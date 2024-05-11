Описание приготовления:
Десерт получается не очень сладким. За счет теплого кофе мороженое начинает таять и смешиваться, что и дает этот необычный эффект горячего и холодного одновременно. Молоко лучше всего взять жирное, тогда молочная пенка будет лучше образовываться. Посыпать верх десерта можно не только какао, но и тертым шоколадом, орешками или шоколадным сиропом.
Основной ингредиент: Шоколад Блюдо: Десерты
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 1 Стакан
- Шоколад молочный 60 Грамм
- Кофе растворимый 2 Чайных ложки
- Мороженое 100 Грамм
- Какао 2 Грамма
- Сахарная пудра 1 Чайная ложка
Количество порций 2
Калорийность
313 ккал
Калорийность
8 г
Белки
13 г
Жиры
34 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Десерт "Горячее холодное"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления десерта "Горячее холодное".
Шоколад порежьте на кусочки и растопите на водяной бане. При помощи ложки полейте изнутри стенки бокала, в котором будете подавать, в виде струек.
В кастрюлю налейте молоко, доведите до кипения, снимите и остудите до теплого состояния. Всыпьте сахарную пудру, растворимое кофе и перемешайте.
Взбейте кофе миксером до пены и перелейте в бокал с шоколадом.
Выложите сверху шарик или кусочки мороженого, посыпьте какао порошком и сразу подайте десерт к столу.
Приятного аппетита!