Соседка армянка научила. По этому рецепту пирожки получаются, как пух: невероятное тесто

Картофельные пирожки стали очень популярны в Советском Союзе. Их выпекала каждая бабушка. Продавались такие пирожки тоже бабушками на вокзалах и парках. Как правило, картофель для выпечки был натуральным. Если повезет, то и молоко с яйцами в пирожках будут домашними.

Цена на пирожки была небольшая, что порождало еще больший поток покупателей. Современные пирожки не сравняться с теми, что готовили раньше. Вероятно, помимо натуральных продуктов, большую роль играла и утварь для готовки. Пирожки у бабушек были из печи, а сейчас из духовки.

Постараемся сделать пуховые картофельные пирожки дома.

Ингредиенты теста для картофельных пирожков:

теплая вода — 100 мл;

сливочное масло — 30 мл;

молоко — 50 мл;

соль — 1 ст.л.;

яйцо — 1 шт.;

уксус — 1 ч.л.;

дрожжи — 1 ст.л.;

мука — 300 г.

Ингредиенты для начинки:

отварной картофель;

соль — 1 ч.л.;

лук — 1 шт.;

чёрный перец — щепотка.

Приготовление картофельных пирожков:

Растапливаем сливочное масло и выливаем в миску с теплой водой. Вливаем туда же молоко и уксус, разбиваем яйцо, высыпаем соль и дрожжи, перемешиваем.

Просеиваем в смесь муку, замешиваем эластичное и мягкое тесто. Оставляем тесто под целлофаном на 30 минут.

Для начинки отвариваем картофель, смешиваем с солью и черным перцем, перемалываем до состояния пюре. Нарезаем мелко лук и обжариваем в растительном масле до золотистого цвета.

Выкладываем лук с маслом в пюре, перемешиваем. Обминаем тесто и делим на небольшие колобки. Оставляем колобки под целлофаном на 5 минут.

Руками создаем из колобков небольшие лепешки, куда кладем начинку. Запечатываем начинку внутри теста.

В сковороде разогреваем растительное масло. Погружаем на половину пирожки в масло и обжариваем до румяной корочки с обеих сторон.

По желанию в начинку можно добавить также зелень.

Получаются простые пышные картофельные пирожки.