Рецепт: Жареное филе минтая — в льезоне и сухарях.

Ингредиенты:
филе минтая замороженное — 1 кг;
яйца куриные — 3 шт.;
молоко — 170 мл;
панировочные сухари — по необходимости;
мука — по необходимости;
соль адыгейская — по вкусу
Способ приготовления: Приготовила жареное филе минтая. Купила замороженные ровные кусочки и сделала все точно, как написано на упаковке.
Для этого необходимы следующие продукты. Мука, молоко, яйца, соль, панировочные сухари. Количество не этикетке не указано, все сделала на глаз. Промахнулась с молоком, много осталось льезона.
Приготовила три чашки. В одну насыпала муку.
В другую налила молоко и бросила три яйца. Наверно можно и меньше. Молока тем более.
Добавила адыгейской соли и все хорошо размешала вилкой.
В третью миску насыпала панировочных сухарей. Когда-то делала сухарики и осталось много крошки.
Затем неразмороженный кусок филе минтая помещала в каждую посудину.
Обваливаю в муке.
Окунаю в молочно-яичную смесь. Льезон.
Завершающий этап — в панировочные сухари.
И после этого на разогретую с маслом сковороду. Обжарила с одной стороны.
Затем с другой. Недолго совсем. Быстро готовится.
Гарнир можно любой. Сделала с рисом.
Как же вкусно получилось! Прекрасный сытный и быстрый ужин. Количество продуктов примерное.
Время приготовления: 40 мин.