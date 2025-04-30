Советы по выращиванию арбузов и дынь в теплице

Арбузы и дыни в теплице добавляют экзотики в царство зелени и овощей, наиболее популярных для выращивания в закрытом грунте.. Теплица помогает создать стабильный тёплый микроклимат, но требует внимательного ухода и понимания особенностей этих южных культур. Для полноценного роста и дозревания необходимо следить за температурой воздуха и влажностью почвы. Для того, чтобы сэкономить на отоплении можно купить теплицу с поликарбонатом от 8мм или многослойную пленку, подробней про все виды теплиц на сайте https://teplitca.kiev.ua/.

Подготовка почвы и посадка

Арбузы и дыни любят лёгкие, рыхлые почвы, богатые органикой. На тяжёлых грунтах они развиваются медленно, часто болеют. Поэтому перед посадкой землю перекапывают на штык лопаты, добавляют перегной, песок и золу. Кислотность должна быть нейтральной. Семена на рассаду начинают сеять в середине апреля, а в грунт пересаживают, когда почва прогреется до +18°C и выше. Растения высаживают редко — между кустами оставляют не менее 70–80 см, чтобы плети могли свободно развиваться.

Температурный режим

Арбузы и дыни требовательны к теплу. Оптимальная температура днём — от +25 до +30°C, ночью — не ниже +18°C. Перепады и сквозняки тормозят рост и ослабляют растения. В жаркие дни теплицу проветривают, чтобы избежать перегрева, но делают это аккуратно — без резких потоков воздуха. При необходимости растения притеняют, особенно в полуденные часы.

Полив и питание

Главный принцип полива — умеренность. Вода нужна тёплая, поливают у корня, избегая попадания на листья. До начала цветения полив регулярный, после появления первых плодов его уменьшают, чтобы сахаристость арбузов и дынь была выше. Подкормки дают трижды за сезон: сначала азотные удобрения для наращивания зелёной массы, потом фосфорно-калийные для развития плодов. Очень хорошо работают натуральные средства — настой золы и компоста.

Формирование плетей

Чтобы получить крупные и сладкие плоды, растения формируют. У арбузов после 3–4 листа прищипывают главный стебель, оставляя 2–3 сильных побега. На каждой плети оставляют по одному-два завязавшихся плода, остальные удаляют. У дынь также убирают лишние побеги, чтобы силы растения уходили в оставшиеся плоды.

Защита от болезней

Высокая влажность в теплице может спровоцировать развитие мучнистой росы и корневых гнилей. Для профилактики грядки мульчируют, проветривание делают регулярным, а почву после полива слегка рыхлят. При первых признаках болезни применяют биопрепараты — фитоспорин или настой чеснока.

Сбор урожая

Арбузы и дыни в теплице спеют быстрее, чем в открытом грунте. Спелый арбуз отличается сухим усиком у плодоножки и характерным звуком при постукивании. Дыня начинает источать сильный сладкий аромат. Сбор проводят в тёплую, сухую погоду, стараясь не повредить кожуру.

Выращивание бахчевых в теплице требует внимания, но результат стоит затраченных усилий. Сочные арбузы и ароматные дыни, выращенные своими руками, радуют не только вкусом, но и осознанием, что всё получилось благодаря заботе и труду.