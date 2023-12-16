Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить бабл ти. Шарики тапиоки лучше отваривать по инструкции, может потребоваться больше или меньше времени. Вместо черного чая можно взять зеленый, а карамельный сироп заменить на любой жидкий подсластитель по вкусу. Также в напиток можно добавить несколько кубиков льда. Существует множество вариаций его приготовления, но я хочу предложить самый классический и простой. Напиток получается сладким, сливочным, а шарики из тапиоки добавляют интересной текстуры.

Блюдо: Напитки / Чай География кухни: Азиатская

Состав / Ингредиенты:

Вода 250 Миллилитров

Тапиока 3 Ст. ложки (шарики)

Карамельный сироп 2 Ст. ложки

Молоко 200 Миллилитров

Черный чай листовой 1 Чайная ложка

Количество порций 1

Калорийность

36 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Бабл ти»

Подготовьте все ингредиенты.

Шарики тапиоки отварите в кипящей воде 40 минут.

Затем хорошо промойте в холодной воде и откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

Добавьте карамельный сироп в шарики, хорошо перемешайте и уберите в холодильник на 20 минут.

Заварите крепкий черный чай.

Выложите шарики тапиоки на дно стакана.

Влейте чай. Затем влейте молоко. По желанию его можно предварительно немного вспенить с помощью капучинатора.

Бабл ти готов!