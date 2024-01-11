Свекольный крем-суп с яблоком

Думаете, что из свеклы можно приготовить лишь одно вкусное первое блюдо? На самом деле этот корнеплод служит прекрасным ингредиентом не только для борща. Как сварить бесподобный свекольный крем-суп, узнайте сегодня.

Это первое блюдо отличается очень ярким розовым цветом, который дарит ему корнеплод. Также крем-суп имеет безумно приятную бархатистую текстуру. Чтобы ее добиться, вам необходимо добавить к овощам 100 г мягкого сливочного сыра и тщательно перебить всё блендером. Делать это нужно очень тщательно, в блюде не должно быть комочков.

Как сварить ароматный свекольный крем-суп

Ярко выраженным вкусом этот суп обладает благодаря крупному яблоку, добавленному в него. Выбирайте кисло-сладкий фрукт. Он как нельзя лучше впишется в общую картину и сделает вкус блюда просто незабываемым.

Ингредиенты

Свекла2 шт. Яблоко1 шт. Куриный бульон300 мл Картофель2 шт. Лук0,5 шт. Чеснок1 зуб. Сливочный сыр100 г Сливочное масло1 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Кориандр1 щеп.

Приготовление

Очищаем картофель от кожуры. Нарезаем его крупными кубиками. Помещаем картошку в кастрюлю. Заливаем ее куриным бульоном. Добавляем соль по вкусу. Варим картофель до готовности.Очищаем репчатый лук. Нарезаем его мелким кубиком. Очищаем чеснок. Измельчаем его при помощи пресса. Обжариваем лук с чесноком на разогретой сковороде со сливочным маслом до прозрачности. Отвариваем свеклу до готовности. Даем ей остыть. Затем очищаем овощ. Нарезаем его крупной соломкой. Очищаем яблоко от кожуры. Удаляем сердцевинку. Нарезаем фрукт кубиком.Добавляем к луку отварную свеклу и яблоко. Всыпаем соль, черный перец и молотый кориандр. Перемешиваем всё. Держим соединенные ингредиенты на огне под крышкой в течение 7 минут (до мягкости яблока).Перекладываем содержимое сковороды в кастрюлю с горячим бульоном и картофелем. Доводим всё до кипения. Провариваем суп в течение 3 минут. При потребности солим его еще и перчим. Выключаем огонь. Перебиваем содержимое кастрюли блендером до однородной смеси. Добавляем сливочный сыр. Снова измельчаем до однородности. Отправляем крем-суп на плиту и прогреваем его (не кипятим!).

Рекомендуем подать такое блюдо со сметаной и веточкой свежей петрушки. Также в тарелку со свекольным крем-супом вы можете выложить фету, нарезанную крупными кубиками. Соленый сыр оттенит нежный вкус этого блюда.