Сколько стоит экипировка для занятий сноубордом: собираемся на горнолыжный курорт и разбираем все расходы

Сноубординг – захватывающее и экстремальное хобби, которое привлекает все больше поклонников активного отдыха. Однако, прежде чем отправиться покорять снежные склоны, нужно подготовить качественное снаряжение, которое обеспечит не только комфорт, но и безопасность. Полный комплект экипировки для сноубординга может стоить немалых денег. Часто даже приходится оформить займ в микрофинансовой организации. Это может стать неплохим решением, ведь многие МФО предлагают займы на гибких условиях, которые помогут покрыть расходы на покупку всего необходимого.

Доска для сноуборда

Начнем с самого главного элемента – доски для сноуборда. Цена варьируется в зависимости от типа, уровня подготовки и бренда. Начинающие могут найти доступные модели от 10 000 до 20 000 рублей. Однако, если вы хотите более профессиональное оборудование или намерены кататься по разным типам склонов (фристайл, фрирайд и т.д.), цены могут доходить до 50 000-70 000 рублей.

Для тех, кто серьезно увлекается этим спортом и хочет максимального качества, есть модели премиум-класса, стоимость которых может достигать 100 000 рублей и выше.

Крепления

Крепления – это важная часть снаряжения, поскольку они обеспечивают фиксацию ботинок на доске и влияют на уровень контроля. Бюджетные варианты креплений стоят примерно 5 000–7 000 рублей, а модели среднего класса – 10 000–15 000 рублей. Крепления премиум-класса могут обойтись в 20 000 рублей и выше, особенно если вы выбираете легкие и прочные конструкции для сложных трюков и скоростного катания.

Ботинки

К выбору ботинок нужно подходить особенно внимательно, так как они обеспечивают поддержку и контроль во время катания. Ботинки начального уровня можно найти по цене от 7 000 рублей. Однако, для лучшей фиксации и комфорта желательно обратить внимание на модели за 15 000–20 000 рублей. Профессиональные ботинки могут стоить от 25 000 рублей и выше.

Ботинки следует примерять с учетом носков, которые вы планируете носить при катании, так как неправильный размер может привести к дискомфорту и даже травмам.

Защитное снаряжение: шлем, защита для спины и запястий

Безопасность – ключевой аспект в сноубординге, особенно для новичков, которые еще не обладают навыками точного контроля над доской. В стандартный комплект защитного снаряжения входит шлем, защита для спины и запястий. Шлем можно приобрести за 3 000–6 000 рублей, хотя качественные модели известных брендов могут стоить до 10 000 рублей.

Защита для спины – особенно важная часть экипировки, она убережет позвоночник от возможных травм при падениях. Ее стоимость начинается от 5 000 рублей, а качественные модели могут стоить до 15 000 рублей. Защита для запястий обойдется еще в 2 000–4 000 рублей. Итого комплект защитного снаряжения может обойтись от 10 000 до 20 000 рублей.

Одежда для сноубординга: куртка, штаны, перчатки

Качественная одежда для катания должна быть теплой, водо- и ветрозащитной, а также дышащей, чтобы обеспечивать комфорт даже в холодную погоду. Куртка для сноубординга стоит в среднем от 7 000 до 20 000 рублей, хотя премиальные модели могут превышать и 30 000 рублей.

Штаны для катания – еще один важный элемент. Они должны не только защищать от холода, но и позволять свободно двигаться. Средняя стоимость – от 5 000 до 15 000 рублей.

Перчатки также играют значительную роль, так как руки часто подвержены холоду при катании. Цена перчаток варьируется от 2 000 до 7 000 рублей.

Аксессуары: маска, термобелье, носки и утеплители

Кроме основных элементов экипировки, необходимо подумать об аксессуарах, которые повысят комфорт катания. Маска для защиты глаз от яркого солнца и снега стоит от 2 000 до 5 000 рублей. Термобелье обойдется в 2 000–4 000 рублей, а качественные термоноски – около 1 000 рублей.

Не стоит пренебрегать и утеплителями для шеи и лица, особенно если планируете кататься в условиях низких температур. Стоимость таких аксессуаров составляет от 500 до 1 500 рублей.

Итак, какова итоговая стоимость экипировки?

Если сложить все расходы, получится внушительная сумма. Для начального уровня комплекта потребуется около 40 000–50 000 рублей. Но для качественного и надежного оборудования, которое прослужит не один сезон и позволит кататься комфортно и безопасно, средний чек составит около 80 000–100 000 рублей. Для профессиональных спортсменов или любителей сложных трасс затраты могут превысить 150 000 рублей. Частично можно сэкономить воспользовавшись программами лояльности, которые подразумевают туристический кешбэк. Но все равно это довольно затратно.

Сноубординг – это не только захватывающее хобби, но и серьезное вложение. Подбор качественного оборудования требует времени и финансовых вложений, но это стоит того, чтобы чувствовать себя безопасно и комфортно на склонах. Если бюджет ограничен, можно обратиться к помощи МФО для финансирования экипировки и таким образом начать новый спортивный сезон с полным комплектом всего необходимого. Или же взять кредит, как это в последнее время все чаще делают россияне, которые любят путешествовать.