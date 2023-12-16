Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить бабл ти. Шарики тапиоки лучше отваривать по инструкции, может потребоваться больше или меньше времени. Вместо черного чая можно взять зеленый, а карамельный сироп заменить на любой жидкий подсластитель по вкусу. Также в напиток можно добавить несколько кубиков льда. Существует множество вариаций его приготовления, но я хочу предложить самый классический и простой. Напиток получается сладким, сливочным, а шарики из тапиоки добавляют интересной текстуры.
Блюдо: Напитки / Чай География кухни: Азиатская
Состав / Ингредиенты:
- Вода 250 Миллилитров
- Тапиока 3 Ст. ложки (шарики)
- Карамельный сироп 2 Ст. ложки
- Молоко 200 Миллилитров
- Черный чай листовой 1 Чайная ложка
Количество порций 1
Калорийность
36 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Бабл ти»
Подготовьте все ингредиенты.
Шарики тапиоки отварите в кипящей воде 40 минут.
Затем хорошо промойте в холодной воде и откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.
Добавьте карамельный сироп в шарики, хорошо перемешайте и уберите в холодильник на 20 минут.
Заварите крепкий черный чай.
Выложите шарики тапиоки на дно стакана.
Влейте чай. Затем влейте молоко. По желанию его можно предварительно немного вспенить с помощью капучинатора.
Бабл ти готов!