Молдавские плацинды на сковороде: как в детстве. С хрустящей корочкой, тонким тестом и вкусной начинкой

Молдавские плацинды — это национальная выпечка в виде лепешки с начинкой внутри. Как правило, такая плацинда готовится в Молдавии и в странах СНГ. Славянские народы нередко помимо обычных пирогов употребляли данный вид выпечки.

Плацинды изготавливаются из разных видов теста — пресного, слоеного и дрожжевого. Начинкой для пирогов из Молдавии может быть сыр, фарш или творог. Классическая плацинда часто выпекается без добавления какой-либо начинки.

Как приготовить молдавскую плацинду в домашних условиях?

Ингредиенты:

Вода — 700 мл;

Мука — кг;

Куриные яйца- 1 шт.;

Соль — 2 ч. л.;

Растительное масло — 3 ст. л.

Приготовление:

В воду разбиваем яйцо, высыпаем соль и перемешиваем до растворения песчинок. Вливаем в соленую воду растительное масло, снова перемешиваем.

Просеиваем муку частями в воду, замешиваем тесто лопаткой, а потом руками. На столе тесто вымешиваем в течение 5-7 минут.

Важно, чтобы стол не был посыпан мукой.

Делим тесто на небольшие кусочки, формируем колобки.

Накрываем колобки полотенцем и оставляем на 20 минут.

В это время можно приготовить начинку — в творог разбиваем несколько яиц. Смешиваем компоненты для начинки, посыпаем солью по вкусу.

Каждый колобок раскатываем в пласт толщиной несколько миллиметров. На лепешки кладем начинку, распределяем тонким слоем, при этом не доходим до краев.

Вытягиваем тесто с разных краев. Тонкое тесто кладем на начинку, слои накладываются друг на друга. Края квадратной лепешки также растягиваем и кладем в центр.

В сковороде разогреваем растительное масло, швом вниз выкладываем плацинду. Обжариваем под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон.

Плацинды кладем на бумажное полотенце, чтобы стек жир.

Можно также смазать лепешки сливочным маслом для аромата.