Сочная начинка на хрустящем батоне. Вкуснейшие горячие бутерброды: все от них в восторге

Существует огромное разнообразие приготовления бутербродов. Многие страны уверены, что изобретение универсального блюда принадлежит их поварам. Англичане верят, что бутерброды появились благодаря изобретению Джона Сэндвича, который придумал класть мясо между ломтиками хлеба. Евреи считают, что открытие принадлежит им, ведь в древности они ели мацу(хлеб) с маслом и медом. Шведы и датчане также убеждены в своем первенстве.

Кому бы не принадлежала заслуга изобретения бутербродов, это угощение актуально по сей день во всех странах мира. Сегодня мы расскажем о быстром и простом рецепте горячих бутербродов.

Ингредиенты для бутербродов:

батон — 10 ломтиков;

колбаса — 150 г;

сыр — 150 г;

помидоры — 2 шт.;

сладкий перец — шт.;

зелень — пучок;

майонез — 2 ст. л.;

соль, перец.

Приготовление бутербродов:

Для начинки нарезаем вареную колбасу кубиком. При желании можно заменить колбасу на другие мясные продукты. Перекладываем нарезку глубокую миску.

Сладкий перец также нарезаем мелким кубиком. Чтобы бутерброд получился ярким, используем перец разных цветов. Отправляем к колбасе.

Помидоры сладких сортов нарезаем и соединяем с остальными ингредиентами. Сюда же натираем твердый сыр. Добавляем пучок любимой зелени.

Солим, перчим, заправляем майонезом и перемешиваем. Можно также добавить любой некислый соус.

Батон нарезаем на ломтики. На каждый кусочек выкладываем две столовые ложки начинки.

Перекладываем изделия на противень, застеленный пергаментом. Разогреваем духовку до 180 градусов. Готовим 10 минут.

Вынимаем угощение, посыпаем тертым сыром и отправляем в духовку до готовности.

Приятного аппетита!