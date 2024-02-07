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Сливочный крем для торта

На чтение: 8 минут
Сливочный крем для торта

Сливочный крем для торта – это нежное, воздушное и невероятно вкусное лакомство для ваших домашних десертов. Такой крем можно приготовить разными способами. Лучшие кулинарные варианты ищите в нашей проверенной подборке из десяти простых рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Сливочный крем для торта из 33% сливок

Сливочный крем для торта из 33% сливок получается невероятно нежным, воздушным и приятным по вкусу. Такое лакомство идеально дополнит и украсит ваш домашний десерт. Для приготовления сливочного крема, используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Сливочный крем для торта

Ингредиенты –+0.6 кг.

  • Сливки 500 гр. (33% жирности)
  • Сахарная пудра 100 гр.
  • Ванильный сахар 1 ч.л.

Шаги 15 мин.

  1. Сливочный крем для торта

    Сливочный крем для торта готовится очень просто. Подготовим необходимые продукты по списку.

  2. Сливочный крем для торта

    Миску, в которой будем взбивать крем и венчики миксера, предварительно кладем в морозилку для охлаждения. Достаточно пятнадцати минут.

  3. Сливочный крем для торта

    Выливаем в миску жирные сливки и взбиваем их миксером до загустения около 5 минут.

  4. Сливочный крем для торта

    Далее выливаем экстракт ванили и постепенно высыпаем сахарную пудру.

  5. Сливочный крем для торта

    Продолжаем взбивать массу миксером.

  6. Сливочный крем для торта

    Взбиваем еще около 5 минут до большей густоты и пышности.

  7. Сливочный крем для торта

    Сливочный крем для торта из 33% сливок готов. Используйте по назначению!

Крем для торта из сливочного масла и сгущенки

Крем для торта из сливочного масла и сгущенки выходит нежным и в меру сладким. С таким продуктом очень легко работать при промазывании коржей. Для приготовления такого крема, используйте наш проверенный кулинарный рецепт с подробным описанием процесса и пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 680 гр.

Ингредиенты:

  • Масло сливочное 82,5% – 200 гр.
  • Молоко сгущенное – 480 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сливочное масло заранее достаем и даем ему оттаять при комнатной температуре. Затем в глубокой миске соединяем сгущенное молоко и размягченное масло.

Сливочный крем для торта

Шаг 2. Содержимое хорошенько разминаем вилкой для соединения сгущенки и масла.

Сливочный крем для торта

Шаг 3. Далее начинаем взбивать миксером или погружным блендером до образования однородной гладкой массы.

Сливочный крем для торта

Шаг 4. Продолжаем взбивать или вымешивать венчиком.

Сливочный крем для торта

Шаг 5. Постепенно заготовка начнет густеть и становиться более однородной.

Сливочный крем для торта

Шаг 6. Дальше можно просто помешивать венчиком. Необходимо получить воздушную массу.

Сливочный крем для торта

Шаг 7. Крем для торта из сливочного масла и сгущенки готов. Можно использовать в формировании торта!

Сливочный крем для торта

Крем-чиз для торта на сливках

Крем-чиз для торта на сливках – это вкусное и воздушное лакомство, которое идеально дополняет домашние десерты. Никто не сможет устоять перед таким нежным и приятным вкусом. Для несложного приготовления крема используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 10 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 750 гр.

Ингредиенты:

  • Сливки 33% – 120 мл.
  • Сыр сливочный – 450 гр.
  • Пудра сахарная – 70 гр.
  • Ванилин – 1 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты для приготовления нежного крем-чиза.

Сливочный крем для торта

Шаг 2. Сливочный сыр выкладываем в глубокую миску.

Сливочный крем для торта

Шаг 3. Посыпаем сыр просеянной сахарной пудрой и ванилином.

Сливочный крем для торта

Шаг 4. Взбиваем ингредиенты около 2-3 минут до получения однородного состава.

Сливочный крем для торта

Шаг 5. Далее выливаем холодные жирные сливки.

Сливочный крем для торта

Шаг 6. Продолжаем взбивать до образования нежной плотной массы. Слишком долго взбивать не нужно.

Сливочный крем для торта

Шаг 7. Крем-чиз для торта на сливках готов. Используйте по назначению!

Сливочный крем для торта

Простой крем из сливок и сахарной пудры

Простой крем из сливок и сахарной пудры выходит удивительно нежным, воздушным и приятным по вкусу. Такое лакомство идеально дополнит и украсит ваш домашний десерт. Для несложного приготовления крема используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 10 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 220 гр.

Ингредиенты:

  • Сливки 33% – 220 мл.
  • Пудра сахарная – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество жирных сливок.

Сливочный крем для торта

Шаг 2. Миску для взбивания и венчики миксера предварительно кладем в холодильник на 30 минут.

Сливочный крем для торта

Шаг 3. Переливаем сливки в охлажденную миску.

Сливочный крем для торта

Шаг 4. Добавляем сюда немного сахарной пудры.

Сливочный крем для торта

Шаг 5. Начинаем взбивать содержимое миски миксером. Взбиваем около 5 минут до пышного состояния.

Сливочный крем для торта

Шаг 6. Необходимо получить пышную однородную заготовку.

Сливочный крем для торта

Шаг 7. Простой крем из сливок и сахарной пудры готов. Можно использовать!

Сливочный крем для торта

Крем для торта из 10 процентных сливок

Крем для торта из 10 процентных сливок выходит невероятно нежным и умеренно сладким. С таким продуктом очень легко работать при обмазывании коржей и формировании десерта. Для приготовления такого крема, используйте наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 700 гр.

Ингредиенты:

  • Сливки 10% – 0,5 л.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Мука – 50 гр.
  • Сахар – 100 гр.
  • Ванилин – 2 гр.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разбиваем куриные яйца в глубокую миску.

Сливочный крем для торта

Шаг 2. Добавляем сюда указанное количество сахара.

Сливочный крем для торта

Шаг 3. Также высыпаем ванилин для аромата.

Сливочный крем для торта

Шаг 4. Взбиваем заготовку до однородности и растворения сухих ингредиентов.

Сливочный крем для торта

Шаг 5. Выливаем сюда сливки, затем вмешиваем муку и добавляем щепотку соли.

Сливочный крем для торта

Шаг 6. Ставим заготовку на плиту. Доводим до кипения и после варим две минуты, перемешивая содержимое венчиком до загустения. Затем заготовку закрываем пищевой пленкой и даем полностью остыть.

Сливочный крем для торта

Шаг 7. Крем для торта из 10 процентных сливок готов. Используйте для дальнейшего приготовления торта!

Сливочный крем для торта

Шоколадно-сливочный крем для торта

Шоколадно-сливочный крем для торта порадует вас не только нежным приятным вкусом, но и привлекательным внешним видом. Такое лакомство несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 450 гр.

Ингредиенты:

  • Сливки 33% – 250 мл.
  • Шоколад белый – 100 гр.
  • Желток яичный – 4 шт.
  • Масло сливочное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем сливки и разломанные дольки белого шоколада. Ставим на умеренный огонь и растапливаем до образования однородной массы.

Сливочный крем для торта

Шаг 2. В отдельной миске взбиваем яичные желтки и выливаем их тонкой струей в сливки с шоколадом.

Сливочный крем для торта

Шаг 3. Перемешиваем и доводим содержимое до кипения на небольшом огне.

Сливочный крем для торта

Шаг 4. Провариваем пару минут и затем убираем с огня. Даем полностью остыть.

Сливочный крем для торта

Шаг 5. Погружаем сюда размягченное сливочное масло.

Сливочный крем для торта

Шаг 6. Взбиваем массу миксером на высокой скорости.

Сливочный крем для торта

Шаг 7. Продолжаем взбивать до образования пышной белой массы.

Сливочный крем для торта

Шаг 8. Шоколадно-сливочный крем для торта готов. Можно обмазывать лакомством ваш десерт!

Сливочный крем для торта

Крем для торта на сливках с творожным сыром

Крем для торта на сливках с творожным сыром получается невероятно нежным, воздушным и приятным по вкусу. Такое угощение идеально дополнит ваш домашний десерт. Для приготовления сливочного крема с творожным сыром, используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 10 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 600 гр.

Ингредиенты:

  • Сливки 33% – 100 мл.
  • Сыр творожный – 400 гр.
  • Пудра сахарная – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Сливочный крем для торта

Шаг 2. Творожный сыр выкладываем в глубокую миску.

Сливочный крем для торта

Шаг 3. Используйте посуду, в которой будет удобно вымешивать крем.

Сливочный крем для торта

Шаг 4. К творожному сыру отправляем сахарную пудру и необходимое количество сливок.

Сливочный крем для торта

Шаг 5. Начинаем взбивать содержимое с помощью миксера.

Сливочный крем для торта

Шаг 6. Продолжаем взбивать до однородности. Масса должна получиться плотной и идеально гладкой.

Сливочный крем для торта

Шаг 7. Крем для торта на сливках с творожным сыром готов. Используйте по назначению!

Сливочный крем для торта

Крем-чиз на сливках для выравнивания торта

Крем-чиз на сливках для выравнивания торта выходит нежным и в меру сладким. С таким продуктом очень легко работать при обмазывании коржей и поверхности десерта. Для приготовления такого крема используйте наш проверенный кулинарный рецепт с подробным описанием процесса.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 600 гр.

Ингредиенты:

  • Сливки 33% – 125 мл.
  • Пудра сахарная – 120 гр.
  • Сыр сливочный – 350 гр.
  • Ванильный сахар – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Сливочный крем для торта

Шаг 2. Охлажденный сливочный сыр выкладываем в миску, в которой будет удобно вымешивать крем.

Сливочный крем для торта

Шаг 3. Высыпаем сюда сахарную пудру и ароматный ванильный сахар.

Сливочный крем для торта

Шаг 4. Начинаем взбивать содержимое миксером на умеренной скорости.

Сливочный крем для торта

Шаг 5. Продолжаем взбивать, пока не получим однородную нежную массу.

Сливочный крем для торта

Шаг 6. В отдельную миску выливаем холодные сливки.

Сливочный крем для торта

Шаг 7. Взбиваем сливки миксером.

Сливочный крем для торта

Шаг 8. Работаем со сливками, пока не увидим мягкие пики.

Сливочный крем для торта

Шаг 9. Порционно добавляем к сливкам сырную массу.

Сливочный крем для торта

Шаг 10. Аккуратно перемешиваем лопаткой до полной однородности.

Сливочный крем для торта

Шаг 11. Крем-чиз на сливках для выравнивания торта готов!

Сливочный крем для торта

Сливочный крем для торта с рикоттой

Сливочный крем для торта с рикоттой – это вкусное и очень нежное лакомство, которое идеально дополняет домашние десерты. Ваши близкие и гости не смогут устоять. Для несложного приготовления крема, используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 650 гр.

Ингредиенты:

  • Сливки 33% – 150 мл.
  • Сыр рикотта – 400 гр.
  • Пудра сахарная – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Сливочный крем для торта

Шаг 2. Сахарную пудру просеиваем через мелкое металлическое сито.

Сливочный крем для торта

Шаг 3. В глубокую миску выливаем охлажденные жирные сливки.

Сливочный крем для торта

Шаг 4. Отправляем к ним просеянную сахарную пудру и аккуратно перемешиваем продукты лопаткой.

Сливочный крем для торта

Шаг 5. Выкладываем сюда сыр рикотту. Продолжаем перемешивать.

Сливочный крем для торта

Шаг 6. Далее начинаем взбивать миксером.

Сливочный крем для торта

Шаг 7. Продолжаем взбивать около 20 секунд до однородности.

Сливочный крем для торта

Шаг 8. Масса должна получиться мягкой и идеально гладкой.

Сливочный крем для торта

Шаг 9. Сливочный крем для торта с рикоттой готов. Используйте для формирования десерта!

Сливочный крем для торта

Крем пломбир на сливках

Крем пломбир на сливках получается удивительно нежным, воздушным и приятным по вкусу. Такое лакомство послужит идеальным украшением и дополнением ваших тортов. Для приготовления ароматного крема используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 800 гр.

Ингредиенты:

  • Сливки 33% – 330 мл.
  • Молоко – 270 мл.
  • Сахар – 120 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло сливочное – 70 гр.
  • Крахмал – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выливаем молоко в кастрюлю и доводим его до кипения.

Сливочный крем для торта

Шаг 2. В это время соединяем в отдельной миске яйцо с сахаром и крахмалом. Взбиваем миксером в течение одной минуты.

Сливочный крем для торта

Шаг 3. В яичную смесь тонкой струей выливаем горячее молоко и постоянно взбиваем. Переливаем полученную массу в кастрюлю и варим до густоты сгущенного молока.

Сливочный крем для торта

Шаг 4. В горячий крем выкладываем сливочное масло и вымешиваем все до однородности.

Сливочный крем для торта

Шаг 5. Полученную массу перекладываем в миску и закрываем пищевой пленкой. Оставляем при комнатной температуре, затем убираем в холодильник на пару часов.

Сливочный крем для торта

Шаг 6. Жирные сливки взбиваем миксером до образования пышных пиков.

Сливочный крем для торта

Шаг 7. К сливкам отправляем холодную основу из заварного крема. Взбиваем миксером на низкой скорости до однородности.

Сливочный крем для торта

Шаг 8. Крем пломбир на сливках готов. Используйте по назначению!

Сливочный крем для торта

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