Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить суп с морской капустой и рисом. Рис лучше выбирать круглозернистый, а морскую капусту без лишних добавок и уксуса.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Морская капуста / Крупы / Рис Блюдо: Супы Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Вода 900 Миллилитров
- Рис 40 Грамм
- Картофель 180 Грамм
- Морковь 120 Грамм
- Капуста морская 100 Грамм
- Лук репчатый 1/2 Штуки
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Чеснок 1 Зубчик
- Лавровый лист 1 Штука
- Масло растительное 15 Миллилитров
Количество порций 2
Калорийность
37 ккал
Калорийность
0 г
Белки
1 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Суп с морской капустой и рисом»
Подготовьте все ингредиенты.
В отдельной посуде отварите промытый рис до готовности. Промойте в холодной воде и откиньте на сито.
Нарежьте репчатый лук полукольцами, а морковь натрите на терке или порежьте соломкой. В кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло и обжарьте овощи до легкого золотистого цвета.
Картофель помойте, очистите и добавьте в кастрюлю.
Влейте воду или овощной бульон. Доведите до кипения, накройте крышкой и варите на среднем огне до готовности картофеля около 10-12 минут.
Зелень мелко порубите, чеснок пропустите через пресс.
Добавьте в кастрюлю зелень, лавровый лист, рис, чеснок и морскую капусту. Посолите и поперчите по вкусу. Доведите до кипения и выключите плиту. Накройте крышкой и дайте настояться супу еще 10 минут.
Суп с морской капустой и рисом готов, приятного вам аппетита!