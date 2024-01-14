Рецепт: Оладьи из кабачков с чесноком — Когда хочется простой еды

Ингредиенты:

кабачок — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

яйца куриные — 1 шт.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

масло растительное — для жарки;

мука — 4 ст.л.

Способ приготовления: После череды новогодних праздников так надоело готовить и, тем более, есть тяжелые блюда. Так хочется легкой и простой еды. С осени у меня в холодильнике завалялись кабачки, вот из них я и решила приготовить оладьи. Никто не против?

Кабачок почистить, удалить семечки.

Кабачок натереть на крупной терке.

Добавить перец, я использую смесь перцев, хотя, по сути вкус не изменится.

Добавить соль, тут дело вкуса каждого.

Очищенный чеснок, 2 зубчика, пропустить через пресс.

Настала очередь муки, 4 ложек на 1 кабачок будет достаточно. Кабачок у меня средний, грамм на 600.

Добавляем 1 яйцо и хорошо вымешиваем.

Консистенция должна получиться как густая сметана.

Осталось только пожарить наши оладьи.

Все мои домочадцы с таким удовольствием съели эти оладьи, что я даже не успела сфотографировать их на блюде.

Сказать, что вкусно — ничего не сказать. Это очень вкусно, да еще и со сметаной.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 20 руб.