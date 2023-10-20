Настоящая квашеная капуста в банках. Так готовили наши прабабушки: хрустящая и вкусная

Квашеная капуста — это хорошая альтернатива маринованной капусте. Она более полезная, так как квасится, как правило, в собственном соку. Так из капусты выходят полезных компоненты, которые помогают при пищеварении, улучшают состояния крови и лимфы.

Однако, при всей пользе капусты, нельзя забывать о вреде этого продукта в больших количествах. Поэтому употреблять квашеную капусту надо в меру. Например, раз в несколько дней как перекус или вместо салата на ужин.

Как правильно квасить капусту? Есть один проверенный метод закваски.

Ингредиенты для квашеной капусты:

капуста — 3 кочана;

клюква — 200 г;

яблоки — 2 кг;

соль — на кг капуста ½ ст. л.;

тмин — 2 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.

Приготовление квашеной капусты:

Шинкуем мелко капусту, заранее удаляем верхние листья и кочерыжку. На ½ часть кочана высыпаем чайную ложку сахара и тмина, ½ столовой ложки соли, перемешиваем.

Кладем капусту в банку, утрамбовываем ее внутри. Шинкуем аналогично вторую часть кочана, смешиваем с тмином, солью и сахаром, продолжаем утрамбовывать в банке.

Второй кочан делим на двое, шинкуем и смешиваем с клюквой, высыпаем сахарный песок и соль, смешиваем.

Утрамбовываем капусту с клюквой во вторую банку.

Для закваски капусты с яблоками стоит взять кочан поменьше, нашинковать две половинки отдельно. Смешиваем капусту с солью и сахаром. Натираем к капусте на крупной терке очищенную морковь, перемешиваем.

Удаляем у яблок сердцевину, нарезаем крупными дольками. Заполняем банку на ⅕ часть капустой, кладем на данный слой яблочные дольки.

Чередуем яблочный слой и капустный. Шинкованную капусту не забываем утрамбовывать. Создаем гнет для трех банок с капустой из крышек.

В крышках делаем отверстия, чтобы можно было просунуть потом палочки для прокалывания капусты. Также делаем небольшие надрезы, чтобы поместить крышки в банки.

Плотно кладем крышки на капустные слои. Каждые 12 часов палочкой протыкаем капусту, чтобы выпустить газ. Ставим банки в таз, чтобы в процессе брожения сок капусты не залил стол или пол.

Оставляем капусту кваситься на 8 суток при температуре около 18 градусов. Не забываем 2 раза в день протыкать капустные слои.

Спустя 8 дней можно убрать гнет и поставить банки в холодильник.

Не нужно квасить капусту дольше, иначе вкус может испортиться.