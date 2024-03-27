Описание приготовления:

Приготовьте со своими родными или друзьями сырные корн-доги из любимого сорта сыра! Вы удивитесь, насколько вкусным может быть румяный фаст-фуд. Главное — обжаривайте их на среднем нагреве, иначе блюдо быстро подгорит. Подавайте с соусами, дипами, паштетами, гуакамоле.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Яйцо куриное 2 Штуки

Моцарелла 200 Грамм

Твёрдый сыр 200 Грамм (у меня голландский)

Хлеб тостовый 8 Ломтиков

Панировочные сухари 70 Грамм (кукурузные)

Мука пшеничная 30 Грамм

Соль 2 Щепотки

Масло растительное 50 Миллилитров

Количество порций 6

Калорийность

325 ккал

Калорийность

16 г

Белки

21 г

Жиры

21 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сырный корн-дог»

Подготовьте указанные ингредиенты. Сыр выбирайте плотный, чтобы он отлично нарезался. Идеально подойдут голландский сыр и моцарелла.

Сыр нарежьте брусочками толщиной 1,5 см., а длиной — 6-7 см. Насадите их на деревянные шпажки.

Каждый ломтик тостового хлеба выложите на доску и обрежьте на нем румяные корочки, оставляя лишь мякиш.

С помощью скалки раскатайте каждый мякиш в тонкий слой. Следите за тем, чтобы он не порвался.

Взбейте в миске куриные яйца с солью и обмакните каждый брусок сыра на шпажке. Затем быстро закрутите на нем раскатанный хлебный мякиш и прижмите руками со всех сторон. Благодаря взбитым яйцам мякиш отлично зафиксируется на сыре.

Далее еще раз обмакните каждую заготовку во взбитых яйцах со всех сторон.

Высыпьте на тарелку панировочные сухари и пшеничную муку, обпанируйте заготовки со всех сторон.

Выложите их на досочку, а на плиту поместите сковороду с широкими бортиками. Влейте на нее растительное масло и прогрейте его до кипения. Затем обязательно нагрев уменьшите, иначе корн-доги сгорят!

Выложите заготовки в горячее масло и обжарьте с каждой стороны по 1-2 минуте. Внимательно следите за ними, так как сухари очень быстро подгорают!

Выложите горячие сырные корн-доги на тарелку и сразу же подайте к столу с соусами. Приятного вам аппетита!