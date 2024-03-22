Как приготовить горбушу, мы рассказываем в нашей кулинарной подборке из десяти вкусных рецептов сочной и мягкой красной рыбы с пошаговыми фотографиями. Такое универсальное блюдо будет актуально как для домашнего, так и праздничного стола. Можно подавать с салатами, овощными и другими гарнирами.
Сочная и мягкая горбуша в фольге в духовке
Сочная и мягкая горбуша в фольге в духовке – это интересное и невероятно вкусное угощение для вашего домашнего стола или праздничного ужина. Приготовленная таким образом красная рыба выйдет невероятно нежной и мягкой. Дополняйте овощными закусками, гарнирами из круп.
Ингредиенты –+2 порц.
- Горбуша 300 гр.
- Сметана 2 ч.л.
- Горчица 1 ч.л.
- Лимонная кислота 1 ч.л.
- Морковь ½ шт.
- Лимон 3 ломтика
- Укроп по вкусу
- Тимьян по вкусу
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
- Масло растительное 1 ч.л.
Шаги 35 мин.
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Как приготовить сочную и мягкую горбушу? Выкладываем на рабочий стол все нужные продукты для приготовления блюда. Горбушу промываем и разбираем на порционные кусочки.
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Далее куски красной рыбы необходимо посыпать солью, перцем и слегка полить лимонным соком.
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В глубокой тарелке соединяем сметану и горчицу. Сюда же добавляем соль и перец.
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Хорошо перемешиваем продукты до образования однородного соуса.
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Из кусочков фольги формируем аккуратную лодочку. В нее выкладываем рыбные кусочки, кружочки моркови и дольки лимона.
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Заливаем все эти продукты в фольге полученным соусом.
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Также угощение дополняем веткой укропа и тимьяна. Убираем в прогретый до 180° духовой шкаф. Достаточно запекать в течение 20 минут.
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Сочная и мягкая горбуша в фольге в духовке готова. Ставьте на стол!
Сочная жареная горбуша с луком на сковороде
Сочная жареная горбуша с луком на сковороде порадует вас своим удивительно простым и быстрым кулинарным процессом. За считанные минуты вы получите аппетитное рыбное блюдо, отличающееся особой нежностью и мягкостью. Можно готовить к семейному обеду или ужину.
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Горбуша – 1 шт.
- Лук репчатый – 50 гр.
- Специи для рыбы – по вкусу.
- Масло подсолнечное – для жарки.
Процесс приготовления:
- Для приготовления блюда нам понадобится одна тушка горбуши. Ее заранее размораживаем и промываем. Если необходимо, то очищаем и разделываем на порционные куски. Размер кусков на ваше усмотрение.
- Очищаем репчатую луковицу и промываем под водой.
- Далее лук необходимо нарезать кубиками, слишком мелко резать необязательно.
- Подготовим любимые специи. Можно использовать готовую приправу для рыбы или взять приправу по отдельности.
- Нагреваем подсолнечное масло в сковороде и погружаем на него наши рыбные кусочки. Посыпаем их специями и кубиками лука.
- Закрываем угощение крышкой и готовим на умеренном огне 5 минут. Затем кусочки рыбы переворачиваем и готовим еще 5 минут.
- Сочная жареная горбуша с луком на сковороде готова. Раскладывайте рыбное блюдо по тарелкам и подавайте к столу!
Вкусная горбуша в кляре на сковороде
Вкусная горбуша в кляре на сковороде послужит простым и быстрым домашним обедом или ужином. Подавать аппетитную румяную рыбу можно с горячими гарнирами, овощами или просто есть с хлебом. Приготовленная таким способом горбуша порадует сочностью и привлекательным золотистым оттенком.
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Филе горбуши – 0,8 кг.
- Мука – 150 гр.
- Пиво – 1 ст.
- Соль – 1 ч.л.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло подсолнечное – для жарки.
Процесс приготовления:
- Достаем все нужные продукты, указанные в списке, и выкладываем на рабочий стол. Размороженное и промытое филе красной рыбы режем на порционные кусочки. Если на филе остались видимые косточки, то удаляем их, например, с помощью пинцета.
- Займемся замешиванием кляра для обжарки: граненый стакан пива выливаем в емкость, всыпаем соль, молотый перец и муку. Активно размешиваем, чтобы достичь максимальной однородности теста и разбить все сухие комочки. Получаем жидковатый тягучий кляр.
- Подготовленные куски аппетитной красной рыбы поочередно обмакиваем в кляр.
- Сразу же заготовки погружаем на сковородку с хорошо прогретым подсолнечным маслом.
- Подрумяниваем горбушу в пивном кляре равномерно с двух сторон до приятного золотистого оттенка. Важно рыбу не передержать на плите, иначе она получится довольно сухой.
- Обжаренные кусочки аппетитной рыбы в кляре выкладываем на бумажную салфетку для удаления лишнего жира.
- Вкусная горбуша в кляре на сковороде готова. Скорее пробуйте!
Мягкая горбуша с сыром и помидорами в духовке
Мягкая горбуша с сыром и помидорами в духовке – это сытная, сочная и невероятно вкусная горячая закуска для вашего семейного стола или праздничного ужина. Приготовленная таким образом красная рыба получается невероятно нежной, сочной и привлекательной. Дополняйте вашими любимыми гарнирами.
Время готовки – 35 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Горбуша – 350 гр.
- Помидор – 100 гр.
- Сыр твердый – 70 гр.
- Сметана – 100 гр.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Перец белый молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Рыбное филе делим на два порционных кусочка. Если используете целую рыбу, то предварительно разберите ее на филе.
- Если видите оставшиеся косточки, их можно удалить пинцетом.
- Полностью подготовленные и избавленные от косточек рыбные кусочки посыпаем солью и специями по списку. Также вы можете использовать свои любимые специи и травы.
- Промытый помидор разделываем на кружочки.
- Выбираем подходящую форму для запекания и выкладываем в нее нашу рыбу в специях. Поливаем кусочки горбуши сметаной.
- Также на рыбу выкладываем кружочки помидоров и посыпаем их солью.
- Овощной слой также нужно полить сметаной.
- Закрываем это все тертым сыром и отправляем в разогретую до 220° духовку на 15 минут.
- Мягкая горбуша с сыром и помидорами в духовке готова. Раскладываем аппетитную рыбу по сервировочным тарелкам и пробуйте!
Сочная горбуша с сыром, луком и майонезом в духовке
Сочная горбуша с сыром, луком и майонезом в духовке отличается интересным нежным вкусом, привлекательным видом и питательными свойствами. Такое блюдо по-настоящему универсальное. Его можно подавать как к семейному обеду с любимыми гарнирами, так и к праздничному столу.
Время готовки – 45 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Горбуша – 600 гр.
- Лук репчатый – 100 гр.
- Сыр твердый – 70 гр.
- Майонез – 3 ст.л.
- Соль – 2 щепотки.
- Перец черный молотый – 2 щепотки.
Процесс приготовления:
- Достаем все нужные продукты, которые упомянуты в списке и выкладываем на рабочий стол.
- Горбушу разбираем на порционные кусочки – стейки. Луковицу очищаем от шелухи и промываем.
- Форму для запекания рекомендуется застелить фольгой. На эту фольгу выкладываем наши порционные ломтики подготовленной горбуши.
- Каждый кусочек рыбы необходимо обмазать солью и перцем. Также рыбу посыпаем кубиками репчатого лука.
- Рыбу с луком поливаем майонезом.
- Закрываем все наши заготовки фольгой и отправляем в разогретую до 200° духовку. Готовим на протяжении 20 минут.
- В это время пропускаем через терку твердый сыр.
- Через 20 минут готовки посыпаем рыбу тертым сыром. Верхнюю фольгу можно убирать. Запекаем при той же температуре еще 10 минут.
- Сочная горбуша с сыром, луком и майонезом в духовке готова. Оцените кулинарную идею самостоятельно!
Вкусная горбуша с луком и морковью на сковороде
Вкусная горбуша с луком и морковью на сковороде – это простое в исполнении и невероятно вкусное угощение для вашего стола. Такое рыбное блюдо с добавлением овощей, послужит ярким обеденным решением или ужином для родных. Можно дополнить овощными и другими закусками.
Время готовки – 60 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Горбуша – 1 шт.
- Морковь – 300 гр.
- Лук репчатый – 150 гр.
- Соль – 2 щепотки.
- Специи – 2 щепотки.
- Масло растительное – 20 мл.
Процесс приготовления:
- Рыбу размораживаем, очищаем и промываем под водой. Голову и хвост удаляем. Подготовленную тушку разбираем на порционные стейки.
- Прогреваем сковородку и вливаем сюда растительное масло. На прогретое растительное масло выкладываем кусочки рыбы, солим их и жарим под крышкой на протяжении 10 минут при умеренном нагреве плиту.
- В это время очищаем морковку и нарезаем ее брусочками.
- Бруски моркови отправляем в сковороду к рыбе.
- Очищенную луковицу разделываем на тонкие полукольца.
- Полукольца лука также отправляем в сковороду с рыбой. Тушим все это под крышкой 30 минут. После добавляем соль и специи. Крышку на этом этапе убираем и готовим блюдо еще 10-12 минут.
- Вкусная горбуша с луком и морковью на сковороде готова. Оценивайте!
Уха из горбуши в домашних условиях
Уха из горбуши в домашних условиях – это невероятно вкусное, ароматное и питательное горячее блюдо для семейного обеда. Кроме того, такой рыбный суп отличается полезными свойствами, так как содержит в себе достаточное количество омега-3. Подавайте с хлебом, свежей зеленью и другими любимыми дополнениями.
Время готовки – 35 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Голова горбуши – 2 шт.
- Хвост горбуши – 2 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Картофель – 4 шт.
- Вода – 1,5 л.
- Крупа пшенная – 50 гр.
- Соль – 10 гр.
Процесс приготовления:
- Выбираем вместительную кастрюлю для варки ухи. Выкладываем сюда хорошо промытые части рыбы. Заливаем водой и дополняем солью.
- Очищенную луковицу режем на крупные части и также отправляем в кастрюлю с рыбными кусками.
- Крупно разделываем очищенную морковку. Эти кусочки тоже отправляем в кастрюлю.
- Хорошо промываем пшенную крупу и засыпаем ее в заготовку. Ставим это все на огонь, доводим до кипения. Далее огонь понижаем и варим 10 минут.
- В это время очищаем картошку и режем ее кубиком. Погружаем подготовленные овощи в наш суп и провариваем 20 минут.
- Спустя 20 минут достаем из ухи рыбные части, остужаем их и извлекаем мясо горбуши.
- Извлеченное мясо раскладываем по порционным тарелкам и заливаем нашим супом.
- Уха из горбуши в домашних условиях готова. Подавайте к столу!
Сочная и мягкая горбуша в сметане в духовке
Сочная и мягкая горбуша в сметане в духовке впечатляет интересным нежным вкусом, привлекательным видом и питательными свойствами. Такое блюдо по-настоящему универсальное. Его можно подавать как к семейному обеду с любимыми гарнирами, так и к праздничному столу.
Время готовки – 50 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Горбуша – 1 кг.
- Морковь – 1 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Сыр твердый – 100 гр.
- Сметана – 200 гр.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
- Достаем все нужные продукты, указанные в списке, и выкладываем на рабочий стол.
- Очищаем морковку и натираем ее на терке, используя ее крупную сторону. Опускаем морковную стружку в сковородку с растительным маслом и тушим до полной мягкости.
- Размягченную тертую морковь дополняем измельченным чесноком, солью и сметаной, размешиваем наш соус и тушим около 4 минут.
- Промытую очищенную рыбу разбираем на порционные кусочки. Рекомендуется удалить хребет и все косточки.
- Выбираем небольшую вместительную форму для запекания. Ее обмазываем растительным маслом и сюда кладем наши рыбные кусочки кожей вниз. Солим и посыпаем молотым перцем.
- Обмазываем куски горбуши нашим сметанным соусом.
- Закрываем это все тертым сыром.
- Отправляем заготовку в разогретую до 180° духовку. Достаточное время для запекания нашей рыбы – 30 минут.
- Сочная и мягкая горбуша в сметане в духовке готова. Оцените кулинарное решение!
Горбуша с картошкой в духовке
Горбуша с картошкой в духовке – это аппетитное и невероятно вкусное блюдо для вашего семейного ужина или праздничного стола. Кроме того, такое рыбное угощение не потребует дополнительного гарнира, что заметно сэкономит время. Вы получите сочные кусочки горбуши сразу вместе с нежным запеченным картофелем.
Время готовки – 2 часа
Время приготовления – 20 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Горбуша – 1 шт.
- Картофель – 6 шт.
- Майонез – 3 ст.л.
- Чеснок – 2 зуб.
- Сыр твердый – 100 гр.
- Соль – по вкусу.
- Смесь перцев – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Очищенную и промытую горбушу разбираем на порционные куски. Можно нарезать ее стейками равной толщины.
- Выкладываем рыбные куски в глубокую вместительную емкость. Дополняем солью, смесью перцев и майонезом.
- Сюда же продавливаем через пресс чеснок. Если нет специального пресса, используйте нож или мелкую терку.
- Размешиваем рыбу с майонезом и специями, оставляем для маринования. Если располагаете временем, то оставьте на один-два часа.
- В это время снимаем кожуру с картофеля, обдаем овощ под водой и режем толстыми кружочками. Их опускаем в кипяток буквально на 5 минут.
- В форму для запекания выкладываем маринованную рыбу и равномерно распределяем по заготовке кружочки картофеля.
- Засыпаем нашу заготовку тертым сыром и дополнительно можно посыпать молотым перцем.
- Ставим рыбное блюдо в разогретую до 180° духовку. Достаточное время для запекания – 30 минут.
- Горбуша с картошкой в духовке готова. Можно приступать к сервировке стола!
Горбуша, запеченная с овощами
Горбуша, запеченная с овощами, – это интересное и невероятно вкусное угощение для вашего семейного стола или праздничного ужина. Приготовленная таким образом красная рыба выйдет невероятно нежной, сочной и тающей во рту. Кроме того, она не потребует приготовления дополнительного гарнира.
Время готовки – 60 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Горбуша – 1 шт.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Картофель – 8 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Яйцо – 2 шт.
- Сметана – 3 ст.л.
- Лимон – 0,5 шт.
- Майонез – по вкусу.
- Сыр твердый – 150 гр.
- Соль – по вкусу.
- Специи – по вкусу.
- Масло сливочное – 30 гр.
- Масло подсолнечное – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Размороженную, промытую и очищенную горбушу разрезаем на привлекательные стейки равной толщины. Оптимальная ширина рыбных стейков – 2 сантиметра.
- Натираем рыбные кусочки солью, ароматными специями и обрызгиваем лимонным соком. Оставляем для маринования.
- Очищенную луковицу разбираем на перья или тонкие полукольца.
- Морковку необходимо пропустить через терку с крупной стороной.
- Прогреваем подсолнечное масло в сковородке и опускаем сюда лук. Жарим его одну-две минуты.
- Присоединяем к луку морковную стружку и жарим овощи еще две-три минуты. В конце жарки слегка солим.
- Почищенную картошку хорошо обдаем водой и нарезаем тонкими кружочками.
- Форму для запекания рекомендуется застелить фольгой и промазать подсолнечным маслом.
- На подготовленную форму выкладываем наши промаринованные рыбные кусочки.
- Все свободное пространство в форме закрываем картофельными кружочками.
- Картошку посыпаем солью и все это поливаем майонезом.
- Также сюда выкладываем предварительно прожаренный лук с морковью.
- Еще выкладываем часть картофеля и кружочки помидоров. Можно немного посолить овощи.
- Для заливки соединяем куриные яйца, сметану и соль.
- Все эти продукты хорошенько размешиваем венчиком.
- Сюда же выкладываем тертый сыр и измельченный чеснок.
- Аккуратно размешиваем наш соус.
- Заливаем заготовку с рыбой и овощами полученным соусом.
- Прикрываем все это фольгой и убираем в разогретую до 200° в духовку. Достаточное время запекания – 30 минут. После готовности фольгу убираем и посыпаем все это ароматным укропом.
- Горбуша, запеченная с овощами, готова. Перекладывайте сочное и ароматное блюдо на тарелки!