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Десерт «Горячее холодное»

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Десерт «Горячее холодное»

Описание приготовления:

Десерт получается не очень сладким. За счет теплого кофе мороженое начинает таять и смешиваться, что и дает этот необычный эффект горячего и холодного одновременно. Молоко лучше всего взять жирное, тогда молочная пенка будет лучше образовываться. Посыпать верх десерта можно не только какао, но и тертым шоколадом, орешками или шоколадным сиропом.
Основной ингредиент: Шоколад Блюдо: Десерты

Состав / Ингредиенты:

  • Молоко 1 Стакан
  • Шоколад молочный 60 Грамм
  • Кофе растворимый 2 Чайных ложки
  • Мороженое 100 Грамм
  • Какао 2 Грамма
  • Сахарная пудра 1 Чайная ложка

Количество порций 2

Калорийность

313 ккал

Калорийность

8 г

Белки

13 г

Жиры

34 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Десерт "Горячее холодное"»

Десерт "Горячее холодное"

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления десерта "Горячее холодное".

Десерт "Горячее холодное"

Шоколад порежьте на кусочки и растопите на водяной бане. При помощи ложки полейте изнутри стенки бокала, в котором будете подавать, в виде струек.

Десерт "Горячее холодное"

В кастрюлю налейте молоко, доведите до кипения, снимите и остудите до теплого состояния. Всыпьте сахарную пудру, растворимое кофе и перемешайте.

Десерт "Горячее холодное"

Взбейте кофе миксером до пены и перелейте в бокал с шоколадом.

Десерт "Горячее холодное"

Выложите сверху шарик или кусочки мороженого, посыпьте какао порошком и сразу подайте десерт к столу.

Десерт "Горячее холодное"

Приятного аппетита!

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