Описание приготовления:

Такой соус — отличный вариант для дополнения к курице, мясу или пасте. Густоту можно регулировать по своему усмотрению, нужно всего лишь увеличить или уменьшить количество молока. Солить соус лучше всего после полного растворения сыра, иначе можно пересолить. При желании добавьте немного мускатного ореха.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливки Блюдо: Соусы

Состав / Ингредиенты:

Сливки 75 Грамм (сухие)

Молоко 75 Грамм

Сыр с плесенью 25 Грамм

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

124 ккал

Калорийность

8 г

Белки

6 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Соус из сухих сливок»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления соуса из сухих сливок.

Молоко смешайте с сухими сливками до однородности. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения.

Голубой сыр раскрошите в кастрюлю и варите на медленном огне до его растворения. Соус посолите, поперчите по вкусу и снимите с огня. Перелейте соус в соусник и подавайте на стол.

Приятного аппетита!