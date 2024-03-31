Так пекли наши прабабушки: закарпатская паска по старинному рецепту

Приготовьте на Пасху настоящую закарпатскую паску по старинному рецепту. Ее особенностью является то, что в нее добавляют мед, а также водку. ДЕСЕРТЫ Такой кулич станет настоящим украшением вашего стола. Обязательно сохраните этот рецепт. Стоит попробовать Крабовые палочки – универсальный продукт: 4 блюда, которые можно приготовить с ТМ «Водный Мир» Старинная украинская паска Время : 5 часов

: 5 часов Порций: 10 Ингредиенты для опары: – 1 литр молока;

– 100 граммов прессованных дрожжей;

– 2 столовые ложки сахара (от общего количества);

– 10 столовых ложек муки (от общего количества). Для теста:

– 5 яиц;

– 300 граммов масла 82%;

– 1 чайная ложка соли;

– 300 граммов сахара;

– 2 пакетика ванильного сахара по 16 граммов;

– 50 граммов меда;

– 1 столовая ложка водки;

– 1 килограмм 900 граммов муки;

– 100 миллилитров растительного масла;

– 500 граммов сухофруктов. Приготовление: Для опары в миску вылейте литр едва теплого молока. Добавьте раскрошенные прессованные дрожжи и сахар. Перемешайте до их растворения, добавьте муку и замесите тесто, как на блины. Накройте пищевой пленкой и отправьте в теплое место на 40 минут. Соедините яйца, сахар, ванильный сахар, соль, мед и растопленное масло. Смешайте миксером до однородности. Добавьте смесь к опаре, постепенно всыпьте просеянную муку и добавьте водку, чтобы кулич быстро не черствел. Вымешивайте тесто минут 15 – 20. Во время замешивания добавляйте масло. Разделите тесто на 2 части и положите их в отдельные миски. Смажьте растительным маслом и накройте пленкой. Оставьте на час в тепле. Далее снова помните тесто, добавьте сухофрукты и вымешайте. Смажьте маслом и оставьте еще на 1,5 часа. Снова помните тесто и разложите его по формам, формируя шарики с гладкой поверхностью. Форма должна быть заполнена на треть. Внутрь каждой надо вставить деревянную шпажку, чтобы выходил воздух и кулич был ровным. Выложите формы на противень. Из части теста без изюма можно сделать украшения. Когда куличи частично подойдут, выложите на них фигурки из теста. Когда они еще подойдут, почти сравнявшись с краями формы, смажьте верхушки желтком смешанным с водой. Выпекайте маленькие куличи 30 – 40 минут, а большие – час. Духовка должна быть разогрета до температуры 170 градусов в режиме «верх – низ». Понравился рецепт? Попробуйте приготовить еще одну невероятно вкусную пасху от Лилии Цвит.