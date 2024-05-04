Рецепт: Молоки лососевых рыб — маринованные в остром масле

Ингредиенты:

молоки лососевых рыб — 1 кг;

креветочное масло — 1 стакан;

соль — 2-3 ч.л.;

креветки — 200 гр

Способ приготовления: Случайно наткнулась в продаже на молоки красных рыб и решила купить. Я очень люблю готовить что-то необычное, поэтому не могла пройти мимо и не поделиться с вами.

Для начала я приготовила специальное острое креветочное масло.

Промыла молоки.

Предварительно отварила креветки с лавровым листом, веточками укропа, душистым и черным перцем горошком.

Теперь с этом креветочном бульоне отвариваем молоки, добавляем 2 полные чайные ложки соли. Молоки опускаем по одной (это важно) в кипящий бульон и едва доводим до кипения. И сразу отключаем газ оставляем просаливаться на сутки (оставляем остыть и потом ставим в холодильник).

Хорошо посоленные молоки нарезаем порционными кусочками.

Заливаем острым маслом.

Раскладываем по баночкам, полностью заливая маслом. У меня было масло очень острое, поэтому я добавляла еще и обычное.

Получается очень вкусная острая закуска, которая подойдет к праздничному столу как деликатес.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.