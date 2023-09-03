Свиная рулька, запеченная в духовке — настоящее мужское блюдо, которое по достоинству будет оценено представителями сильной половины человечества. Процесс приготовления свиной рульки довольно длительный и трудоемкий, но результат всегда стоит того. Мы подобрали для вас 10 вкусных рецептов свиной рульки, запеченной в духовке с фото пошагово. Обязательно попробуйте!

Свиная рулька, запеченная в духовке по-баварски

Традиционное немецкое блюдо, которое станет главным блюдом на вашем столе. Этот рецепт очень вкусный и аутентичный, любители мясных блюд не смогут пройти мимо не попробовав. Приготовление рульки по этому рецепту следует запланировать заранее, так как процесс займет у вас некоторое время.

Ингредиенты –+6 порц.

Свиная рулька 1 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Перец душистый 4 шт.

Перец чёрный горошек 4 шт.

Лавровый лист 1 шт.

Чеснок 4 зубчика

Мед 2 ст.л.

Соус соевый 3 ст.л.

Томатная паста 2 ст.л.

Горчица французская 1 ст.л.

Пиво темное 1.5 стакана

На порцию Калории: 294 ккал Белки: 18.6 г Жиры: 24.7 г Углеводы: 0 г Шаги 240 мин.

Как вкусно запечь свиную рульку в духовке? Для начала вам нужно ненадолго замочить свежую свиную рульку в теплой воде, отскоблить ее шкурку и хорошенько промыть ее под проточной водой. Можете воспользоваться для этого щеточкой. Очищенную вымытую рульку опустите в объемную кастрюлю и залейте чистой водой. Рульку доведите до кипения, а затем уберите образовавшуюся пену. Бульон хорошенько посолите, добавьте лавровый лист и смесь перцев. Можете добавить и другие специи по вашему вкусу. Обязательно положите в кипящий бульон очищенную луковицу и отваривайте мясо на протяжении двух часов на медленном огне. Отваренную рульку достаньте из кастрюльки и дайте ей немножко остыть. Возьмите форму для запекания и выстелите ее фольгой в несколько слоев. На рульке сделайте надрезы и поместите ее в форму, затем влейте темное пиво в форму с рулькой. В отдельной емкости соедините томатную пасту, соевый соус, мед и горчицу. Тщательно перемешайте соус вилочкой. Чеснок очистите от шелухи и мелко порубите ножом либо пропустите через чесночный пресс. Если вы не любите возиться с чесноком, можете взять гранулированный чеснок в супермаркете. Добавьте чеснок в соус и тщательно перемешайте. Всю рульку тщательно смажьте соусом со всех сторон, а также не забудьте вложить несколько пластинок чеснока в разрезы на коже рульки. Рульку укройте фольгой и поместите в разогретую до 180-200 градусов духовку на 30 минут. Не забывайте регулярно поливать рульку пивом, в котором она запекается в духовке. Пока запекается рулька, соедините ложку пасты с ложкой соевого соуса и ложкой меда, чтобы получить еще один соус; довольно густой. Рульку раскройте спустя полчаса от начала приготовления и обильно смажьте верх рульки соусом. Полейте продукт пивом из формы и уберите на двадцать минут в духовку без фольги. Спустя это время еще раз полейте рульку пивом и оставьте ее в духовке, пока поверхность рульки не станет насыщенного цвета. Это займет приблизительно пятнадцать минут. Свиная рулька готова! Готовое блюдо можно подавать к столу, как в горячем виде, так и в остывшем виде – на ваше усмотрение.

Приятного аппетита!

Как вкусно запечь свиную рульку в фольге?

Мясо в фольге отлично пропекается, становится нежным и ароматным, тает во рту. Обязательно попробуйте запечь свиную рульку именно в фольге и не пожалеете о таком решении. Это блюдо будет готовится довольно долго, но не слишком сильно отвлечет вас от привычных домашних дел.

Ингредиенты:

Рулька свиная свежая – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Лист лавровый – 2 шт.

Гвоздика – 3-4 шт.

Перец черный – 5 горошин.

Перец душистый – 5 горошин.

Соль – по вкусу.

Чеснок – 5 зубчиков.

Масло оливковое – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для начала вам нужно тщательно вымыть и отварить свиную рульку, что займет довольно много времени. Старайтесь сразу выбирать максимально чистенькую рульку, чтобы не возиться долго с ее мытьем. Поскоблите кожу, тщательно протрите щеточкой и промойте в горячей проточной воде продукт.

Шаг 2. Положите рульку в большую кастрюлю и влейте туда холодную очищенную воду, чтобы рулька была значительно покрыта водой.

Шаг 3. Затем включите огонь и доведите мясо до кипения. Пену снимите ложкой, огонь слегка уменьшите.

Шаг 4. Опустите в кастрюлю лавровый лист, перец черный и душистый, соль. Луковицу очистите, сполосните, воткните в нее гвоздику и отправьте в кастрюлю. С этого момента рулька должна вариться минимум два часа, чтобы мясо приготовилось, но не сползло с кости.

Шаг 5. Готовую рульку выньте из бульона и слегка остудите ее. Выстелите форму для запекания либо противень фольгой, оставляя достаточно для того, чтобы завернуть рульку. Положите рульку на фольгу и сделайте несколько поперечных надрезов. Чеснок очистите и нарежьте пластинками, которые воткните в надрезы на рульке. Со всех сторон смажьте ее оливковым масло и оберните фольгой.

Шаг 6. В разогретую до 200 градусов духовку положите рульку в фольге на полтора часа.

Шаг 7. Примерно за полчаса до окончания времени приготовления разверните продукт и снова смажьте маслом. Затем отправьте рульку в таком виде назад в духовку доходить до готовности и зарумяниваться.

Приятного аппетита!

Простой и вкусный рецепт свиной рульки, запечённой в рукаве

Аппетитная и пикантная рулька получается при запекании в рукаве в духовке. Не пожалейте своего времени и порадуйте мужскую часть семьи этим аппетитным мясным блюдом, с нежным мясом и румяной корочкой.

Ингредиенты:

Рулька свиная – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Горчица в пасте – 2 ст.л.

Соус соевый – 1 ст.л.

Перец горошком – 5 шт.

Лавровый лист – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Гвоздика – 5 шт.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рульку хорошенько вымочите в теплой воде, после чего отскоблите всю грязь с кожи и тщательно вымойте в проточной воде.

Шаг 2. Рульку поместите в объемную кастрюлю.

Шаг 3. Добавьте соль и доведите до кипения на большом огне.

Шаг 4. Уменьшите огонь и снимите пену.

Шаг 5. Далее положите в кастрюлю лавровый лист, перцы, а также луковицу без шелухи и гвоздику. Прикройте кастрюлю крышкой и на умеренном огне отваривайте мясо до готовности. Рулька не должна остаться сырой, но и мясо не должно сильно отставать от косточки. Готовую рульку немного остудите.

Шаг 6. Чеснок нарежьте пластиночками.

Шаг 7. Сделайте на рульке надрезы и вложите чесночок в надрезы.

Шаг 8. Затем в отдельной емкости соедините соевый соус, горчицу, масло и приправы по вашему вкусу.

Шаг 9. Тщательно перемешайте соус и тщательно обработайте рульку со всех сторон.

Шаг 10. Продукт положите в рукав для запекания и завяжите.

Шаг 11. Духовку разогрейте примерно до 180-200 градусов, а затем поместите внутрь горячей духовки рульку в рукаве на противне или в форме – как вам удобнее. Можете забыть о рульке минимум на час. Спустя это время разрежьте рукав для запекания и дайте рульке зарумяниться в духовке на протяжении еще получаса.

Шаг 12. Готовое блюдо подавайте горячим или остывшим – по вкусу. Можете отварить картофель или нарезать свежие овощи, как гарнир к этому прекрасному блюду.

Нежная свиная рулька в пиве запеченная в духовке

Ароматная и нежная свиная рулька в темном пиве – просто настоящий кулинарный шедевр. Это блюдо будет высоко оценено мясоедами, несмотря на то, что себестоимость блюда не так уж высока. Вам придется слегка запастись временем, но результат не заставит вас пожалеть о потраченном времени.

Ингредиенты:

Рулька – 1 шт.

Пиво темное – 3 л.

Горчица с зернами – 3 ст.л.

Мед натуральный – 1 ст.л.

Чеснок – 2 зубчика.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рульку тщательно промойте под проточной водой.

Шаг 2. Соскабливая грязь и очищая кожицу при помощи щеточки. Вымойте рульку максимально тщательно, чтобы она была чистенькой и красивенькой.

Шаг 3. Сделайте на коже небольшие отверстия при помощи ножа, и в них вложите кусочки чесночка.

Шаг 4. Затем поместите рульку в кастрюлю и залейте ее пивом. Обязательно оставьте немного пива для соуса, буквально рюмочку.

Шаг 5. Рулька будет вариться в пиве около двух часов, на медленном огне и под крышечкой. Пока рулька варится, приготовьте соус: для этого соедините пиво, горчицу, соль и мед. Тщательно перемешайте ингредиенты и отставьте в сторону.

Шаг 6. Рульку выньте из пива и положите в форму для запекания (стеклянную либо с антипригарным покрытием), тщательно смажьте продукт со всех сторон соусом из горчицы, соли, пива и меда. Рульку уберите в духовку на полтора часа, предварительно разогрев ее до 180 градусов.

Шаг 7. Спустя положенное время вынимайте сочную и румяную рульку из духовки и тут же подавайте к столу с картофелем, овощами, капустой.

Как вкусно приготовить свиную рулька с картошкой?

Отличный вариант горячего мясного блюда, которое готовится вместе с гарниром. Процесс небыстрый, однако, блюдо выходит настолько сытным и вкусным, что никакого времени не жалко. Обязательно попробуйте!

Ингредиенты:

Рулька – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Картофель – 0,5 кг.

Лист лавровый – 2 шт.

Смесь перцев горошком – ½ ст.л.

Соль – по вкусу.

Гвоздика – 4-6 шт.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Чеснок – 3-4 зубчика.

Орегано – ½ ч. л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для начала возьмите свежую чистенькую свиную рульку и вымочите ее в теплой воде на протяжении пятнадцати минут.

Шаг 2. Затем хорошенько поскоблите кожу на рульке и тщательно вымойте ее под проточной водой, оттирая все загрязнения.

Шаг 3. Рульку положите в кастрюлю, посолите и влейте холодную чистую воду так, чтобы она значительно покрывала рульку.

Шаг 4. Включите огонь и доведите рульку до кипения, после чего уберите пену ложкой и уменьшите огонь. В бульон положите лавровый лист, перцы, очищенную луковицу и гвоздику. Прикройте кастрюлю крышкой и варите рульку на умеренном огне около двух часов. Пока варится рулька, тщательно промойте молодой картофель и отварите его в другой кастрюле в кожуре.

Шаг 5. Когда рулька будет сварена, выньте ее из кастрюли и слегка остудите. Готовый картофель тоже слегка остудите и нарежьте на дольки. Выложите картофель в форму для запекания, а сверху положите рульку.

Шаг 6. В небольшой емкости соедините орегано, измельченный чеснок и оливковое масло, делая соус для блюда. На рульке сделайте несколько поперечных надрезов, а затем полейте рульку и картофель чесночным маслом с орегано. Емкость с блюдом уберите в разогретую до 180 градусов на полтора часа. За это время мясо и картофель отлично пропекутся и напитаются ароматом простого соуса.

Шаг 7. Готовую рульку с картофелем подавайте прямо в форме, в которой вы запекали блюдо. Кушайте рульку горячей, сдобрив ее горчицей или другим соусом по вашему вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления рульки с медом и горчицей

Аппетитная и пряная рулька, с тонким ароматом горчицы и приятной сладостью меда – это отличное праздничное блюдо, которое станет украшением вашего стола. Обязательно изучите этот рецепт и не пожалеете о полученном результате.

Ингредиенты:

Рулька свежая свиная – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Гвоздика – 4-5 шт.

Лист лавровый – 2 шт.

Соль – по вкусу

Мед жидкий натуральный – 1 ст.л.

Горчица – 2 ст.л.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свежую свиную рульку тщательно промойте в проточной воде, а затем отскоблите всю грязь с кожи и вновь промойте.

Шаг 2. Положите ее в большую кастрюлю, влейте чистую воду и доведите рульку до кипения. После этого снимите всю пену с поверхности бульона, добавьте лавровый лист, соль, специи и очищенную луковицу.

Шаг 3. Прикройте кастрюлю с рулькой крышкой и отваривайте ее на протяжении двух с половиной часов на умеренном огне, чтобы мясо успело приготовиться. Готовую рульку выньте из бульона и охладите.

Шаг 4. Затем приготовьте соус. Для этого смешайте горчицу с медом и оливковым маслом, а рульку хорошенько намажьте этим соусом. Включите духовку и установите температуру 200 градусов. Когда духовка разогреется, поместите туда форму с рулькой на полтора часа и запекайте продукт до полной готовности.

Шаг 5. Горячую румяную рульку подавайте горячей, сервировав отварным картофелем и свежими овощами.

Очень вкусно!

Нежная и сочная свиная рулька без кости в духовке

Отличный вариант блюда, которое пойдет и на бутерброды, и в качестве самостоятельного блюда. Рульку без кости можно кушать как холодной, так и горячей – она прекрасна в любом виде.

Ингредиенты:

Рулька – 1 шт.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Ароматные травы – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Масло оливковое – 3 ст.л.

Чеснок гранулированный – ½ ч.л.

Паприка – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свежую свиную рульку положите в подсоленную чистую воду и оставьте ее на пару часов для вымачивания. Затем отскоблите со шкуры всю грязь и тщательно промойте рульку под краном с проточной водой.

Шаг 2. Сделайте продольный надрез до самой кости и вырежьте кость из мяса. Кость можете оставить на бульон или выбросить, а вот мясо подготовьте для запекания.

Шаг 3. Тщательно натрите свиное мясо перцем и солью, посыпьте смесью трав и тщательно вотрите все это в мясо. Затем сверните из рульки рулетик и обвяжите его хлопковой веревочкой, как колбасу. Рульку уберите в емкость с крышкой и оставьте на сутки в холодильнике.

Шаг 4. Спустя сутки, когда мясо достаточно промаринуется в специях, выньте его из холодильника и включите духовку на 180 градусов. Чеснок и паприку смешайте с оливковым маслом и тщательно натрите рульку со всех сторон, затем поместите ее в форму для запекания либо на противень с фольгой и уберите в горячую духовку на полчаса.

Шаг 5. Спустя полчаса уменьшите температуру в духовке до 130 градусов и запекайте мясо около часа, до полной готовности. Готовую рульку подавайте в разрезанном виде, холодной или горячей – на ваше усмотрение.

Простой рецепт фаршированной свиной рульки в духовке

Отличное, сытное блюдо для гурманов и настоящих кулинаров. Если вы привыкли покупать различные рулеты для нарезки в магазине, то вам обязательно нужно попробовать приготовить такое блюдо своими руками, оно в сотню раз превзойдет любое магазинное блюдо по своему вкусу.

Ингредиенты:

Рулька свиная – 1 шт.

Куриное мясо – 600 гр.

Зелень по вкусу – пучок.

Соль и перец – по вкусу.

Луковая шелуха – две пригоршни.

Специи для мяса – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свежую свиную рульку положите в подсоленную чистую воду и оставьте ее на пару часов для вымачивания. Затем отскоблите со шкуры всю грязь и тщательно промойте рульку под краном с проточной водой. Сделайте продольный надрез до самой кости и вырежьте кость из мяса. Кость можете оставить на бульон или выбросить, а вот мясо подготовьте для запекания.

Шаг 2. Возьмите куриное мясо и промойте его в проточной воде, после чего хорошенько натрите специями со всех сторон. Разложите куриное мясо по мясу свиной рульки, а затем мелко порубите зелень и посыпьте ею курицу.

Шаг 3. В кастрюлю положите луковую шелуху и наберите побольше воды. Шелуху отваривайте около получаса, после чего процедите отвар. Отставьте мякоть с отваром в сторону и займитесь рулетом.

Шаг 4. Рульку с курицей сверните в плотный рулет и тщательно обвяжите нитью или веревкой, пригодной для духовки. Затем положите фаршированную рульку в глубокую емкость, которая подходит для духовки и залейте отваром из луковой шелухи так, чтобы рулька была полностью покрыта жидкостью. Емкость закройте фольгой или крышкой и включите духовку.

Шаг 5. Когда духовка нагреется до 180 градусов, поставьте туда емкость с рулькой в луковом отваре на три-четыре часа. Готовую рульку остудите и храните в холодильнике. Можете подавать ее с бутербродами, картофелем или овощами – по вашему вкусу.

Ароматный рулет из свиной рульки

Из рульки можно легко приготовить вкусный рулет. Готовится такое блюдо довольно не быстро, зато отличается своим оригинальным вкусом и ароматом. Обязательно попробуйте это блюдо и оцените его по достоинству!

Ингредиенты:

Рулька – 1 шт.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Масло оливковое – 3 ст.л.

Чеснок гранулированный – ½ ч.л.

Паприка – ½ ч.л.

Морковь – 2 шт.

Зелень (укроп и петрушка) – пучок.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свиную рульку положите в подсоленную чистую воду и оставьте ее на пару часов для вымачивания. Затем отскоблите со шкуры всю грязь и тщательно промойте свинину под проточной водой в раковине.

Шаг 2. Морковь вымойте и очистите при помощи овощечистки либо острого небольшого ножа. Мясо рульки снимите с кости, сделав продольный надрез на рульке. Само мясо изнутри натрите солью и специями, а морковь нарежьте тонкими полосками и разложите с краю рульки вдоль. Зелень промойте и порубите ножом, разложите поверх моркови.

Шаг 3. Сверните рулет из мяса, а затем обвяжите его нитью или веревкой из хлопка, чтобы рулет не развернулся. Соедините гранулированный чеснок с паприкой и оливковым маслом, перемешайте и смажьте рулет со всех сторон. Затем натрите его поверхность солью и оберните в пекарскую бумагу.

Шаг 4. Духовой шкаф разогрейте до 180 градусов и уберите рулет в бумаге на противень, который поместите в духовку примерно на два часа. Затем подавайте горячий рулет с любыми гарнирами на ваше усмотрение.

Свиная рулька, запеченная с квашенной капустой

Свиная рулька с квашенной капустой, приготовленная в духовке – это отличное блюдо, очень сытное и аппетитное. Вы получаете и мясо, и гарнир, что значительно экономит время.

Ингредиенты:

Рулька – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Капуста квашенная нарезанная – 0,5 кг.

Лист лавровый – 2 шт.

Смесь перцев горошком – ½ ст.л.

Соль – по вкусу.

Гвоздика – 4-6 шт.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для начала возьмите свежую свиную рульку и вымочите ее в теплой воде на протяжении пятнадцати минут.

Затем хорошенько поскоблите кожу на рульке и тщательно вымойте продукт под проточной водой, оттирая все загрязнения щеточкой.

Шаг 2. Рульку положите в кастрюлю, посолите и влейте холодную чистую воду так, чтобы она значительно покрывала рульку. Включите огонь и доведите рульку до кипения, после чего уберите пену ложкой и уменьшите огонь.

Шаг 3. В кастрюлю с рулькой положите лавровый лист, перцы, очищенную луковицу и гвоздику. Прикройте кастрюлю крышкой и варите рульку на умеренном огне около двух или двух с половиной часов. Мясо должно приготовиться, но не отваливаться от кости.

Шаг 4. Когда рулька будет сварена, выньте ее из кастрюли и слегка остудите. Выложите капусту в форму для запекания, как подушку для вашей рульки.

Шаг 5. На рульке сделайте несколько поперечных надрезов, а затем полейте оливковым маслом и присыпьте специями по вкусу. Емкость с блюдом уберите в разогретую до 180 градусов духовку на полтора часа. За это время мясо прекрасно пропечется и пропитается капустным соком.

Шаг 6. Готовую рульку с квашенной капустой подавайте прямо в форме, в которой вы запекали блюдо. Кушайте блюдо горячим, сдобрив его горчицей или другим соусом по вашему вкусу.