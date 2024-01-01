Описание приготовления:

Салат "Вечер декабря" готовится очень просто. Куриную печень можно поджарить, но мне больше нравится вареная, не говоря уже о том, что с жареной салат будет более жирный. Многие кулинары не добавляют в салат соленый или маринованный огурец, а зря. Именно он придает небольшую кислинку и остроту сладкой свекле и жареной моркови с луком. Без огурца салат будет очень пресным, на мой взгляд. Что касается украшения салата, то это дело вкуса. Я использовала отварную морковь, белую редьку, сыр, гранат и укроп.

Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Куриная печень 300 Грамм

Свекла 150 Грамм

Морковь 1 Штука

Лук репчатый 1 Штука

Огурец маринованный 2 Штуки

Сыр твердый 100 Грамм

Подсолнечное масло 30 Миллилитров

Грецкие орехи 70 Грамм

Майонез 150 Грамм

Соль По вкусу

Количество порций 4

Как приготовить «Салат "Вечер декабря"»

Подготовьте ингредиенты для приготовления салата.

Лук и морковь очистите и помойте. Лук мелко нарежьте, а морковь натрите на терке. Выложите в сковороду с подсолнечным маслом и поджарьте до мягкости. Посолите по вкусу.

Куриную печень помойте, удалите пленки и прожилки. Отварите до готовности в подсоленной воде.

Отваренную куриную печенку мелко нарежьте и перемешайте с луком и морковью.

Грецкие орехи измельчите до желаемого размера.

Маринованные огурцы натрите на терке и хорошо отожмите от рассола.

Свеклу отварите или запеките. Охладите, очистите и натрите на терке с крупными отверстиями.

Любой твердый сыр по вкусу также натрите на терке.

Выложите салат слоями в такой последовательности: свекла, орехи, куриная печень с морковью и луком, маринованный огурец, сыр. Каждый слой, кроме верхнего, смажьте майонезом.

Салат "Вечер декабря готов". Украсьте его и подавайте к столу.