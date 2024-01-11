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Свекольный крем-суп с яблоком

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Свекольный крем-суп с яблоком

Думаете, что из свеклы можно приготовить лишь одно вкусное первое блюдо? На самом деле этот корнеплод служит прекрасным ингредиентом не только для борща. Как сварить бесподобный свекольный крем-суп, узнайте сегодня.

Это первое блюдо отличается очень ярким розовым цветом, который дарит ему корнеплод. Также крем-суп имеет безумно приятную бархатистую текстуру. Чтобы ее добиться, вам необходимо добавить к овощам 100 г мягкого сливочного сыра и тщательно перебить всё блендером. Делать это нужно очень тщательно, в блюде не должно быть комочков.

Свекольный крем-суп с яблоком

Как сварить ароматный свекольный крем-суп

Ярко выраженным вкусом этот суп обладает благодаря крупному яблоку, добавленному в него. Выбирайте кисло-сладкий фрукт. Он как нельзя лучше впишется в общую картину и сделает вкус блюда просто незабываемым.

Ингредиенты

Свекла2 шт. Яблоко1 шт. Куриный бульон300 мл Картофель2 шт. Лук0,5 шт. Чеснок1 зуб. Сливочный сыр100 г Сливочное масло1 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Кориандр1 щеп.

Приготовление

    Очищаем картофель от кожуры. Нарезаем его крупными кубиками. Помещаем картошку в кастрюлю. Заливаем ее куриным бульоном. Добавляем соль по вкусу. Варим картофель до готовности.Очищаем репчатый лук. Нарезаем его мелким кубиком. Очищаем чеснок. Измельчаем его при помощи пресса. Обжариваем лук с чесноком на разогретой сковороде со сливочным маслом до прозрачности.

    Свекольный крем-суп с яблоком

    Отвариваем свеклу до готовности. Даем ей остыть. Затем очищаем овощ. Нарезаем его крупной соломкой. Очищаем яблоко от кожуры. Удаляем сердцевинку. Нарезаем фрукт кубиком.Добавляем к луку отварную свеклу и яблоко. Всыпаем соль, черный перец и молотый кориандр. Перемешиваем всё. Держим соединенные ингредиенты на огне под крышкой в течение 7 минут (до мягкости яблока).Перекладываем содержимое сковороды в кастрюлю с горячим бульоном и картофелем. Доводим всё до кипения. Провариваем суп в течение 3 минут. При потребности солим его еще и перчим.

    Свекольный крем-суп с яблоком

    Выключаем огонь. Перебиваем содержимое кастрюли блендером до однородной смеси. Добавляем сливочный сыр. Снова измельчаем до однородности. Отправляем крем-суп на плиту и прогреваем его (не кипятим!).

Рекомендуем подать такое блюдо со сметаной и веточкой свежей петрушки. Также в тарелку со свекольным крем-супом вы можете выложить фету, нарезанную крупными кубиками. Соленый сыр оттенит нежный вкус этого блюда.

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