Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить суп с морской капустой и рисом. Рис лучше выбирать круглозернистый, а морскую капусту без лишних добавок и уксуса.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Морская капуста / Крупы / Рис Блюдо: Супы Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Вода 900 Миллилитров

Рис 40 Грамм

Картофель 180 Грамм

Морковь 120 Грамм

Капуста морская 100 Грамм

Лук репчатый 1/2 Штуки

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Чеснок 1 Зубчик

Лавровый лист 1 Штука

Масло растительное 15 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

37 ккал

Калорийность

0 г

Белки

1 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Суп с морской капустой и рисом»

Подготовьте все ингредиенты.

В отдельной посуде отварите промытый рис до готовности. Промойте в холодной воде и откиньте на сито.

Нарежьте репчатый лук полукольцами, а морковь натрите на терке или порежьте соломкой. В кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло и обжарьте овощи до легкого золотистого цвета.

Картофель помойте, очистите и добавьте в кастрюлю.

Влейте воду или овощной бульон. Доведите до кипения, накройте крышкой и варите на среднем огне до готовности картофеля около 10-12 минут.

Зелень мелко порубите, чеснок пропустите через пресс.

Добавьте в кастрюлю зелень, лавровый лист, рис, чеснок и морскую капусту. Посолите и поперчите по вкусу. Доведите до кипения и выключите плиту. Накройте крышкой и дайте настояться супу еще 10 минут.

Суп с морской капустой и рисом готов, приятного вам аппетита!