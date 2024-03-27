Рецепт: Капуста по-корейски — Яркая красивая маринованная капуста с куркумой.

Ингредиенты:
капуста белокочанная — 500 г;
перец черный молотый — щепотка;
соль — щепотка;
уксус столовый 6% — 3 ст.л.;
масло растительное — 3 ст.л.;
куркума молотая — 0.5 ч.л.
Способ приготовления: Морковь по-корейски давно вошла в наш рацион, а вот капусту по-корейски с куркумой я делала впервые. Нам очень понравился этот рецепт.
Маринованная капуста получается сочной и красивой.
Для маринования капусту нужно нарезать довольно крупными квадратами.
Добавляем соль и чёрный молотый перец.
Делаем заправку. Берём три столовых ложки 6%-ного уксуса, смешиваем с тремя столовыми ложками растительного масла и добавляем примерно половину чайной ложки молотой куркумы. Перемешиваем.
Нарезанную капусту перекладываем в любую подходящую ёмкость с крышкой.
И заливаем заправкой.
Плотно закручиваем крышкой и тщательно встряхиваем.
Оставляем при комнатной температуре, чтобы капуста дала сок. Уже через час получается вот столько сока. Теперь можно убрать капусту в холодильник на 12 часов. И она готова.
Получается очень вкусная маринованная закуска с тонким прямым восточным ароматом.
Капуста, маринованная с куркумой, получается очень насыщенного ярко-желтого цвета. Даже ярче зёрен кукурузы получилась.
Готовится она легко и быстро. Время активной готовки без учёта маринования примерно 15-20 минут.
Время приготовления: 15 мин.