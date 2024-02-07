Сливочный крем для торта – это нежное, воздушное и невероятно вкусное лакомство для ваших домашних десертов. Такой крем можно приготовить разными способами. Лучшие кулинарные варианты ищите в нашей проверенной подборке из десяти простых рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Сливочный крем для торта из 33% сливок

Сливочный крем для торта из 33% сливок получается невероятно нежным, воздушным и приятным по вкусу. Такое лакомство идеально дополнит и украсит ваш домашний десерт. Для приготовления сливочного крема, используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Ингредиенты –+0.6 кг.

Сливки 500 гр. (33% жирности)

Сахарная пудра 100 гр.

Ванильный сахар 1 ч.л.

Шаги 15 мин.

Сливочный крем для торта готовится очень просто. Подготовим необходимые продукты по списку. Миску, в которой будем взбивать крем и венчики миксера, предварительно кладем в морозилку для охлаждения. Достаточно пятнадцати минут. Выливаем в миску жирные сливки и взбиваем их миксером до загустения около 5 минут. Далее выливаем экстракт ванили и постепенно высыпаем сахарную пудру. Продолжаем взбивать массу миксером. Взбиваем еще около 5 минут до большей густоты и пышности. Сливочный крем для торта из 33% сливок готов. Используйте по назначению!

Крем для торта из сливочного масла и сгущенки

Крем для торта из сливочного масла и сгущенки выходит нежным и в меру сладким. С таким продуктом очень легко работать при промазывании коржей. Для приготовления такого крема, используйте наш проверенный кулинарный рецепт с подробным описанием процесса и пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 680 гр.

Ингредиенты:

Масло сливочное 82,5% – 200 гр.

Молоко сгущенное – 480 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сливочное масло заранее достаем и даем ему оттаять при комнатной температуре. Затем в глубокой миске соединяем сгущенное молоко и размягченное масло.

Шаг 2. Содержимое хорошенько разминаем вилкой для соединения сгущенки и масла.

Шаг 3. Далее начинаем взбивать миксером или погружным блендером до образования однородной гладкой массы.

Шаг 4. Продолжаем взбивать или вымешивать венчиком.

Шаг 5. Постепенно заготовка начнет густеть и становиться более однородной.

Шаг 6. Дальше можно просто помешивать венчиком. Необходимо получить воздушную массу.

Шаг 7. Крем для торта из сливочного масла и сгущенки готов. Можно использовать в формировании торта!

Крем-чиз для торта на сливках

Крем-чиз для торта на сливках – это вкусное и воздушное лакомство, которое идеально дополняет домашние десерты. Никто не сможет устоять перед таким нежным и приятным вкусом. Для несложного приготовления крема используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 10 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 750 гр.

Ингредиенты:

Сливки 33% – 120 мл.

Сыр сливочный – 450 гр.

Пудра сахарная – 70 гр.

Ванилин – 1 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты для приготовления нежного крем-чиза.

Шаг 2. Сливочный сыр выкладываем в глубокую миску.

Шаг 3. Посыпаем сыр просеянной сахарной пудрой и ванилином.

Шаг 4. Взбиваем ингредиенты около 2-3 минут до получения однородного состава.

Шаг 5. Далее выливаем холодные жирные сливки.

Шаг 6. Продолжаем взбивать до образования нежной плотной массы. Слишком долго взбивать не нужно.

Шаг 7. Крем-чиз для торта на сливках готов. Используйте по назначению!

Простой крем из сливок и сахарной пудры

Простой крем из сливок и сахарной пудры выходит удивительно нежным, воздушным и приятным по вкусу. Такое лакомство идеально дополнит и украсит ваш домашний десерт. Для несложного приготовления крема используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 10 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 220 гр.

Ингредиенты:

Сливки 33% – 220 мл.

Пудра сахарная – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество жирных сливок.

Шаг 2. Миску для взбивания и венчики миксера предварительно кладем в холодильник на 30 минут.

Шаг 3. Переливаем сливки в охлажденную миску.

Шаг 4. Добавляем сюда немного сахарной пудры.

Шаг 5. Начинаем взбивать содержимое миски миксером. Взбиваем около 5 минут до пышного состояния.

Шаг 6. Необходимо получить пышную однородную заготовку.

Шаг 7. Простой крем из сливок и сахарной пудры готов. Можно использовать!

Крем для торта из 10 процентных сливок

Крем для торта из 10 процентных сливок выходит невероятно нежным и умеренно сладким. С таким продуктом очень легко работать при обмазывании коржей и формировании десерта. Для приготовления такого крема, используйте наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 700 гр.

Ингредиенты:

Сливки 10% – 0,5 л.

Яйцо – 2 шт.

Мука – 50 гр.

Сахар – 100 гр.

Ванилин – 2 гр.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разбиваем куриные яйца в глубокую миску.

Шаг 2. Добавляем сюда указанное количество сахара.

Шаг 3. Также высыпаем ванилин для аромата.

Шаг 4. Взбиваем заготовку до однородности и растворения сухих ингредиентов.

Шаг 5. Выливаем сюда сливки, затем вмешиваем муку и добавляем щепотку соли.

Шаг 6. Ставим заготовку на плиту. Доводим до кипения и после варим две минуты, перемешивая содержимое венчиком до загустения. Затем заготовку закрываем пищевой пленкой и даем полностью остыть.

Шаг 7. Крем для торта из 10 процентных сливок готов. Используйте для дальнейшего приготовления торта!

Шоколадно-сливочный крем для торта

Шоколадно-сливочный крем для торта порадует вас не только нежным приятным вкусом, но и привлекательным внешним видом. Такое лакомство несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 450 гр.

Ингредиенты:

Сливки 33% – 250 мл.

Шоколад белый – 100 гр.

Желток яичный – 4 шт.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем сливки и разломанные дольки белого шоколада. Ставим на умеренный огонь и растапливаем до образования однородной массы.

Шаг 2. В отдельной миске взбиваем яичные желтки и выливаем их тонкой струей в сливки с шоколадом.

Шаг 3. Перемешиваем и доводим содержимое до кипения на небольшом огне.

Шаг 4. Провариваем пару минут и затем убираем с огня. Даем полностью остыть.

Шаг 5. Погружаем сюда размягченное сливочное масло.

Шаг 6. Взбиваем массу миксером на высокой скорости.

Шаг 7. Продолжаем взбивать до образования пышной белой массы.

Шаг 8. Шоколадно-сливочный крем для торта готов. Можно обмазывать лакомством ваш десерт!

Крем для торта на сливках с творожным сыром

Крем для торта на сливках с творожным сыром получается невероятно нежным, воздушным и приятным по вкусу. Такое угощение идеально дополнит ваш домашний десерт. Для приготовления сливочного крема с творожным сыром, используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 10 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 600 гр.

Ингредиенты:

Сливки 33% – 100 мл.

Сыр творожный – 400 гр.

Пудра сахарная – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Творожный сыр выкладываем в глубокую миску.

Шаг 3. Используйте посуду, в которой будет удобно вымешивать крем.

Шаг 4. К творожному сыру отправляем сахарную пудру и необходимое количество сливок.

Шаг 5. Начинаем взбивать содержимое с помощью миксера.

Шаг 6. Продолжаем взбивать до однородности. Масса должна получиться плотной и идеально гладкой.

Шаг 7. Крем для торта на сливках с творожным сыром готов. Используйте по назначению!

Крем-чиз на сливках для выравнивания торта

Крем-чиз на сливках для выравнивания торта выходит нежным и в меру сладким. С таким продуктом очень легко работать при обмазывании коржей и поверхности десерта. Для приготовления такого крема используйте наш проверенный кулинарный рецепт с подробным описанием процесса.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 600 гр.

Ингредиенты:

Сливки 33% – 125 мл.

Пудра сахарная – 120 гр.

Сыр сливочный – 350 гр.

Ванильный сахар – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Охлажденный сливочный сыр выкладываем в миску, в которой будет удобно вымешивать крем.

Шаг 3. Высыпаем сюда сахарную пудру и ароматный ванильный сахар.

Шаг 4. Начинаем взбивать содержимое миксером на умеренной скорости.

Шаг 5. Продолжаем взбивать, пока не получим однородную нежную массу.

Шаг 6. В отдельную миску выливаем холодные сливки.

Шаг 7. Взбиваем сливки миксером.

Шаг 8. Работаем со сливками, пока не увидим мягкие пики.

Шаг 9. Порционно добавляем к сливкам сырную массу.

Шаг 10. Аккуратно перемешиваем лопаткой до полной однородности.

Шаг 11. Крем-чиз на сливках для выравнивания торта готов!

Сливочный крем для торта с рикоттой

Сливочный крем для торта с рикоттой – это вкусное и очень нежное лакомство, которое идеально дополняет домашние десерты. Ваши близкие и гости не смогут устоять. Для несложного приготовления крема, используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 650 гр.

Ингредиенты:

Сливки 33% – 150 мл.

Сыр рикотта – 400 гр.

Пудра сахарная – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Сахарную пудру просеиваем через мелкое металлическое сито.

Шаг 3. В глубокую миску выливаем охлажденные жирные сливки.

Шаг 4. Отправляем к ним просеянную сахарную пудру и аккуратно перемешиваем продукты лопаткой.

Шаг 5. Выкладываем сюда сыр рикотту. Продолжаем перемешивать.

Шаг 6. Далее начинаем взбивать миксером.

Шаг 7. Продолжаем взбивать около 20 секунд до однородности.

Шаг 8. Масса должна получиться мягкой и идеально гладкой.

Шаг 9. Сливочный крем для торта с рикоттой готов. Используйте для формирования десерта!

Крем пломбир на сливках

Крем пломбир на сливках получается удивительно нежным, воздушным и приятным по вкусу. Такое лакомство послужит идеальным украшением и дополнением ваших тортов. Для приготовления ароматного крема используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 800 гр.

Ингредиенты:

Сливки 33% – 330 мл.

Молоко – 270 мл.

Сахар – 120 гр.

Яйцо – 1 шт.

Масло сливочное – 70 гр.

Крахмал – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выливаем молоко в кастрюлю и доводим его до кипения.

Шаг 2. В это время соединяем в отдельной миске яйцо с сахаром и крахмалом. Взбиваем миксером в течение одной минуты.

Шаг 3. В яичную смесь тонкой струей выливаем горячее молоко и постоянно взбиваем. Переливаем полученную массу в кастрюлю и варим до густоты сгущенного молока.

Шаг 4. В горячий крем выкладываем сливочное масло и вымешиваем все до однородности.

Шаг 5. Полученную массу перекладываем в миску и закрываем пищевой пленкой. Оставляем при комнатной температуре, затем убираем в холодильник на пару часов.

Шаг 6. Жирные сливки взбиваем миксером до образования пышных пиков.

Шаг 7. К сливкам отправляем холодную основу из заварного крема. Взбиваем миксером на низкой скорости до однородности.

Шаг 8. Крем пломбир на сливках готов. Используйте по назначению!