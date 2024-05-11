Описание приготовления:

Десерт получается не очень сладким. За счет теплого кофе мороженое начинает таять и смешиваться, что и дает этот необычный эффект горячего и холодного одновременно. Молоко лучше всего взять жирное, тогда молочная пенка будет лучше образовываться. Посыпать верх десерта можно не только какао, но и тертым шоколадом, орешками или шоколадным сиропом.

Основной ингредиент: Шоколад Блюдо: Десерты

Состав / Ингредиенты:

Молоко 1 Стакан

Шоколад молочный 60 Грамм

Кофе растворимый 2 Чайных ложки

Мороженое 100 Грамм

Какао 2 Грамма

Сахарная пудра 1 Чайная ложка

Количество порций 2

Калорийность

313 ккал

Калорийность

8 г

Белки

13 г

Жиры

34 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Десерт "Горячее холодное"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления десерта "Горячее холодное".

Шоколад порежьте на кусочки и растопите на водяной бане. При помощи ложки полейте изнутри стенки бокала, в котором будете подавать, в виде струек.

В кастрюлю налейте молоко, доведите до кипения, снимите и остудите до теплого состояния. Всыпьте сахарную пудру, растворимое кофе и перемешайте.

Взбейте кофе миксером до пены и перелейте в бокал с шоколадом.

Выложите сверху шарик или кусочки мороженого, посыпьте какао порошком и сразу подайте десерт к столу.

Приятного аппетита!