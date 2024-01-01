Описание приготовления:
Салат "Вечер декабря" готовится очень просто. Куриную печень можно поджарить, но мне больше нравится вареная, не говоря уже о том, что с жареной салат будет более жирный. Многие кулинары не добавляют в салат соленый или маринованный огурец, а зря. Именно он придает небольшую кислинку и остроту сладкой свекле и жареной моркови с луком. Без огурца салат будет очень пресным, на мой взгляд. Что касается украшения салата, то это дело вкуса. Я использовала отварную морковь, белую редьку, сыр, гранат и укроп.
Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Куриная печень 300 Грамм
- Свекла 150 Грамм
- Морковь 1 Штука
- Лук репчатый 1 Штука
- Огурец маринованный 2 Штуки
- Сыр твердый 100 Грамм
- Подсолнечное масло 30 Миллилитров
- Грецкие орехи 70 Грамм
- Майонез 150 Грамм
- Соль По вкусу
Количество порций 4
Как приготовить «Салат "Вечер декабря"»
Подготовьте ингредиенты для приготовления салата.
Лук и морковь очистите и помойте. Лук мелко нарежьте, а морковь натрите на терке. Выложите в сковороду с подсолнечным маслом и поджарьте до мягкости. Посолите по вкусу.
Куриную печень помойте, удалите пленки и прожилки. Отварите до готовности в подсоленной воде.
Отваренную куриную печенку мелко нарежьте и перемешайте с луком и морковью.
Грецкие орехи измельчите до желаемого размера.
Маринованные огурцы натрите на терке и хорошо отожмите от рассола.
Свеклу отварите или запеките. Охладите, очистите и натрите на терке с крупными отверстиями.
Любой твердый сыр по вкусу также натрите на терке.
Выложите салат слоями в такой последовательности: свекла, орехи, куриная печень с морковью и луком, маринованный огурец, сыр. Каждый слой, кроме верхнего, смажьте майонезом.
Салат "Вечер декабря готов". Украсьте его и подавайте к столу.