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Суп с морской капустой и рисом

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Суп с морской капустой и рисом

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить суп с морской капустой и рисом. Рис лучше выбирать круглозернистый, а морскую капусту без лишних добавок и уксуса.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Морская капуста / Крупы / Рис Блюдо: Супы Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Вода 900 Миллилитров
  • Рис 40 Грамм
  • Картофель 180 Грамм
  • Морковь 120 Грамм
  • Капуста морская 100 Грамм
  • Лук репчатый 1/2 Штуки
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Лавровый лист 1 Штука
  • Масло растительное 15 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

37 ккал

Калорийность

0 г

Белки

1 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Суп с морской капустой и рисом»

Суп с морской капустой и рисом

Подготовьте все ингредиенты.

Суп с морской капустой и рисом

В отдельной посуде отварите промытый рис до готовности. Промойте в холодной воде и откиньте на сито.

Суп с морской капустой и рисом

Нарежьте репчатый лук полукольцами, а морковь натрите на терке или порежьте соломкой. В кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло и обжарьте овощи до легкого золотистого цвета.

Суп с морской капустой и рисом

Картофель помойте, очистите и добавьте в кастрюлю.

Суп с морской капустой и рисом

Влейте воду или овощной бульон. Доведите до кипения, накройте крышкой и варите на среднем огне до готовности картофеля около 10-12 минут.

Суп с морской капустой и рисом

Зелень мелко порубите, чеснок пропустите через пресс.

Суп с морской капустой и рисом

Добавьте в кастрюлю зелень, лавровый лист, рис, чеснок и морскую капусту. Посолите и поперчите по вкусу. Доведите до кипения и выключите плиту. Накройте крышкой и дайте настояться супу еще 10 минут.

Суп с морской капустой и рисом

Суп с морской капустой и рисом готов, приятного вам аппетита!

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