Описание приготовления:
Приготовьте со своими родными или друзьями сырные корн-доги из любимого сорта сыра! Вы удивитесь, насколько вкусным может быть румяный фаст-фуд. Главное — обжаривайте их на среднем нагреве, иначе блюдо быстро подгорит. Подавайте с соусами, дипами, паштетами, гуакамоле.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Яйцо куриное 2 Штуки
- Моцарелла 200 Грамм
- Твёрдый сыр 200 Грамм (у меня голландский)
- Хлеб тостовый 8 Ломтиков
- Панировочные сухари 70 Грамм (кукурузные)
- Мука пшеничная 30 Грамм
- Соль 2 Щепотки
- Масло растительное 50 Миллилитров
Количество порций 6
Калорийность
325 ккал
Калорийность
16 г
Белки
21 г
Жиры
21 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Сырный корн-дог»
Подготовьте указанные ингредиенты. Сыр выбирайте плотный, чтобы он отлично нарезался. Идеально подойдут голландский сыр и моцарелла.
Сыр нарежьте брусочками толщиной 1,5 см., а длиной — 6-7 см. Насадите их на деревянные шпажки.
Каждый ломтик тостового хлеба выложите на доску и обрежьте на нем румяные корочки, оставляя лишь мякиш.
С помощью скалки раскатайте каждый мякиш в тонкий слой. Следите за тем, чтобы он не порвался.
Взбейте в миске куриные яйца с солью и обмакните каждый брусок сыра на шпажке. Затем быстро закрутите на нем раскатанный хлебный мякиш и прижмите руками со всех сторон. Благодаря взбитым яйцам мякиш отлично зафиксируется на сыре.
Далее еще раз обмакните каждую заготовку во взбитых яйцах со всех сторон.
Высыпьте на тарелку панировочные сухари и пшеничную муку, обпанируйте заготовки со всех сторон.
Выложите их на досочку, а на плиту поместите сковороду с широкими бортиками. Влейте на нее растительное масло и прогрейте его до кипения. Затем обязательно нагрев уменьшите, иначе корн-доги сгорят!
Выложите заготовки в горячее масло и обжарьте с каждой стороны по 1-2 минуте. Внимательно следите за ними, так как сухари очень быстро подгорают!
Выложите горячие сырные корн-доги на тарелку и сразу же подайте к столу с соусами. Приятного вам аппетита!