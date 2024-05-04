Стакан варенья и 15 минут: ленивый пирог с вареньем к чаю. Эти ингредиенты всегда есть дома

Пироги с вареньем — это традиционное блюдо русской кухни. Они могут быть открытыми и закрытыми, с самыми разными начинками. Чтобы сделать пирог с вареньем, нужно замесить тесто, раскатать его в лепешку, выложить на противень или в форму, распределить по нему варенье и закрыть сверху вторым слоем теста.

Затем необходимо сделать отверстия для выхода пара и отправить пирог в духовку. Для приготовления пирогов с вареньем используют разные виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Начинкой могут служить любые виды варенья: из яблок, груш, слив, вишни, малины, смородины и т. д. Рецепт пирога с вареньем может быть разным в зависимости от предпочтений и традиций.

Испечем ленивую версию пирога с вареньем.

Ингредиенты:

Мука — 400 г;

Масло сливочное — 170 г;

Яйца — 2 шт.;

Сахар — 150 г;

Разрыхлитель — 10 г;

Соль — щепотка.

Приготовление пирога с вареньем:

В миску со сливочным маслом высыпаем сахар и соль, взбиваем миксером 2-3 минуты. Разбиваем в смесь яйца, перемешиваем.

Просеиваем в смесь ⅔ муки и разрыхлитель, замешиваем тесто. Высыпаем в тесто остатки муки, вымешиваем так, чтобы не осталось комков.

Застилаем форму для выпечки пергаментом, на дно кладем ½ часть теста, равномерно распределяем по дну. На тесто выкладываем варенье, распределяем по поверхности.

На пергаменте раскатываем вторую часть теста в пласт, равный площади формы. Накрываем верхушку варенья вторым пластом, запечатываем края.

Выпекаем пирог при 180 градусах 30-35 минут.

Такой пирог будет вкусным как горячим, так и уже остывшим. Использовать для начинки можно любое варенье по вкусу.