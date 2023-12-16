«Снежный лес». Новогодний салат с курицей и грибами: вкуснее не найдете

Приготовление салатов — важная традиция для многих семей в странах СНГ. Однако, красивые праздничные салаты готовят также европейцы и американцы. В основном, в Европе актуальны классические салаты, такие как Цезарь или Греческий.

В более холодных странах салаты могут быть сытными и сочными. В Финляндии, Норвегии готовят блюда с рыбой и специальными соусами. Немцы делают салаты с картофелем, маринованным луком и колбасами. Соответственно, такие салаты тоже являются праздничными.

Людей привлекает универсальность салатов, поэтому они готовятся на праздники. Салат — это закуска и основное блюдо одновременно. Использоваться могут разные компоненты.

Расскажем, как сделать салат с курицей и грибами — “Снежный лес”.

Ингредиенты для салата:

Яйца — 6 шт.;

Грибы — 250 г;

Лук репчатый — 1 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Сыр твердый — 150 г;

Зеленый лук — 4 шт.;

Чернослив — 150 г;

Куриные бедра — 3 шт.;

Укроп — 2 веточки;

Майонез — 200 мл;

Чеснок — 2 зубчика;

Соль — ½ ч.л.

Приготовление салата:

Отвариваем в соленой воде куриные бедра до готовности, яйца варим вкрутую. Шинкуем зеленый лук и укроп, смешиваем с майонезом.

Пропускаем в майонез зубчики чеснока через пресс, тщательно перемешиваем ингредиенты.

Нарезаем тонкими пластинками грибы, в сковороде обжариваем, пока не испарится влага.

Нарезаем маленькими кубиками репчатый лук, натираем на мелкой терке очищенную морковь.

Вливаем в жареные грибы растительное масло, обжариваем пару минут.

Кладем грибы на бумажное полотенце. В сковороде с растительным маслом обжариваем лук и морковь. Можно для сочности овощей добавить в сковороду кусочек сливочного масла.

Нарезаем маленькими кусочками отварное куриное мясо. Смазываем соусом плоскую тарелку, кладем на нее кулинарное кольцо. В кольце утрамбовываем слой из куриного мяса, смазываем соусом.

В очищенных яйцах отдельно натираем белки и желтки. Пару белков оставляем для последнего слоя.

Кладем сначала слой желтков, а затем белков — покрываем соусом. На слой белков выкладываем обжаренные лук и морковь.

На овощной слой кладем грибы. Нарезаем мелко чернослив, выкладываем на грибной слой.

Смазываем соусом слой чернослива. Натираем мелко сыр, посыпаем сыром верхушку салата.

Выкладываем остатки соуса на сырный слой. Шинкуем остатки зеленого лука, посыпаем слой из сыра. Натираем на слой из зеленого лука белки, отправляем салат в холодильник на 5-6 часов пропитываться.

Получается вкусный салат с новым соусом. Майонез для основы стоит брать домашний.