Солянка — это всегда вкусно. Классический рецепт, который хочется повторить

Густой суп появился в странах СНГ. Примерное время возникновения солянки — XV век. Тогда в страну стали привозить различные приправы, известные на Востоке. Местные повара начали экспериментировать и добавлять специи в суп.

Готовится густой суп на рыбном бульоне традиционно. Но, чем дальше стал распространяться суп по стране, тем больше вариантов приготовления стало известно. Например, люди начали готовить солянку с мясным и куриным бульонами, что тоже получалось вкусно.

Сейчас солянка, скорее всего, не имеет ничего общего с давним густым супом. Она стала острее, готовится в основном на мясном бульоне с колбасами и копченостями. Расскажем, как приготовить классическую солянку.

Ингредиенты для солянки:

Свинина — 500 г;

Чешские копченые колбаски – 300 г;

Сервелат варено-копченый – 300 г;

Ветчина свиная – 200 г;

Колбаса докторская – 300 г;

Сосиски молочные – 200 г;

Лук репчатый – 4 шт.;

Томатная паста – 200 г;

Огурцы бочковые – 3 шт.;

Огуречный рассол – 200 г;

Оливки – 100 г;

Маслины – 100 г;

Петрушка;

Лавровый лист;

Перец душистый горошком;

Соль;

Вода — 4 литра.

Приготовление солянки:

В кастрюлю с водой выкладываем перец душистый горошком, лавровый лист и доводим до кипения. Варим в воде свинину до готовности.

Нарезаем мелко чешские колбаски, молочные сосиски. Маленькими кубиками режем докторскую колбасу, ветчину и сервелат. Вареное мясо тоже нарезаем мелко, убираем весь жир.

Нарезаем лук четверть кольцами и обжариваем на растительном масле до мягкости. Добавляем к луку томатную пасту. Режем брусочками соленые огурцы, кладем к луку, перемешиваем.

Высыпаем сахар в луковую томатную смесь. Обжариваем, а затем вливаем огуречный рассол.

Тушим лук в томатной пасте 15 минут под крышкой, а затем кладем в бульон.

Обжариваем колбасы, сосиски, мясо и ветчину до легкого золотого оттенка, а затем порционно добавляем в суп. Варим солянку на медленном огне под крышкой 15-20 минут.

Нарезаем кольцами маслины и оливки, кладем в солянку.

Нарезаем для подачи кольцами лимон и шинкуем петрушку.

Получается вкусная и насыщенная на вкус солянка.