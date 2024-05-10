Можно ли такое есть: что означает белый налет на шоколаде

Белый налет на шоколаде может вызвать недоумение и даже беспокойство у любителей такого лакомства. Часто возникают вопросы: безопасно ли есть такой шоколад и, влияет ли налет на его вкус?

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Может ли шоколад испортиться? И является ли признаком этого характерный белый налет на поверхности? Ответы на оба эти вопроса могут вас удивить.

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Может ли шоколад испортиться

Существует твердое убеждение, что некоторые пищевые продукты никогда не портятся. Примером является мед, а шоколад также? К сожалению, нет. Этот продукт может испортиться. Лучше всего придерживаться сроков годности.

У шоколада такой невероятный вкус / Фото unsplash

Что означает белый налет

Это явление, известное как «фат блюм» или «сахарный налет», является обычным и объясняется определенными физическими процессами в шоколаде, которые не указывают на порчу продукта.

Если вы заметили такой эффект на своем шоколаде, не злитесь на производителя. Это, собственно, и является признаком хорошего качества продукции. Дешевые и нездоровые трансжиры не дадут такого эффекта, как настоящий какао-жир.

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