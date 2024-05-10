ГлавнаяРецептыМожно ли такое есть: что означает белый налет на шоколаде Можно ли такое есть: что означает белый налет на шоколаде На чтение: 1 минута Белый налет на шоколаде может вызвать недоумение и даже беспокойство у любителей такого лакомства. Часто возникают вопросы: безопасно ли есть такой шоколад и, влияет ли налет на его вкус? КУЛИНАРНЫЙ ГИД Может ли шоколад испортиться? И является ли признаком этого характерный белый налет на поверхности? Ответы на оба эти вопроса могут вас удивить. Интересно Ресторанный уровень: как правильно чистить разделочную доску – секрет шефов Может ли шоколад испортиться Существует твердое убеждение, что некоторые пищевые продукты никогда не портятся. Примером является мед, а шоколад также? К сожалению, нет. Этот продукт может испортиться. Лучше всего придерживаться сроков годности. У шоколада такой невероятный вкус / Фото unsplash Что означает белый налет Это явление, известное как «фат блюм» или «сахарный налет», является обычным и объясняется определенными физическими процессами в шоколаде, которые не указывают на порчу продукта. Если вы заметили такой эффект на своем шоколаде, не злитесь на производителя. Это, собственно, и является признаком хорошего качества продукции. Дешевые и нездоровые трансжиры не дадут такого эффекта, как настоящий какао-жир. Как правильно варить бульон: вы точно захотите воспользоваться этими советами. Поделитесь с друзьями