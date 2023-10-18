Молдавские плацинды на сковороде: как в детстве. С хрустящей корочкой, тонким тестом и вкусной начинкой

Молдавские плацинды — это национальная выпечка в виде лепешки с начинкой внутри. Как правило, такая плацинда готовится в Молдавии и в странах СНГ. Славянские народы нередко помимо обычных пирогов употребляли данный вид выпечки.
Плацинды изготавливаются из разных видов теста — пресного, слоеного и дрожжевого. Начинкой для пирогов из Молдавии может быть сыр, фарш или творог. Классическая плацинда часто выпекается без добавления какой-либо начинки.
Как приготовить молдавскую плацинду в домашних условиях?
Ингредиенты:
- Вода — 700 мл;
- Мука — кг;
- Куриные яйца- 1 шт.;
- Соль — 2 ч. л.;
- Растительное масло — 3 ст. л.
Приготовление:
В воду разбиваем яйцо, высыпаем соль и перемешиваем до растворения песчинок. Вливаем в соленую воду растительное масло, снова перемешиваем.
Просеиваем муку частями в воду, замешиваем тесто лопаткой, а потом руками. На столе тесто вымешиваем в течение 5-7 минут.
Важно, чтобы стол не был посыпан мукой.
Делим тесто на небольшие кусочки, формируем колобки.
Накрываем колобки полотенцем и оставляем на 20 минут.
В это время можно приготовить начинку — в творог разбиваем несколько яиц. Смешиваем компоненты для начинки, посыпаем солью по вкусу.
Каждый колобок раскатываем в пласт толщиной несколько миллиметров. На лепешки кладем начинку, распределяем тонким слоем, при этом не доходим до краев.
Вытягиваем тесто с разных краев. Тонкое тесто кладем на начинку, слои накладываются друг на друга. Края квадратной лепешки также растягиваем и кладем в центр.
В сковороде разогреваем растительное масло, швом вниз выкладываем плацинду. Обжариваем под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон.
Плацинды кладем на бумажное полотенце, чтобы стек жир.
Можно также смазать лепешки сливочным маслом для аромата.