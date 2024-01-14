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Рецепт: Оладьи из кабачков с чесноком — Когда хочется простой еды

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Рецепт: Оладьи из кабачков с чесноком — Когда хочется простой еды

Ингредиенты:
кабачок — 1 шт.;
чеснок — 2 зубчика;
яйца куриные — 1 шт.;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу;
масло растительное — для жарки;
мука — 4 ст.л.
Способ приготовления: После череды новогодних праздников так надоело готовить и, тем более, есть тяжелые блюда. Так хочется легкой и простой еды. С осени у меня в холодильнике завалялись кабачки, вот из них я и решила приготовить оладьи. Никто не против?
Кабачок почистить, удалить семечки.

Кабачок натереть на крупной терке.

Рецепт: Оладьи из кабачков с чесноком - Когда хочется простой еды

Добавить перец, я использую смесь перцев, хотя, по сути вкус не изменится.

Рецепт: Оладьи из кабачков с чесноком - Когда хочется простой еды

Добавить соль, тут дело вкуса каждого.

Рецепт: Оладьи из кабачков с чесноком - Когда хочется простой еды

Очищенный чеснок, 2 зубчика, пропустить через пресс.

Рецепт: Оладьи из кабачков с чесноком - Когда хочется простой еды

Настала очередь муки, 4 ложек на 1 кабачок будет достаточно. Кабачок у меня средний, грамм на 600.

Рецепт: Оладьи из кабачков с чесноком - Когда хочется простой еды

Добавляем 1 яйцо и хорошо вымешиваем.

Рецепт: Оладьи из кабачков с чесноком - Когда хочется простой еды

Консистенция должна получиться как густая сметана.

Рецепт: Оладьи из кабачков с чесноком - Когда хочется простой еды

Осталось только пожарить наши оладьи.

Рецепт: Оладьи из кабачков с чесноком - Когда хочется простой еды

Все мои домочадцы с таким удовольствием съели эти оладьи, что я даже не успела сфотографировать их на блюде.
Сказать, что вкусно — ничего не сказать. Это очень вкусно, да еще и со сметаной.
Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 20 руб.

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