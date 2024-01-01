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Салат «Вечер декабря»

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Салат «Вечер декабря»

Описание приготовления:

Салат "Вечер декабря" готовится очень просто. Куриную печень можно поджарить, но мне больше нравится вареная, не говоря уже о том, что с жареной салат будет более жирный. Многие кулинары не добавляют в салат соленый или маринованный огурец, а зря. Именно он придает небольшую кислинку и остроту сладкой свекле и жареной моркови с луком. Без огурца салат будет очень пресным, на мой взгляд. Что касается украшения салата, то это дело вкуса. Я использовала отварную морковь, белую редьку, сыр, гранат и укроп.
Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Куриная печень 300 Грамм
  • Свекла 150 Грамм
  • Морковь 1 Штука
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Огурец маринованный 2 Штуки
  • Сыр твердый 100 Грамм
  • Подсолнечное масло 30 Миллилитров
  • Грецкие орехи 70 Грамм
  • Майонез 150 Грамм
  • Соль По вкусу

Количество порций 4

Как приготовить «Салат "Вечер декабря"»

Салат "Вечер декабря"

Подготовьте ингредиенты для приготовления салата.

Салат "Вечер декабря"

Лук и морковь очистите и помойте. Лук мелко нарежьте, а морковь натрите на терке. Выложите в сковороду с подсолнечным маслом и поджарьте до мягкости. Посолите по вкусу.

Салат "Вечер декабря"

Куриную печень помойте, удалите пленки и прожилки. Отварите до готовности в подсоленной воде.

Салат "Вечер декабря"

Отваренную куриную печенку мелко нарежьте и перемешайте с луком и морковью.

Салат "Вечер декабря"

Грецкие орехи измельчите до желаемого размера.

Салат "Вечер декабря"

Маринованные огурцы натрите на терке и хорошо отожмите от рассола.

Салат "Вечер декабря"

Свеклу отварите или запеките. Охладите, очистите и натрите на терке с крупными отверстиями.

Салат "Вечер декабря"

Любой твердый сыр по вкусу также натрите на терке.

Салат "Вечер декабря"

Выложите салат слоями в такой последовательности: свекла, орехи, куриная печень с морковью и луком, маринованный огурец, сыр. Каждый слой, кроме верхнего, смажьте майонезом.

Салат "Вечер декабря"

Салат "Вечер декабря готов". Украсьте его и подавайте к столу.

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