Солянка — это всегда вкусно. Классический рецепт, который хочется повторить

Густой суп появился в странах СНГ. Примерное время возникновения солянки — XV век. Тогда в страну стали привозить различные приправы, известные на Востоке. Местные повара начали экспериментировать и добавлять специи в суп.
Готовится густой суп на рыбном бульоне традиционно. Но, чем дальше стал распространяться суп по стране, тем больше вариантов приготовления стало известно. Например, люди начали готовить солянку с мясным и куриным бульонами, что тоже получалось вкусно.
Сейчас солянка, скорее всего, не имеет ничего общего с давним густым супом. Она стала острее, готовится в основном на мясном бульоне с колбасами и копченостями. Расскажем, как приготовить классическую солянку.
Ингредиенты для солянки:
- Свинина — 500 г;
- Чешские копченые колбаски – 300 г;
- Сервелат варено-копченый – 300 г;
- Ветчина свиная – 200 г;
- Колбаса докторская – 300 г;
- Сосиски молочные – 200 г;
- Лук репчатый – 4 шт.;
- Томатная паста – 200 г;
- Огурцы бочковые – 3 шт.;
- Огуречный рассол – 200 г;
- Оливки – 100 г;
- Маслины – 100 г;
- Петрушка;
- Лавровый лист;
- Перец душистый горошком;
- Соль;
- Вода — 4 литра.
Приготовление солянки:
В кастрюлю с водой выкладываем перец душистый горошком, лавровый лист и доводим до кипения. Варим в воде свинину до готовности.
Нарезаем мелко чешские колбаски, молочные сосиски. Маленькими кубиками режем докторскую колбасу, ветчину и сервелат. Вареное мясо тоже нарезаем мелко, убираем весь жир.
Нарезаем лук четверть кольцами и обжариваем на растительном масле до мягкости. Добавляем к луку томатную пасту. Режем брусочками соленые огурцы, кладем к луку, перемешиваем.
Высыпаем сахар в луковую томатную смесь. Обжариваем, а затем вливаем огуречный рассол.
Тушим лук в томатной пасте 15 минут под крышкой, а затем кладем в бульон.
Обжариваем колбасы, сосиски, мясо и ветчину до легкого золотого оттенка, а затем порционно добавляем в суп. Варим солянку на медленном огне под крышкой 15-20 минут.
Нарезаем кольцами маслины и оливки, кладем в солянку.
Нарезаем для подачи кольцами лимон и шинкуем петрушку.
Получается вкусная и насыщенная на вкус солянка.