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Бабл ти

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Бабл ти

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить бабл ти. Шарики тапиоки лучше отваривать по инструкции, может потребоваться больше или меньше времени. Вместо черного чая можно взять зеленый, а карамельный сироп заменить на любой жидкий подсластитель по вкусу. Также в напиток можно добавить несколько кубиков льда. Существует множество вариаций его приготовления, но я хочу предложить самый классический и простой. Напиток получается сладким, сливочным, а шарики из тапиоки добавляют интересной текстуры.
Блюдо: Напитки / Чай География кухни: Азиатская

Состав / Ингредиенты:

  • Вода 250 Миллилитров
  • Тапиока 3 Ст. ложки (шарики)
  • Карамельный сироп 2 Ст. ложки
  • Молоко 200 Миллилитров
  • Черный чай листовой 1 Чайная ложка

Количество порций 1

Калорийность

36 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Бабл ти»

Бабл ти

Подготовьте все ингредиенты.

Бабл ти

Шарики тапиоки отварите в кипящей воде 40 минут.

Бабл ти

Затем хорошо промойте в холодной воде и откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

Бабл ти

Добавьте карамельный сироп в шарики, хорошо перемешайте и уберите в холодильник на 20 минут.

Бабл ти

Заварите крепкий черный чай.

Бабл ти

Выложите шарики тапиоки на дно стакана.

Бабл ти

Влейте чай. Затем влейте молоко. По желанию его можно предварительно немного вспенить с помощью капучинатора.

Бабл ти

Бабл ти готов!

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