем (примерно так же, как и крабовые палочки). Отправляем к остальным продуктам. Отдельно перемешиваем майонез с ранее измельченным укропом. Отправляем ароматную заправку в салатник с содержимым. Хорошенько перемешиваем угощение для равномерного распределения майонезной заправки и всех продуктов. Перед подачей можно убрать в холодильник для лучшей пропитки. Классический крабовый салат с кукурузой и рисом готов. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!

Салат с крабовыми палочками, сыром и помидорами

Салат с крабовыми палочками, сыром и помидорами получается очень сочным, аппетитным и ярким по вкусу. Такая закуска не задержится надолго на вашем стола. Приготовить такой крабовый салат несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 12 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 200 гр.

Сыр твердый – 120 гр.

Яйцо – 3 шт.

Помидоры – 150 гр.

Чеснок – 3 зуб.

Укроп – 10 гр.

Майонез – 2 ст.л.

Соль – 0,25 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом выбираем все указанные в списке продукты.

Шаг 2. Куриные яйца погружаем в кастрюлю с водой и варим после закипания около 8-10 минут до полной готовности. После остужаем в ледяной воде.

Шаг 3. Размороженное крабовые палочки очищаем и нарезаем тонкой соломкой. Также очищаем от скорлупы яйца и режем такой же соломкой. Можно использовать специальные приборы для быстрой фигурной нарезки.

Шаг 4. Промываем помидоры, удаляем плодоножки и разделываем на полосы. Если овощи слишком сочные и водянистые, то мякоть можно убрать.

Шаг 5. Продавливаем зубчики чеснока через пресс. Сыр натираем на терке – рекомендуется использовать основную сторону с крупными зубчиками.

Шаг 6. Мелко рубим ножом заранее промытый и обсушенный укроп. Он придаст блюду особенный аромат.

Шаг 7. Все продукты отправляем в общий глубокий салатник. Выбирайте посуду, в котором удобно перемешивать ингредиенты. Далее салат можно будет переложить в любую сервировочную посуду.

Шаг 8. Добавляем к продуктам в салатнике майонез и соль. Для салата достаточно двух столовых майонеза, но количество можно регулировать по своему вкусу.

Шаг 9. Все содержимое миски нужно хорошенько перемешать для равномерного распределения всех продуктов и заправки.

Шаг 10. Салат с крабовыми палочками, сыром и помидорами готов. Подавайте к столу и скорее оценивайте аппетитную идею!

Крабовый салат с кальмарами

Крабовый салат с кальмарами – это интересное по вкусу и привлекательное угощение для семейного или торжественного стола. Аппетитный морепродукт идеально дополнит любимый многими крабовый салат. Обязательно попробуйте приготовить по нашему простому кулинарному рецепту.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 16 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 200 гр.

Кальмар – 600 гр.

Яйцо – 6 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Уксус столовый 9% – 0,5 ч.л.

Майонез – 3 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Старательно обрабатываем тушки кальмаров, очищаем их от пленки и внутренностей. Они плохо скажутся на вкусе морепродукта. Также не забываем хорошенько промыть морской ингредиент.

Шаг 2. Вливаем воду в кастрюлю, немного солим ее и опускаем в нее тушки кальмаров. Доводим до кипения и сразу выключаем огонь. Держим кальмары пару минут и сразу достаем. Если передержать в кипятке, то кальмары выйдут слишком жесткими и потеряют свои вкусовые качества.

Шаг 3. Куриные яйца отвариваем в кипящей воде около 8-10 минут, затем остужаем их в глубокой миске с холодной водой и удаляем скорлупу.

Шаг 4. Тонкими полукольцами режем репчатый лук, заливаем кипятком и дополняем уксусом. Перемешиваем и оставляем пропитываться маринадом на 20 минут. Так лук станет более мягким и сочным. Кроме того, уйдет лишняя горечь.

Шаг 5. Очищенные яйца нарезаем аккуратной соломкой, не крошите их.

Шаг 6. Остывшие кальмары так же режем соломкой. Так все продукты в салате будут смотреться наиболее привлекательно.

Шаг 7. Крабовые палочки (также вы можете использовать крабовое мясо – не имеет значения) необходимо нарезать соломкой, как и другие продукты.

Шаг 8. Складываем все заготовки в общую миску. Маринованный лук слегка отжимаем от излишков влаги. Добавляем перец по вкусу и старательно все перемешиваем.

Шаг 9. Крабовый салат с кальмарами готов. Поливайте майонезом и подавайте к столу!

Крабовый салат с морской капустой

Крабовый салат с морской капустой порадует вас особенной сочностью и насыщенным вкусом. Такая закуска идеально подойдет как для домашнего стола, так и торжественных событий. Приготовить такое блюдо можно за считанные минуты. Для этого берите на вооружение наш проверенный рецепт с пошаговым процессом.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 14 минут

Порции – 5

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 200 гр.

Капуста морская – 250 гр.

Кукуруза консервированная – 1 банка.

Яйцо – 4 шт.

Майонез – 100 гр.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Берем для готовки необходимые продукты (указаны в списке ингредиентов). Крабовые палочки заранее размораживаем и очищаем. На плите варим куриные яйца и очищаем их от скорлупы. Чтобы быстро остудить яйца, после варки погрузите их в ледяную воду.

Шаг 2. Подготовленные крабовые палочки нарезаем мелкими кубиками. Совет для быстрой разморозки палочек из краба: положите продукт в упаковке в слегка теплую воду на некоторое время.

Шаг 3. Готовые куриные яйца натираем на терке. Используйте сторону с крупными зубчиками.

Шаг 4. Все подготовленные продукты отправляем в общий салатник. Сюда же выкладываем морскую капусту и консервированную кукурузу. Если капуста, которую используете, состоит из слишком длинных полос, то их можно нарезать ножом кусочками помельче, но это на ваше усмотрение.

Шаг 5. Дополняем продукты солью и майонезом в количестве 100 грамм (этого вполне достаточно).

Шаг 6. Активно все перемешиваем. Все компоненты должны равномерно распределиться между собой.

Шаг 7. Крабовый салат с морской капустой готов. Можно пробовать и оценивать интересный вкус!

Вкусный крабовый салат без риса

Вкусный крабовый салат без риса получается особенно нежным и приятным по вкусу. Для тех, кто не любит рис в салате – это отличная кулинарная идея. Запоминайте наш пошаговый рецепт. Такой салат можно подавать как к семейному будничному столу, так и в рамках праздничных приготовлений.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 13 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 100 гр.

Яйцо – 2 шт.

Огурец свежий – 200 гр.

Кукуруза консервированная – 120 гр.

Майонез – 2 ст.л.

Соль – 1 гр.

Перец черный молотый – 1 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Возьмем необходимые компоненты из продуктового списка. Крабовый полуфабрикат предварительно размораживаем, чтобы не терять время и извлекаем из упаковки. Также заранее можно позаботиться о варке яиц.

Шаг 2. Подготовленные крабовые палочки нарезаем аккуратным кубиком равного размера.

Шаг 3. Одинаковым кубиком нарезаем, заранее промытый и обсушенный от влаги огурец.

Шаг 4. Нарезаем мелко ножом отварные куриные яйца. Стараемся резать аккуратным кубиком, а не крошить продукт, иначе он не будет чувствоваться в салате.

Шаг 5. Отправляем все подготовленные продукты в общий салатник и присоединяем к ним кукурузу из консервной банки. Ее обязательно отделяем от жидкости – для этого используйте сито, дуршлаг.

Шаг 6. Дополняем заготовленные продукты майонезом, солим и дополняем измельченным перцем. Количество соли и черного молотого перца можно регулировать по вкусу. Без соли вообще можно обойтись, так как в салате присутствует майонез.

Шаг 7. Вымешиваем все содержимое миски ложкой до получения однородного состава.

Шаг 8. Вкусный крабовый салат без риса готов. Подавайте к столу!

Крабовый салат пекинской капустой

Крабовый салат с пекинской капустой – это нежная и приятная по вкусу кулинарная идея для домашнего стола или праздника. Ваши члены семьи или гости не смогут устоять, а вы не затратите много времени и своих сил на приготовление аппетитной закуски. Обязательно воспользуйтесь нашим проверенным рецептом с пошаговым процессом.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 180 гр.

Капуста пекинская – 300 гр.

Огурец – 100 гр.

Лук репчатый – 50 гр.

Укроп – 15 гр.

Майонез – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приступим к нарезке закуски с подготовки всех продуктов.

Шаг 2. Обдаем под проточной водой и обсушиваем пекинскую капусту, измельчаем ее ножом на полосы или разрываем на части. Также допустимо использовать овощерезку – как вам удобнее.

Шаг 3. Обдаем под водой огурец, смываем видимые загрязнения и разделываем сочный зеленый овощ на небольшие кубики.

Шаг 4. Крабовый продукт так же нарезаем кубиком. В этом салате можно использовать как крабовые палочки, так и крабовое мясо.

Шаг 5. Все подготовленные продукты отправляем в глубокую тарелку или миску, перемешиваем. Выбирайте посуду, в которой будет удобно перемешивать.

Шаг 6. Половину репчатой луковицы (больше не нужно) разделываем на тонкие четвертинки и также отправляем в салат. Ошпаривать лук или использовать в первоначальном виде – это на ваше усмотрение. Если салат будут есть дети, все же лучше ошпарить и убрать горечь.

Шаг 7. Обсыпаем наше угощение измельченным ароматным укропом.

Шаг 8. Сверху поливаем это все майонезом. Для салата с нашим количеством ингредиентов будет достаточно 100 грамм майонеза.

Шаг 9. Всыпаем соль и черный молотый перец (можно отрегулировать по вкусу), после хорошенько все перемешиваем.

Шаг 10. Крабовый салат с пекинской капустой готов. Можно пробовать!

Салат с крабовыми палочками и консервированной фасолью

Салат с крабовыми палочками и консервированной фасолью отличается особой питательностью и интересным вкусом. Кроме того, аппетитная закуска порадует своим простым кулинарным процессом. Для быстрой готовки используйте популярный среди многих хозяек рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 200 гр.

Фасоль консервированная красная – 1 банка.

Огурец свежий – 300 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Майонез – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Полностью оттаявшие после заморозки крабовые палочки освобождаем от упаковки и всех пленок, далее нарезаем кубиками.

Шаг 2. Погружаем крабовые палочки в удобный для вымешивания салатник или другую вместительную емкость (например, контейнер). В эту же посуду отправляем кубики свежего огурца.

Шаг 3. Дополняем продукты консервированной фасолью. Берите красную – одна будет ярче смотреться в готовой закуске, что подойдет для праздничных застолий.

Шаг 4. Также к продуктам продавливаем дольки чеснока через предназначенный для этого пресс. Если у вас нет специального пресса, можете использовать обычный нож или мелкую терку.

Шаг 5. Поливаем наше угощение майонезом. Достаточно добавить три столовые ложки, но можно отрегулировать под свои вкусовые предпочтения.

Шаг 6. Дальше все необходимо вымешать. Также не забываем черный молотый перец и соль по своему усмотрению. Конечно, можно обойтись и без специй.

Шаг 7. Салат с крабовыми палочками и консервированной фасолью готов. Подавайте сочное холодное угощение к столу!

Крабовый салат с плавленным сыром

Крабовый салат с плавленным сыром – это интересный кулинарный рецепт, который любят и готовят во многих семьях. Традиционно такое угощение подают в праздники. Но также такой оригинальный салат актуален и для домашнего стола. Попробуйте приготовить, используя нашу простую пошаговую идею!

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 12 минут

Порции – 5

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 250 гр.

Сырок плавленый – 2 шт.

Яйцо – 4 шт.

Морковь по-корейски – 200 гр.

Майонез – 3 ст.л.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В подходящий салатник или другую глубокую емкость погружаем корейскую морковку. Если она очень длинной нарезки, то можно самостоятельно разделить ее на части. Такой ингредиент придаст блюду визуальную яркость и пикантные нотки.

Шаг 2. Чтобы не терять время, отвариваем куриные яйца до начала готовки. Готовый продукт натираем на терке со средними или мелкими зубчиками. Ингредиент выкладываем в миску.

Шаг 3. Также в основную массу натираем на терке плавленые сырки.

Шаг 4. Размороженные крабовые палочки разделываем тонкой соломкой. Погружаем в удобный для вымешивания салатник.

Шаг 5. Присыпаем продукты измельченным свежим укропом. Он придаст блюду особый аромат и дополнительную привлекательность. Также вы можете использовать и другую зелень, какая больше нравится.

Шаг 6. Поливаем это все майонезом и хорошенько перемешиваем. По вкусу можно дополнительно посыпать небольшим количеством соли, но это необязательно.

Шаг 7. Крабовый салат с плавленым сыром готов. Скорее пробуйте!

Крабовый салат с курицей

Крабовый салат с курицей – это удивительно вкусное и питательное блюдо, богатое белком. Такое кулинарное решение подойдет для легкого ужина или домашнего праздника. Такой интересный вариант исполнения популярного салата точно стоит взять на вооружение – готовьте с помощью нашего пошагового рецепта.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 12 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 75 гр.

Филе куриное отварное – 75 гр.

Яйцо – 2 шт.

Огурец – 1 шт.

Помидоры черри – 2 шт.

Майонез – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно даем оттаять крабовым палочкам и нарезаем их кусочками среднего размера. Для разморозки продукт прямо в упаковке можно положить в тарелку с водой – это значительно ускорит процесс. Использовать микроволновку ни в коем случае нельзя.

Шаг 2. До полной готовки отвариваем куриное филе, но не передержите, иначе птица станет жесткой и «резиновой». Остужаем куриный продукт и также нарезаем кусочками по размеру крабовых палочек. Если отварная птица плохо режется и крошится, то разберите ее на волокна.

Шаг 3. Огурец с помидором режем на тонкие дольки.

Шаг 4. Готовые куриные яйца освобождаем от скорлупы и то же разделываем дольками.

Шаг 5. Все продукты отправляем в общую миску, добавляем соль и майонез.

Шаг 6. Хорошенько вымешиваем нашу закуску, чтобы каждый продукт хорошо пропитался заправкой.

Шаг 7. Крабовый салат с курицей готов. Подавайте привлекательную закуску к столу!

Салат с крабовыми палочками и ананасом

Салат с крабовыми палочками и ананасом отличается особенной сочностью, привлекательным видом и оригинальным неповторимым вкусом. Такая закуска станет вашей любимой на праздничном столе. Для быстрого и несложного приготовления руководствуйтесь нашим проверенным пошаговым рецептом.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 12 минут

Порции – 5

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 200 гр.

Ананас консервированный – 150 гр.

Кукуруза консервированная – 100 гр.

Яйцо – 4 шт.

Огурец свежий – 1 шт.

Сыр – 150 гр.

Болгарский перец сладкий – 0,5 шт.

Майонез – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Смесь перцев – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сыр нарезаем небольшими кубиками и выкладываем в глубокую миску. Его вы можете выбирать по вкусу. Для салата подойдет как твердый, так мягкий или плавленый.

Шаг 2. К сыру присоединяем кукурузу в консервированном виде. Из консервы обязательно сливаем весь сок. Он нам не нужен.

Шаг 3. Также к продуктам отправляем нарезанные кубиками отварные яйца.

Шаг 4. Еще угощение дополняем измельченным болгарским перцем и свежим огурцом.

Шаг 5. Консервированный ананас режем кубиком и также отправляем в салатник.

Шаг 6. На такие же кубики разделываем крабовые палочки. Выкладываем их в общую посуду. Выбирайте удобную для вымешивания емкость.

Шаг 7. Дополняем это все смесью перцев, заправляем майонезом и перемешиваем до нужного состояния.

Шаг 8. Салат с крабовыми палочками и ананасом готов. Можно украсить по вкусу и подавать к столу!