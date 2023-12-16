Так праздновали еще наши предки: какие вареники обязательно должны быть на Святом ужине

Готовить просто – смаковать божественно / Фото pexels
Ингредиенты:
для теста:
– 2 чашки (250 грамм) пшеничной муки;
– 1 яйцо;
– пол чашки (120 миллилитров) воды;
– пол чайной ложки соли;
начинка:
– 4 средних картофелины;
– 1 большой лук;
– 200 грамм опят (грибов);
– соль и перец по вкусу;
– растительное масло для жарки.
Приготовление:
- В большой миске смешайте муку с солью.
- Добавьте яйцо и постепенно приливайте воду, замешивая тесто.
- Замешайте тесто до однородности, затем выложите его на стол накройте пленкой. Оставьте на 30 минут.
- Для начинки: отварите картофель и обварите в соленой воде опята.
- Обжарьте на растительном масле мелко нарезанный лук до золотистого цвета.
- Добавьте нарезанные опята и жарьте, пока они не потеряют влагу и станут золотистыми.
- Перемелите картофель.
- Смешайте его с жареным луком и опятами. Добавьте соль и перец по вкусу.
- В большой кастрюле вскипятите воду и добавьте немного соли.
- Раскатайте тесто и вырежьте круги с помощью чашки или формы для вареников.
- Уложите ложку начинки в центр каждого круга теста, соедините края и образуйте полумесяц.
- Вскипятите воду в кастрюле и варите вареники в течение 7 – 10 минут, пока они не выплывут на поверхность.
- Выньте вареники из воды с помощью сита и дайте им стечь.
- Смазать такие вареники можно жареным луком.
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