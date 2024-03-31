Описание приготовления:
Это очень полезный хлебушек с большим содержанием белков, клетчатки, витаминов и минералов. Плюс ко всему он усваивается не так быстро как хлеб из муки высшего сорта. А семечки, которые добавляются в хлеб добавляют только пользу и сытость.
Основной ингредиент: Мука / Цельнозерновая мука Блюдо: Выпечка / Хлеб Диета: ПП рецепты
Состав / Ингредиенты:
- Мука цельнозеновая 320 Грамм
- Кефир 250 Миллилитров
- Сода 1/2 Чайных ложки
- Мед 1 Чайная ложка
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Масло оливковое 2 Ст. ложки
- Семечки 2 Ст. ложки
Количество порций 8
Калорийность
220 ккал
Калорийность
8 г
Белки
6 г
Жиры
32 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Полезный хлеб без дрожжей»
Подготовьте все необходимые ингредиенты. Муку просейте, кефир слегка подогрейте.
В миску всыпьте просеянную цельнозерновую муку, соль и пищевую соду.
Добавьте половину семечек от общей нормы. Соедините все продукты.
Влейте оливковое масло и мед.
Влейте теплый кефир, перемешайте тесто сначала ложкой.
Затем вымесите тесто руками. Сильно мукой не забивайте, оно должно слегка липнуть к рукам.
Форму для хлебе выстелите пергаментом, выложите тесто и разровняйте его.
Посыпьте оставшимися семечками. Поставьте выпекаться в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 40-45 минут.
Готовность хлеба проверьте деревянной шпажкой, она должна выйти из середины хлеба абсолютно сухой. Хлеб полностью остудите.
Приятного аппетита!