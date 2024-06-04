Описание приготовления:

Горбушу для копчения выбирайте свежую, не перемороженную, иначе после приготовления она будет распадаться и вкус будет не тот. Для копчения лучше всего взять щепу фруктовых деревьев или ольху. Не берите щепу от хвойных деревьев, рыба будет горькая. При копчении следите за жаром от углей, если нет возможности коптить на мангале, можно воспользоваться электроплиткой. На ней удобнее даже, легко регулировать температуру. Хранить горбушу горячего копчения нужно в холодильнике не более 5 дней.

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Горбуша Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Горбуша 1 Килограмм (1 штука)

Соль 1/2 Чайных ложки

Перец черный По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

161 ккал

Калорийность

23 г

Белки

8 г

Жиры

0 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Горбуша горячего копчения»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления горбуши горячего копчения. Рыбу разморозьте, при необходимости распотрошите, Промойте и тщательно высушите бумажным полотенцем.

Подготовленную горбушу посолите снаружи и внутри, поперчите. Выложите рыбу в подходящую емкость, накройте и уберите в холодильник на 4-5 часов.

Горбушу подвесьте за хвост, головой вниз на свежем воздухе на 1-3 часа, чтобы она подсохла, иначе будет просто вариться.

Подготовьте коптильню для приготовления горбуши горячего копчения. Специальную щепу для копчения хорошо смочите водой и выложите ровным слоем на дно. Поставьте нижний уровень.

Установите поддон для сбора сока на нижнюю решетку. Установите верхнюю решетку и выложите подготовленную горбушу.

Закройте коптильню и установите на мангал с подготовленными углями. Коптите рыбу в течение 40-60 минут, до готовности. Коптильню с готовой горбушей снимите с мангала, снимите крышку и дайте полежать ей на решетке еще 10-15 минут. После этого аккуратно перенесите рыбу на доску и подавайте к столу.

Приятного аппетита!