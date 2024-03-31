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Полезный хлеб без дрожжей

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Полезный хлеб без дрожжей

Описание приготовления:

Это очень полезный хлебушек с большим содержанием белков, клетчатки, витаминов и минералов. Плюс ко всему он усваивается не так быстро как хлеб из муки высшего сорта. А семечки, которые добавляются в хлеб добавляют только пользу и сытость.
Основной ингредиент: Мука / Цельнозерновая мука Блюдо: Выпечка / Хлеб Диета: ПП рецепты

Состав / Ингредиенты:

  • Мука цельнозеновая 320 Грамм
  • Кефир 250 Миллилитров
  • Сода 1/2 Чайных ложки
  • Мед 1 Чайная ложка
  • Соль 1/2 Чайных ложки
  • Масло оливковое 2 Ст. ложки
  • Семечки 2 Ст. ложки

Количество порций 8

Калорийность

220 ккал

Калорийность

8 г

Белки

6 г

Жиры

32 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Полезный хлеб без дрожжей»

Полезный хлеб без дрожжей

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Муку просейте, кефир слегка подогрейте.

Полезный хлеб без дрожжей

В миску всыпьте просеянную цельнозерновую муку, соль и пищевую соду.

Полезный хлеб без дрожжей

Добавьте половину семечек от общей нормы. Соедините все продукты.

Полезный хлеб без дрожжей

Влейте оливковое масло и мед.

Полезный хлеб без дрожжей

Влейте теплый кефир, перемешайте тесто сначала ложкой.

Полезный хлеб без дрожжей

Затем вымесите тесто руками. Сильно мукой не забивайте, оно должно слегка липнуть к рукам.

Полезный хлеб без дрожжей

Форму для хлебе выстелите пергаментом, выложите тесто и разровняйте его.

Полезный хлеб без дрожжей

Посыпьте оставшимися семечками. Поставьте выпекаться в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 40-45 минут.

Полезный хлеб без дрожжей

Готовность хлеба проверьте деревянной шпажкой, она должна выйти из середины хлеба абсолютно сухой. Хлеб полностью остудите.

Полезный хлеб без дрожжей

Приятного аппетита!

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