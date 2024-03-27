Рецепт: Капуста по-корейски — Яркая красивая маринованная капуста с куркумой.

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 500 г;

перец черный молотый — щепотка;

соль — щепотка;

уксус столовый 6% — 3 ст.л.;

масло растительное — 3 ст.л.;

куркума молотая — 0.5 ч.л.

Способ приготовления: Морковь по-корейски давно вошла в наш рацион, а вот капусту по-корейски с куркумой я делала впервые. Нам очень понравился этот рецепт.

Маринованная капуста получается сочной и красивой.

Для маринования капусту нужно нарезать довольно крупными квадратами.

Добавляем соль и чёрный молотый перец.

Делаем заправку. Берём три столовых ложки 6%-ного уксуса, смешиваем с тремя столовыми ложками растительного масла и добавляем примерно половину чайной ложки молотой куркумы. Перемешиваем.

Нарезанную капусту перекладываем в любую подходящую ёмкость с крышкой.

И заливаем заправкой.

Плотно закручиваем крышкой и тщательно встряхиваем.

Оставляем при комнатной температуре, чтобы капуста дала сок. Уже через час получается вот столько сока. Теперь можно убрать капусту в холодильник на 12 часов. И она готова.

Получается очень вкусная маринованная закуска с тонким прямым восточным ароматом.

Капуста, маринованная с куркумой, получается очень насыщенного ярко-желтого цвета. Даже ярче зёрен кукурузы получилась.

Готовится она легко и быстро. Время активной готовки без учёта маринования примерно 15-20 минут.

Время приготовления: 15 мин.