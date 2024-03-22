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Как приготовить горбушу

На чтение: 11 минут
Как приготовить горбушу

Как приготовить горбушу, мы рассказываем в нашей кулинарной подборке из десяти вкусных рецептов сочной и мягкой красной рыбы с пошаговыми фотографиями. Такое универсальное блюдо будет актуально как для домашнего, так и праздничного стола. Можно подавать с салатами, овощными и другими гарнирами.

Сочная и мягкая горбуша в фольге в духовке

Сочная и мягкая горбуша в фольге в духовке – это интересное и невероятно вкусное угощение для вашего домашнего стола или праздничного ужина. Приготовленная таким образом красная рыба выйдет невероятно нежной и мягкой. Дополняйте овощными закусками, гарнирами из круп.

Как приготовить горбушу

Ингредиенты –+2 порц.

  • Горбуша 300 гр.
  • Сметана 2 ч.л.
  • Горчица 1 ч.л.
  • Лимонная кислота 1 ч.л.
  • Морковь ½ шт.
  • Лимон 3 ломтика
  • Укроп  по вкусу
  • Тимьян  по вкусу
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Масло растительное 1 ч.л.

Шаги 35 мин.

  1. Как приготовить горбушу

    Как приготовить сочную и мягкую горбушу? Выкладываем на рабочий стол все нужные продукты для приготовления блюда. Горбушу промываем и разбираем на порционные кусочки.

  2. Как приготовить горбушу

    Далее куски красной рыбы необходимо посыпать солью, перцем и слегка полить лимонным соком.

  3. Как приготовить горбушу

    В глубокой тарелке соединяем сметану и горчицу. Сюда же добавляем соль и перец.

  4. Как приготовить горбушу

    Хорошо перемешиваем продукты до образования однородного соуса.

  5. Как приготовить горбушу

    Из кусочков фольги формируем аккуратную лодочку. В нее выкладываем рыбные кусочки, кружочки моркови и дольки лимона.

  6. Как приготовить горбушу

    Заливаем все эти продукты в фольге полученным соусом.

  7. Как приготовить горбушу

    Также угощение дополняем веткой укропа и тимьяна. Убираем в прогретый до 180° духовой шкаф. Достаточно запекать в течение 20 минут.

  8. Как приготовить горбушу

    Сочная и мягкая горбуша в фольге в духовке готова. Ставьте на стол!

Сочная жареная горбуша с луком на сковороде

Сочная жареная горбуша с луком на сковороде порадует вас своим удивительно простым и быстрым кулинарным процессом. За считанные минуты вы получите аппетитное рыбное блюдо, отличающееся особой нежностью и мягкостью. Можно готовить к семейному обеду или ужину.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Горбуша – 1 шт.
  • Лук репчатый – 50 гр.
  • Специи для рыбы – по вкусу.
  • Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

  1. Для приготовления блюда нам понадобится одна тушка горбуши. Ее заранее размораживаем и промываем. Если необходимо, то очищаем и разделываем на порционные куски. Размер кусков на ваше усмотрение.

    Как приготовить горбушу

  2. Очищаем репчатую луковицу и промываем под водой.

    Как приготовить горбушу

  3. Далее лук необходимо нарезать кубиками, слишком мелко резать необязательно.

    Как приготовить горбушу

  4. Подготовим любимые специи. Можно использовать готовую приправу для рыбы или взять приправу по отдельности.

    Как приготовить горбушу

  5. Нагреваем подсолнечное масло в сковороде и погружаем на него наши рыбные кусочки. Посыпаем их специями и кубиками лука.

    Как приготовить горбушу

  6. Закрываем угощение крышкой и готовим на умеренном огне 5 минут. Затем кусочки рыбы переворачиваем и готовим еще 5 минут.

    Как приготовить горбушу

  7. Сочная жареная горбуша с луком на сковороде готова. Раскладывайте рыбное блюдо по тарелкам и подавайте к столу!

    Как приготовить горбушу

Вкусная горбуша в кляре на сковороде

Вкусная горбуша в кляре на сковороде послужит простым и быстрым домашним обедом или ужином. Подавать аппетитную румяную рыбу можно с горячими гарнирами, овощами или просто есть с хлебом. Приготовленная таким способом горбуша порадует сочностью и привлекательным золотистым оттенком.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Филе горбуши – 0,8 кг.
  • Мука – 150 гр.
  • Пиво – 1 ст.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

  1. Достаем все нужные продукты, указанные в списке, и выкладываем на рабочий стол. Размороженное и промытое филе красной рыбы режем на порционные кусочки. Если на филе остались видимые косточки, то удаляем их, например, с помощью пинцета.

    Как приготовить горбушу

  2. Займемся замешиванием кляра для обжарки: граненый стакан пива выливаем в емкость, всыпаем соль, молотый перец и муку. Активно размешиваем, чтобы достичь максимальной однородности теста и разбить все сухие комочки. Получаем жидковатый тягучий кляр.

    Как приготовить горбушу

  3. Подготовленные куски аппетитной красной рыбы поочередно обмакиваем в кляр.

    Как приготовить горбушу

  4. Сразу же заготовки погружаем на сковородку с хорошо прогретым подсолнечным маслом.

    Как приготовить горбушу

  5. Подрумяниваем горбушу в пивном кляре равномерно с двух сторон до приятного золотистого оттенка. Важно рыбу не передержать на плите, иначе она получится довольно сухой.

    Как приготовить горбушу

  6. Обжаренные кусочки аппетитной рыбы в кляре выкладываем на бумажную салфетку для удаления лишнего жира.

    Как приготовить горбушу

  7. Вкусная горбуша в кляре на сковороде готова. Скорее пробуйте!

    Как приготовить горбушу

Мягкая горбуша с сыром и помидорами в духовке

Мягкая горбуша с сыром и помидорами в духовке – это сытная, сочная и невероятно вкусная горячая закуска для вашего семейного стола или праздничного ужина. Приготовленная таким образом красная рыба получается невероятно нежной, сочной и привлекательной. Дополняйте вашими любимыми гарнирами.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Горбуша – 350 гр.
  • Помидор – 100 гр.
  • Сыр твердый – 70 гр.
  • Сметана – 100 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Перец белый молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Рыбное филе делим на два порционных кусочка. Если используете целую рыбу, то предварительно разберите ее на филе.

    Как приготовить горбушу

  2. Если видите оставшиеся косточки, их можно удалить пинцетом.

    Как приготовить горбушу

  3. Полностью подготовленные и избавленные от косточек рыбные кусочки посыпаем солью и специями по списку. Также вы можете использовать свои любимые специи и травы.

    Как приготовить горбушу

  4. Промытый помидор разделываем на кружочки.

    Как приготовить горбушу

  5. Выбираем подходящую форму для запекания и выкладываем в нее нашу рыбу в специях. Поливаем кусочки горбуши сметаной.

    Как приготовить горбушу

  6. Также на рыбу выкладываем кружочки помидоров и посыпаем их солью.

    Как приготовить горбушу

  7. Овощной слой также нужно полить сметаной.

    Как приготовить горбушу

  8. Закрываем это все тертым сыром и отправляем в разогретую до 220° духовку на 15 минут.

    Как приготовить горбушу

  9. Мягкая горбуша с сыром и помидорами в духовке готова. Раскладываем аппетитную рыбу по сервировочным тарелкам и пробуйте!

    Как приготовить горбушу

Сочная горбуша с сыром, луком и майонезом в духовке

Сочная горбуша с сыром, луком и майонезом в духовке отличается интересным нежным вкусом, привлекательным видом и питательными свойствами. Такое блюдо по-настоящему универсальное. Его можно подавать как к семейному обеду с любимыми гарнирами, так и к праздничному столу.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Горбуша – 600 гр.
  • Лук репчатый – 100 гр.
  • Сыр твердый – 70 гр.
  • Майонез – 3 ст.л.
  • Соль – 2 щепотки.
  • Перец черный молотый – 2 щепотки.

Процесс приготовления:

  1. Достаем все нужные продукты, которые упомянуты в списке и выкладываем на рабочий стол.

    Как приготовить горбушу

  2. Горбушу разбираем на порционные кусочки – стейки. Луковицу очищаем от шелухи и промываем.

    Как приготовить горбушу

  3. Форму для запекания рекомендуется застелить фольгой. На эту фольгу выкладываем наши порционные ломтики подготовленной горбуши.

    Как приготовить горбушу

  4. Каждый кусочек рыбы необходимо обмазать солью и перцем. Также рыбу посыпаем кубиками репчатого лука.

    Как приготовить горбушу

  5. Рыбу с луком поливаем майонезом.

    Как приготовить горбушу

  6. Закрываем все наши заготовки фольгой и отправляем в разогретую до 200° духовку. Готовим на протяжении 20 минут.

    Как приготовить горбушу

  7. В это время пропускаем через терку твердый сыр.

    Как приготовить горбушу

  8. Через 20 минут готовки посыпаем рыбу тертым сыром. Верхнюю фольгу можно убирать. Запекаем при той же температуре еще 10 минут.

    Как приготовить горбушу

  9. Сочная горбуша с сыром, луком и майонезом в духовке готова. Оцените кулинарную идею самостоятельно!

    Как приготовить горбушу

Вкусная горбуша с луком и морковью на сковороде

Вкусная горбуша с луком и морковью на сковороде – это простое в исполнении и невероятно вкусное угощение для вашего стола. Такое рыбное блюдо с добавлением овощей, послужит ярким обеденным решением или ужином для родных. Можно дополнить овощными и другими закусками.

Время готовки – 60 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Горбуша – 1 шт.
  • Морковь – 300 гр.
  • Лук репчатый – 150 гр.
  • Соль – 2 щепотки.
  • Специи – 2 щепотки.
  • Масло растительное – 20 мл.

Процесс приготовления:

  1. Рыбу размораживаем, очищаем и промываем под водой. Голову и хвост удаляем. Подготовленную тушку разбираем на порционные стейки.

    Как приготовить горбушу

  2. Прогреваем сковородку и вливаем сюда растительное масло. На прогретое растительное масло выкладываем кусочки рыбы, солим их и жарим под крышкой на протяжении 10 минут при умеренном нагреве плиту.

    Как приготовить горбушу

  3. В это время очищаем морковку и нарезаем ее брусочками.

    Как приготовить горбушу

  4. Бруски моркови отправляем в сковороду к рыбе.

    Как приготовить горбушу

  5. Очищенную луковицу разделываем на тонкие полукольца.

    Как приготовить горбушу

  6. Полукольца лука также отправляем в сковороду с рыбой. Тушим все это под крышкой 30 минут. После добавляем соль и специи. Крышку на этом этапе убираем и готовим блюдо еще 10-12 минут.

    Как приготовить горбушу

  7. Вкусная горбуша с луком и морковью на сковороде готова. Оценивайте!

    Как приготовить горбушу

Уха из горбуши в домашних условиях

Уха из горбуши в домашних условиях – это невероятно вкусное, ароматное и питательное горячее блюдо для семейного обеда. Кроме того, такой рыбный суп отличается полезными свойствами, так как содержит в себе достаточное количество омега-3. Подавайте с хлебом, свежей зеленью и другими любимыми дополнениями.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Голова горбуши – 2 шт.
  • Хвост горбуши – 2 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Картофель – 4 шт.
  • Вода – 1,5 л.
  • Крупа пшенная – 50 гр.
  • Соль – 10 гр.

Процесс приготовления:

  1. Выбираем вместительную кастрюлю для варки ухи. Выкладываем сюда хорошо промытые части рыбы. Заливаем водой и дополняем солью.

    Как приготовить горбушу

  2. Очищенную луковицу режем на крупные части и также отправляем в кастрюлю с рыбными кусками.

    Как приготовить горбушу

  3. Крупно разделываем очищенную морковку. Эти кусочки тоже отправляем в кастрюлю.

    Как приготовить горбушу

  4. Хорошо промываем пшенную крупу и засыпаем ее в заготовку. Ставим это все на огонь, доводим до кипения. Далее огонь понижаем и варим 10 минут.

    Как приготовить горбушу

  5. В это время очищаем картошку и режем ее кубиком. Погружаем подготовленные овощи в наш суп и провариваем 20 минут.

    Как приготовить горбушу

  6. Спустя 20 минут достаем из ухи рыбные части, остужаем их и извлекаем мясо горбуши.

    Как приготовить горбушу

  7. Извлеченное мясо раскладываем по порционным тарелкам и заливаем нашим супом.

    Как приготовить горбушу

  8. Уха из горбуши в домашних условиях готова. Подавайте к столу!

    Как приготовить горбушу

Сочная и мягкая горбуша в сметане в духовке

Сочная и мягкая горбуша в сметане в духовке впечатляет интересным нежным вкусом, привлекательным видом и питательными свойствами. Такое блюдо по-настоящему универсальное. Его можно подавать как к семейному обеду с любимыми гарнирами, так и к праздничному столу.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Горбуша – 1 кг.
  • Морковь – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Сметана – 200 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

  1. Достаем все нужные продукты, указанные в списке, и выкладываем на рабочий стол.

    Как приготовить горбушу

  2. Очищаем морковку и натираем ее на терке, используя ее крупную сторону. Опускаем морковную стружку в сковородку с растительным маслом и тушим до полной мягкости.

    Как приготовить горбушу

  3. Размягченную тертую морковь дополняем измельченным чесноком, солью и сметаной, размешиваем наш соус и тушим около 4 минут.

    Как приготовить горбушу

  4. Промытую очищенную рыбу разбираем на порционные кусочки. Рекомендуется удалить хребет и все косточки.

    Как приготовить горбушу

  5. Выбираем небольшую вместительную форму для запекания. Ее обмазываем растительным маслом и сюда кладем наши рыбные кусочки кожей вниз. Солим и посыпаем молотым перцем.

    Как приготовить горбушу

  6. Обмазываем куски горбуши нашим сметанным соусом.

    Как приготовить горбушу

  7. Закрываем это все тертым сыром.

    Как приготовить горбушу

  8. Отправляем заготовку в разогретую до 180° духовку. Достаточное время для запекания нашей рыбы – 30 минут.

    Как приготовить горбушу

  9. Сочная и мягкая горбуша в сметане в духовке готова. Оцените кулинарное решение!

    Как приготовить горбушу

Горбуша с картошкой в духовке

Горбуша с картошкой в духовке – это аппетитное и невероятно вкусное блюдо для вашего семейного ужина или праздничного стола. Кроме того, такое рыбное угощение не потребует дополнительного гарнира, что заметно сэкономит время. Вы получите сочные кусочки горбуши сразу вместе с нежным запеченным картофелем.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Горбуша – 1 шт.
  • Картофель – 6 шт.
  • Майонез – 3 ст.л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Смесь перцев – по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Очищенную и промытую горбушу разбираем на порционные куски. Можно нарезать ее стейками равной толщины.

    Как приготовить горбушу

  2. Выкладываем рыбные куски в глубокую вместительную емкость. Дополняем солью, смесью перцев и майонезом.

    Как приготовить горбушу

  3. Сюда же продавливаем через пресс чеснок. Если нет специального пресса, используйте нож или мелкую терку.

    Как приготовить горбушу

  4. Размешиваем рыбу с майонезом и специями, оставляем для маринования. Если располагаете временем, то оставьте на один-два часа.

    Как приготовить горбушу

  5. В это время снимаем кожуру с картофеля, обдаем овощ под водой и режем толстыми кружочками. Их опускаем в кипяток буквально на 5 минут.

    Как приготовить горбушу

  6. В форму для запекания выкладываем маринованную рыбу и равномерно распределяем по заготовке кружочки картофеля.

    Как приготовить горбушу

  7. Засыпаем нашу заготовку тертым сыром и дополнительно можно посыпать молотым перцем.

    Как приготовить горбушу

  8. Ставим рыбное блюдо в разогретую до 180° духовку. Достаточное время для запекания – 30 минут.

    Как приготовить горбушу

  9. Горбуша с картошкой в духовке готова. Можно приступать к сервировке стола!

    Как приготовить горбушу

Горбуша, запеченная с овощами

Горбуша, запеченная с овощами, – это интересное и невероятно вкусное угощение для вашего семейного стола или праздничного ужина. Приготовленная таким образом красная рыба выйдет невероятно нежной, сочной и тающей во рту. Кроме того, она не потребует приготовления дополнительного гарнира.

Время готовки – 60 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Горбуша – 1 шт.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Помидор – 1 шт.
  • Картофель – 8 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сметана – 3 ст.л.
  • Лимон – 0,5 шт.
  • Майонез – по вкусу.
  • Сыр твердый – 150 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Масло подсолнечное – по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Размороженную, промытую и очищенную горбушу разрезаем на привлекательные стейки равной толщины. Оптимальная ширина рыбных стейков – 2 сантиметра.

    Как приготовить горбушу

  2. Натираем рыбные кусочки солью, ароматными специями и обрызгиваем лимонным соком. Оставляем для маринования.

    Как приготовить горбушу

  3. Очищенную луковицу разбираем на перья или тонкие полукольца.

    Как приготовить горбушу

  4. Морковку необходимо пропустить через терку с крупной стороной.

    Как приготовить горбушу

  5. Прогреваем подсолнечное масло в сковородке и опускаем сюда лук. Жарим его одну-две минуты.

    Как приготовить горбушу

  6. Присоединяем к луку морковную стружку и жарим овощи еще две-три минуты. В конце жарки слегка солим.

    Как приготовить горбушу

  7. Почищенную картошку хорошо обдаем водой и нарезаем тонкими кружочками.

    Как приготовить горбушу

  8. Форму для запекания рекомендуется застелить фольгой и промазать подсолнечным маслом.

    Как приготовить горбушу

  9. На подготовленную форму выкладываем наши промаринованные рыбные кусочки.

    Как приготовить горбушу

  10. Все свободное пространство в форме закрываем картофельными кружочками.

    Как приготовить горбушу

  11. Картошку посыпаем солью и все это поливаем майонезом.

    Как приготовить горбушу

  12. Также сюда выкладываем предварительно прожаренный лук с морковью.

    Как приготовить горбушу

  13. Еще выкладываем часть картофеля и кружочки помидоров. Можно немного посолить овощи.

    Как приготовить горбушу

  14. Для заливки соединяем куриные яйца, сметану и соль.

    Как приготовить горбушу

  15. Все эти продукты хорошенько размешиваем венчиком.

    Как приготовить горбушу

  16. Сюда же выкладываем тертый сыр и измельченный чеснок.

    Как приготовить горбушу

  17. Аккуратно размешиваем наш соус.

    Как приготовить горбушу

  18. Заливаем заготовку с рыбой и овощами полученным соусом.

    Как приготовить горбушу

  19. Прикрываем все это фольгой и убираем в разогретую до 200° в духовку. Достаточное время запекания – 30 минут. После готовности фольгу убираем и посыпаем все это ароматным укропом.

    Как приготовить горбушу

  20. Горбуша, запеченная с овощами, готова. Перекладывайте сочное и ароматное блюдо на тарелки!

    Как приготовить горбушу

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