Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить свекольный квас для борща. Такой квас также можно заморозить, просто разлейте его порционно по зип-пакетам и пищевым контейнерам и уберите в морозилку, а затем доставайте по необходимости. Кроме борща такой квас можно также использовать для приготовления свекольника и холодника.
Основной ингредиент: Овощи / Свекла Блюдо: Напитки / Квас
Состав / Ингредиенты:
- Вода 2 Литра
- Свекла 600 Грамм
- Сахар 60 Грамм
- Хлеб черный 50 Грамм
Количество порций 8
Калорийность
87 ккал
Калорийность
1 г
Белки
0 г
Жиры
19 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Свекольный квас для борща»
Подготовьте все ингредиенты.
Свеклу помойте, очистите и нарежьте на кубики среднего размера. Измельчите свеклу в блендере. Также можно просто натереть свеклу на крупной терке.
Переложите измельченную свеклу в чистую банку. Добавьте сахар.
Влейте теплую воду.
Добавьте в банку черный хлеб.
Горлышко банки затяните марлей или чистой тканью. Оставьте банку в теплом месте на 7-10 дней. Готовый квас процедите и разлейте по чистым бутылкам, уберите в холодильник на хранение.
Свекольный квас для борща готов!