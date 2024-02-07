Соседка армянка научила. По этому рецепту пирожки получаются, как пух: невероятное тесто

Картофельные пирожки стали очень популярны в Советском Союзе. Их выпекала каждая бабушка. Продавались такие пирожки тоже бабушками на вокзалах и парках. Как правило, картофель для выпечки был натуральным. Если повезет, то и молоко с яйцами в пирожках будут домашними.
Цена на пирожки была небольшая, что порождало еще больший поток покупателей. Современные пирожки не сравняться с теми, что готовили раньше. Вероятно, помимо натуральных продуктов, большую роль играла и утварь для готовки. Пирожки у бабушек были из печи, а сейчас из духовки.
Постараемся сделать пуховые картофельные пирожки дома.
Ингредиенты теста для картофельных пирожков:
- теплая вода — 100 мл;
- сливочное масло — 30 мл;
- молоко — 50 мл;
- соль — 1 ст.л.;
- яйцо — 1 шт.;
- уксус — 1 ч.л.;
- дрожжи — 1 ст.л.;
- мука — 300 г.
Ингредиенты для начинки:
- отварной картофель;
- соль — 1 ч.л.;
- лук — 1 шт.;
- чёрный перец — щепотка.
Приготовление картофельных пирожков:
Растапливаем сливочное масло и выливаем в миску с теплой водой. Вливаем туда же молоко и уксус, разбиваем яйцо, высыпаем соль и дрожжи, перемешиваем.
Просеиваем в смесь муку, замешиваем эластичное и мягкое тесто. Оставляем тесто под целлофаном на 30 минут.
Для начинки отвариваем картофель, смешиваем с солью и черным перцем, перемалываем до состояния пюре. Нарезаем мелко лук и обжариваем в растительном масле до золотистого цвета.
Выкладываем лук с маслом в пюре, перемешиваем. Обминаем тесто и делим на небольшие колобки. Оставляем колобки под целлофаном на 5 минут.
Руками создаем из колобков небольшие лепешки, куда кладем начинку. Запечатываем начинку внутри теста.
В сковороде разогреваем растительное масло. Погружаем на половину пирожки в масло и обжариваем до румяной корочки с обеих сторон.
По желанию в начинку можно добавить также зелень.
Получаются простые пышные картофельные пирожки.