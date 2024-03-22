Рецепт: Блины — С мясом, на сливках и кипятке

Ингредиенты:

соль — 0,5 ч.л.;

вода — 1 стакан;

сливки — 2 ст.л .;

мука пшеничная — 1 стакан;

масло растительное — 2 ст.л.;

яйца куриные — 2 шт.;

сахар — 1 ст.л.;

черный перец молотый — по вкусу;

фарш свиной замороженный с репчатым луком — 300 грамм;

вода — 1 стакан

Способ приготовления: Всем, привет! Масленица позади, но впереди ещё будут Масленицы, и я решила оставить и свой рецепт блинов тоже.))

Итак, что понадобится? Вместо молока я беру жирные базарные сливки, пару столовых ложек и смешиваю их с обычной водой комнатной температуры. Добавляю к этой жидкости два куриных яйца, сахар, соль, и тщательно перемешиваю, слегка взбивая. А потом уже всыпаю муку, добавляю растительное масло. И последний этап — это стакан кипятка…

Теперь, один, важный ньюанс. Тесто должно постоять тридцать минут, чтобы клейковина муки разошлась. Перед жаркой блинов, нужно проверить, нет ли в тесте остатков комочков муки. Если они остались, то нужно ещё раз тщательно перемешать. Сковороду нужно перед жаркой хорошо накалить и смазать слегка растительным маслом перед «первым блином». Жарим все блинчики, наливая тесто на сковороду, примерно пол ополонника. Фарш замороженный, вместе с луком обжариваем на другой сковороде, солим, перчим, и остужаем.

На каждый блинчик, выкладываем, примерно полную столовую ложку фарша, и сворачиваем каждый блинчик в трубочку. Так поступаем со всеми блинами.

Теперь, все наши блинчики нужно обжарить на сковороде в растительном масле (добавляем слегка), до румяной корочки. И вот, что получается по итогу.

Сказать, что это вкусно, то ничего не сказать. Это очень вкусно! Блины получаются нежные, вкусные, с хрустящей корочкой и вкусной мясной начинкой. Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 60 руб.