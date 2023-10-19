Сочники на кефире с творогом

В детстве нам с братом казалось, что всё, что готовит бабушка, — верх кулинарного искусства. Она у нас тогда работала поваром в детском саду, поэтому знала толк во вкусной выпечке. Ее сочники на кефире всегда получались аппетитно румяными и рассыпчатыми. К ним она подавала вишневый кисель собственного приготовления. Незабываемая комбинация!

С того времени прошло много лет, на протяжении которых вид сочников (не говоря уже об их вкусе) у меня всегда вызывал ностальгию. Недавно надумала тоже испечь легендарный десерт. Готовила его по бабушкиному рецепту, конечно. Ее сочники всегда отличались от классических. Как по мне, они не только вкуснее, но и более красивые. У вас есть возможность проверить!

Как приготовить аппетитные сочники на кефире с творожной начинкой

Количество ингредиентов, которые вам понадобятся для приготовления сочников, довольно скудное. Поэтому вы можете дополнить их по своему вкусу. К примеру, в творожную начинку добавить изюм или курагу. Главное, чтобы все продукты были комнатной температуры.

Ингредиенты

Творог250 г Пшеничная мука260 г Яйцо2 шт. Сахар130 г Ванильный сахар2 ч. л. Соль1 щеп. Сливочное масло100 г Кефир100 мл Разрыхлитель15 г Сметана1 ст. л. Манка1 ст. л.

Приготовление

В глубокой миске смешайте до однородности 1 яйцо с 4 ст. л. сахара (100 г), 1 ч. л. ванильного сахара и щепоткой соли. К этой массе добавьте размягченное сливочное масло, перемешайте. Влейте 100 мл кефира. Снова всё перемешайте.В подготовленную смесь просейте муку с разрыхлителем. Крупинки на дне сита тоже добавьте в миску. Это лимонная кислота от разрыхлителя. Замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Собираем его в однородный комок. Положите тесто в пакет и отправьте в морозилку минимум на 10 минут (а лучше на 30). Пока тесто остывает, приготовьте начинку. Творог смешайте с 1 ст. л. сахара и 1 ч. л. ванильного сахара. В оставшемся яйце отделите белок от желтка. Желток оставьте для смазки. Белок переложите в творог. Добавьте туда же сметану и перебейте всё блендером. Тесто достаньте из морозилки, пересыпьте мукой его и рабочую поверхность. Раскатайте тесто в пласт толщиной около 3 мм. Заготовки для печенья вырежьте формочкой для маффинов. Выложите творожную начинку по центру каждой заготовки. Края печенья соедините и защипните. Противень застелите пергаментом, на него выложите печенье. Перемажьте его желтком. Готовьте выпечку в разогретой до 180° C духовке 30 минут.

По завершении приготовления десерта оставьте его в духовке до полного остывания. Далее присыпьте сочники сахарной пудрой и подавайте к чаю. Эта выпечка прямиком их детства: она простая и легкая в готовке. Тем не менее по вкусу сочники не уступают сложным магазинным десертам. Как вам рецепт?