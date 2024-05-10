Описание приготовления:

Омуль — вкусная, жирная рыбка, настоящий деликатес. Для приготовления лучше всего подойдет свежий омуль, или размораживайте его на нижней полке холодильника. Разморозка при более высоких температурах значительно ухудшит его вкус. При желании при засолке можно добавить зелень и любимые специи.

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Соль 1 Чайная ложка

Масло растительное По вкусу

Перец черный 1 Щепотка

Омуль 500 Грамм

Количество порций 5

Калорийность

149 ккал

Калорийность

18 г

Белки

8 г

Жиры

0 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Соленый омуль»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления соленого омуля.

Свежего омуля почистите от чешуи, внутренностей и отрежьте голову. Тушку хорошо промойте и обсушите бумажным полотенцем. Солить можно целой тушкой или как я только часть.

Смешайте соль с черным перцем и посыпьте 1/3 смесью дно подходящей емкости. Выложите поверх омуля и засыпьте рыбу остатками соли. Закройте емкость и уберите в холодильник на 2-3 суток.

Каждый день переворачивайте рыбу, чтобы она просаливалась равномерно в солевом соке. После этого счистите с кожи соль, протрите бумажным полотенцем, чтобы удалить остатки и обсушить. Готовый соленый омуль порежьте, полейте растительным маслом и подавайте к столу.

Приятного аппетита!