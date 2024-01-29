Рецепт: Жареное филе минтая — в льезоне и сухарях.

Ингредиенты:

филе минтая замороженное — 1 кг;

яйца куриные — 3 шт.;

молоко — 170 мл;

панировочные сухари — по необходимости;

мука — по необходимости;

соль адыгейская — по вкусу

Способ приготовления: Приготовила жареное филе минтая. Купила замороженные ровные кусочки и сделала все точно, как написано на упаковке.

Для этого необходимы следующие продукты. Мука, молоко, яйца, соль, панировочные сухари. Количество не этикетке не указано, все сделала на глаз. Промахнулась с молоком, много осталось льезона.

Приготовила три чашки. В одну насыпала муку.

В другую налила молоко и бросила три яйца. Наверно можно и меньше. Молока тем более.

Добавила адыгейской соли и все хорошо размешала вилкой.

В третью миску насыпала панировочных сухарей. Когда-то делала сухарики и осталось много крошки.

Затем неразмороженный кусок филе минтая помещала в каждую посудину.

Обваливаю в муке.

Окунаю в молочно-яичную смесь. Льезон.

Завершающий этап — в панировочные сухари.

И после этого на разогретую с маслом сковороду. Обжарила с одной стороны.

Затем с другой. Недолго совсем. Быстро готовится.

Гарнир можно любой. Сделала с рисом.

Как же вкусно получилось! Прекрасный сытный и быстрый ужин. Количество продуктов примерное.

Время приготовления: 40 мин.