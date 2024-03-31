Описание приготовления:

Это очень полезный хлебушек с большим содержанием белков, клетчатки, витаминов и минералов. Плюс ко всему он усваивается не так быстро как хлеб из муки высшего сорта. А семечки, которые добавляются в хлеб добавляют только пользу и сытость.

Основной ингредиент: Мука / Цельнозерновая мука Блюдо: Выпечка / Хлеб Диета: ПП рецепты

Состав / Ингредиенты:

Мука цельнозеновая 320 Грамм

Кефир 250 Миллилитров

Сода 1/2 Чайных ложки

Мед 1 Чайная ложка

Соль 1/2 Чайных ложки

Масло оливковое 2 Ст. ложки

Семечки 2 Ст. ложки

Количество порций 8

Калорийность

220 ккал

Калорийность

8 г

Белки

6 г

Жиры

32 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Полезный хлеб без дрожжей»

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Муку просейте, кефир слегка подогрейте.

В миску всыпьте просеянную цельнозерновую муку, соль и пищевую соду.

Добавьте половину семечек от общей нормы. Соедините все продукты.

Влейте оливковое масло и мед.

Влейте теплый кефир, перемешайте тесто сначала ложкой.

Затем вымесите тесто руками. Сильно мукой не забивайте, оно должно слегка липнуть к рукам.

Форму для хлебе выстелите пергаментом, выложите тесто и разровняйте его.

Посыпьте оставшимися семечками. Поставьте выпекаться в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 40-45 минут.

Готовность хлеба проверьте деревянной шпажкой, она должна выйти из середины хлеба абсолютно сухой. Хлеб полностью остудите.

Приятного аппетита!