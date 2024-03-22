Как приготовить горбушу, мы рассказываем в нашей кулинарной подборке из десяти вкусных рецептов сочной и мягкой красной рыбы с пошаговыми фотографиями. Такое универсальное блюдо будет актуально как для домашнего, так и праздничного стола. Можно подавать с салатами, овощными и другими гарнирами.

Сочная и мягкая горбуша в фольге в духовке

Сочная и мягкая горбуша в фольге в духовке – это интересное и невероятно вкусное угощение для вашего домашнего стола или праздничного ужина. Приготовленная таким образом красная рыба выйдет невероятно нежной и мягкой. Дополняйте овощными закусками, гарнирами из круп.

Ингредиенты –+2 порц.

Горбуша 300 гр.

Сметана 2 ч.л.

Горчица 1 ч.л.

Лимонная кислота 1 ч.л.

Морковь ½ шт.

Лимон 3 ломтика

Укроп по вкусу

Тимьян по вкусу

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Масло растительное 1 ч.л.

Шаги 35 мин.

Как приготовить сочную и мягкую горбушу? Выкладываем на рабочий стол все нужные продукты для приготовления блюда. Горбушу промываем и разбираем на порционные кусочки. Далее куски красной рыбы необходимо посыпать солью, перцем и слегка полить лимонным соком. В глубокой тарелке соединяем сметану и горчицу. Сюда же добавляем соль и перец. Хорошо перемешиваем продукты до образования однородного соуса. Из кусочков фольги формируем аккуратную лодочку. В нее выкладываем рыбные кусочки, кружочки моркови и дольки лимона. Заливаем все эти продукты в фольге полученным соусом. Также угощение дополняем веткой укропа и тимьяна. Убираем в прогретый до 180° духовой шкаф. Достаточно запекать в течение 20 минут. Сочная и мягкая горбуша в фольге в духовке готова. Ставьте на стол!

Сочная жареная горбуша с луком на сковороде

Сочная жареная горбуша с луком на сковороде порадует вас своим удивительно простым и быстрым кулинарным процессом. За считанные минуты вы получите аппетитное рыбное блюдо, отличающееся особой нежностью и мягкостью. Можно готовить к семейному обеду или ужину.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Горбуша – 1 шт.

Лук репчатый – 50 гр.

Специи для рыбы – по вкусу.

Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Для приготовления блюда нам понадобится одна тушка горбуши. Ее заранее размораживаем и промываем. Если необходимо, то очищаем и разделываем на порционные куски. Размер кусков на ваше усмотрение. Очищаем репчатую луковицу и промываем под водой. Далее лук необходимо нарезать кубиками, слишком мелко резать необязательно. Подготовим любимые специи. Можно использовать готовую приправу для рыбы или взять приправу по отдельности. Нагреваем подсолнечное масло в сковороде и погружаем на него наши рыбные кусочки. Посыпаем их специями и кубиками лука. Закрываем угощение крышкой и готовим на умеренном огне 5 минут. Затем кусочки рыбы переворачиваем и готовим еще 5 минут. Сочная жареная горбуша с луком на сковороде готова. Раскладывайте рыбное блюдо по тарелкам и подавайте к столу!

Вкусная горбуша в кляре на сковороде

Вкусная горбуша в кляре на сковороде послужит простым и быстрым домашним обедом или ужином. Подавать аппетитную румяную рыбу можно с горячими гарнирами, овощами или просто есть с хлебом. Приготовленная таким способом горбуша порадует сочностью и привлекательным золотистым оттенком.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Филе горбуши – 0,8 кг.

Мука – 150 гр.

Пиво – 1 ст.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Достаем все нужные продукты, указанные в списке, и выкладываем на рабочий стол. Размороженное и промытое филе красной рыбы режем на порционные кусочки. Если на филе остались видимые косточки, то удаляем их, например, с помощью пинцета. Займемся замешиванием кляра для обжарки: граненый стакан пива выливаем в емкость, всыпаем соль, молотый перец и муку. Активно размешиваем, чтобы достичь максимальной однородности теста и разбить все сухие комочки. Получаем жидковатый тягучий кляр. Подготовленные куски аппетитной красной рыбы поочередно обмакиваем в кляр. Сразу же заготовки погружаем на сковородку с хорошо прогретым подсолнечным маслом. Подрумяниваем горбушу в пивном кляре равномерно с двух сторон до приятного золотистого оттенка. Важно рыбу не передержать на плите, иначе она получится довольно сухой. Обжаренные кусочки аппетитной рыбы в кляре выкладываем на бумажную салфетку для удаления лишнего жира. Вкусная горбуша в кляре на сковороде готова. Скорее пробуйте!

Мягкая горбуша с сыром и помидорами в духовке

Мягкая горбуша с сыром и помидорами в духовке – это сытная, сочная и невероятно вкусная горячая закуска для вашего семейного стола или праздничного ужина. Приготовленная таким образом красная рыба получается невероятно нежной, сочной и привлекательной. Дополняйте вашими любимыми гарнирами.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Горбуша – 350 гр.

Помидор – 100 гр.

Сыр твердый – 70 гр.

Сметана – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Перец белый молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Рыбное филе делим на два порционных кусочка. Если используете целую рыбу, то предварительно разберите ее на филе. Если видите оставшиеся косточки, их можно удалить пинцетом. Полностью подготовленные и избавленные от косточек рыбные кусочки посыпаем солью и специями по списку. Также вы можете использовать свои любимые специи и травы. Промытый помидор разделываем на кружочки. Выбираем подходящую форму для запекания и выкладываем в нее нашу рыбу в специях. Поливаем кусочки горбуши сметаной. Также на рыбу выкладываем кружочки помидоров и посыпаем их солью. Овощной слой также нужно полить сметаной. Закрываем это все тертым сыром и отправляем в разогретую до 220° духовку на 15 минут. Мягкая горбуша с сыром и помидорами в духовке готова. Раскладываем аппетитную рыбу по сервировочным тарелкам и пробуйте!

Сочная горбуша с сыром, луком и майонезом в духовке

Сочная горбуша с сыром, луком и майонезом в духовке отличается интересным нежным вкусом, привлекательным видом и питательными свойствами. Такое блюдо по-настоящему универсальное. Его можно подавать как к семейному обеду с любимыми гарнирами, так и к праздничному столу.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Горбуша – 600 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Сыр твердый – 70 гр.

Майонез – 3 ст.л.

Соль – 2 щепотки.

Перец черный молотый – 2 щепотки.

Процесс приготовления:

Достаем все нужные продукты, которые упомянуты в списке и выкладываем на рабочий стол. Горбушу разбираем на порционные кусочки – стейки. Луковицу очищаем от шелухи и промываем. Форму для запекания рекомендуется застелить фольгой. На эту фольгу выкладываем наши порционные ломтики подготовленной горбуши. Каждый кусочек рыбы необходимо обмазать солью и перцем. Также рыбу посыпаем кубиками репчатого лука. Рыбу с луком поливаем майонезом. Закрываем все наши заготовки фольгой и отправляем в разогретую до 200° духовку. Готовим на протяжении 20 минут. В это время пропускаем через терку твердый сыр. Через 20 минут готовки посыпаем рыбу тертым сыром. Верхнюю фольгу можно убирать. Запекаем при той же температуре еще 10 минут. Сочная горбуша с сыром, луком и майонезом в духовке готова. Оцените кулинарную идею самостоятельно!

Вкусная горбуша с луком и морковью на сковороде

Вкусная горбуша с луком и морковью на сковороде – это простое в исполнении и невероятно вкусное угощение для вашего стола. Такое рыбное блюдо с добавлением овощей, послужит ярким обеденным решением или ужином для родных. Можно дополнить овощными и другими закусками.

Время готовки – 60 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Горбуша – 1 шт.

Морковь – 300 гр.

Лук репчатый – 150 гр.

Соль – 2 щепотки.

Специи – 2 щепотки.

Масло растительное – 20 мл.

Процесс приготовления:

Рыбу размораживаем, очищаем и промываем под водой. Голову и хвост удаляем. Подготовленную тушку разбираем на порционные стейки. Прогреваем сковородку и вливаем сюда растительное масло. На прогретое растительное масло выкладываем кусочки рыбы, солим их и жарим под крышкой на протяжении 10 минут при умеренном нагреве плиту. В это время очищаем морковку и нарезаем ее брусочками. Бруски моркови отправляем в сковороду к рыбе. Очищенную луковицу разделываем на тонкие полукольца. Полукольца лука также отправляем в сковороду с рыбой. Тушим все это под крышкой 30 минут. После добавляем соль и специи. Крышку на этом этапе убираем и готовим блюдо еще 10-12 минут. Вкусная горбуша с луком и морковью на сковороде готова. Оценивайте!

Уха из горбуши в домашних условиях

Уха из горбуши в домашних условиях – это невероятно вкусное, ароматное и питательное горячее блюдо для семейного обеда. Кроме того, такой рыбный суп отличается полезными свойствами, так как содержит в себе достаточное количество омега-3. Подавайте с хлебом, свежей зеленью и другими любимыми дополнениями.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Голова горбуши – 2 шт.

Хвост горбуши – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Картофель – 4 шт.

Вода – 1,5 л.

Крупа пшенная – 50 гр.

Соль – 10 гр.

Процесс приготовления:

Выбираем вместительную кастрюлю для варки ухи. Выкладываем сюда хорошо промытые части рыбы. Заливаем водой и дополняем солью. Очищенную луковицу режем на крупные части и также отправляем в кастрюлю с рыбными кусками. Крупно разделываем очищенную морковку. Эти кусочки тоже отправляем в кастрюлю. Хорошо промываем пшенную крупу и засыпаем ее в заготовку. Ставим это все на огонь, доводим до кипения. Далее огонь понижаем и варим 10 минут. В это время очищаем картошку и режем ее кубиком. Погружаем подготовленные овощи в наш суп и провариваем 20 минут. Спустя 20 минут достаем из ухи рыбные части, остужаем их и извлекаем мясо горбуши. Извлеченное мясо раскладываем по порционным тарелкам и заливаем нашим супом. Уха из горбуши в домашних условиях готова. Подавайте к столу!

Сочная и мягкая горбуша в сметане в духовке

Сочная и мягкая горбуша в сметане в духовке впечатляет интересным нежным вкусом, привлекательным видом и питательными свойствами. Такое блюдо по-настоящему универсальное. Его можно подавать как к семейному обеду с любимыми гарнирами, так и к праздничному столу.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Горбуша – 1 кг.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Сыр твердый – 100 гр.

Сметана – 200 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Достаем все нужные продукты, указанные в списке, и выкладываем на рабочий стол. Очищаем морковку и натираем ее на терке, используя ее крупную сторону. Опускаем морковную стружку в сковородку с растительным маслом и тушим до полной мягкости. Размягченную тертую морковь дополняем измельченным чесноком, солью и сметаной, размешиваем наш соус и тушим около 4 минут. Промытую очищенную рыбу разбираем на порционные кусочки. Рекомендуется удалить хребет и все косточки. Выбираем небольшую вместительную форму для запекания. Ее обмазываем растительным маслом и сюда кладем наши рыбные кусочки кожей вниз. Солим и посыпаем молотым перцем. Обмазываем куски горбуши нашим сметанным соусом. Закрываем это все тертым сыром. Отправляем заготовку в разогретую до 180° духовку. Достаточное время для запекания нашей рыбы – 30 минут. Сочная и мягкая горбуша в сметане в духовке готова. Оцените кулинарное решение!

Горбуша с картошкой в духовке

Горбуша с картошкой в духовке – это аппетитное и невероятно вкусное блюдо для вашего семейного ужина или праздничного стола. Кроме того, такое рыбное угощение не потребует дополнительного гарнира, что заметно сэкономит время. Вы получите сочные кусочки горбуши сразу вместе с нежным запеченным картофелем.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Горбуша – 1 шт.

Картофель – 6 шт.

Майонез – 3 ст.л.

Чеснок – 2 зуб.

Сыр твердый – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Смесь перцев – по вкусу.

Процесс приготовления:

Очищенную и промытую горбушу разбираем на порционные куски. Можно нарезать ее стейками равной толщины. Выкладываем рыбные куски в глубокую вместительную емкость. Дополняем солью, смесью перцев и майонезом. Сюда же продавливаем через пресс чеснок. Если нет специального пресса, используйте нож или мелкую терку. Размешиваем рыбу с майонезом и специями, оставляем для маринования. Если располагаете временем, то оставьте на один-два часа. В это время снимаем кожуру с картофеля, обдаем овощ под водой и режем толстыми кружочками. Их опускаем в кипяток буквально на 5 минут. В форму для запекания выкладываем маринованную рыбу и равномерно распределяем по заготовке кружочки картофеля. Засыпаем нашу заготовку тертым сыром и дополнительно можно посыпать молотым перцем. Ставим рыбное блюдо в разогретую до 180° духовку. Достаточное время для запекания – 30 минут. Горбуша с картошкой в духовке готова. Можно приступать к сервировке стола!

Горбуша, запеченная с овощами

Горбуша, запеченная с овощами, – это интересное и невероятно вкусное угощение для вашего семейного стола или праздничного ужина. Приготовленная таким образом красная рыба выйдет невероятно нежной, сочной и тающей во рту. Кроме того, она не потребует приготовления дополнительного гарнира.

Время готовки – 60 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Горбуша – 1 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Помидор – 1 шт.

Картофель – 8 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Яйцо – 2 шт.

Сметана – 3 ст.л.

Лимон – 0,5 шт.

Майонез – по вкусу.

Сыр твердый – 150 гр.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Масло сливочное – 30 гр.

Масло подсолнечное – по вкусу.

Процесс приготовления: