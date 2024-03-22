Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить свекольный квас для борща. Такой квас также можно заморозить, просто разлейте его порционно по зип-пакетам и пищевым контейнерам и уберите в морозилку, а затем доставайте по необходимости. Кроме борща такой квас можно также использовать для приготовления свекольника и холодника.

Основной ингредиент: Овощи / Свекла Блюдо: Напитки / Квас

Состав / Ингредиенты:

Вода 2 Литра

Свекла 600 Грамм

Сахар 60 Грамм

Хлеб черный 50 Грамм

Количество порций 8

Калорийность

87 ккал

Калорийность

1 г

Белки

0 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Свекольный квас для борща»

Подготовьте все ингредиенты.

Свеклу помойте, очистите и нарежьте на кубики среднего размера. Измельчите свеклу в блендере. Также можно просто натереть свеклу на крупной терке.

Переложите измельченную свеклу в чистую банку. Добавьте сахар.

Влейте теплую воду.

Добавьте в банку черный хлеб.

Горлышко банки затяните марлей или чистой тканью. Оставьте банку в теплом месте на 7-10 дней. Готовый квас процедите и разлейте по чистым бутылкам, уберите в холодильник на хранение.

Свекольный квас для борща готов!