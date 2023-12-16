Портал про города-курорты | Perekop

Так праздновали еще наши предки: какие вареники обязательно должны быть на Святом ужине

На чтение: 2 минуты
Так праздновали еще наши предки: какие вареники обязательно должны быть на Святом ужине

Рождественская кухня – это своеобразная мозаика традиционных вкусов. Ни в один вечер вареники не так вкусны, как в кругу семьи во время Сочельника.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Вареники с картофелем, дополненные жареным луком и опятами являются настоящим шедевром украинской кухни. 24 Канал делится семейным рецептом невероятно вкусных вареников, где вкус картофеля, аромат жареного лука и опят объединятся в непревзойденный ансамбль вкуса и наслаждения.

Интересно Как приготовить идеальный говяжий стейк: секреты, о которых вы не знали

Рецепт вареников с картофелем

  • Время: 1 час

  • Порций : 4

Так праздновали еще наши предки: какие вареники обязательно должны быть на Святом ужине

Готовить просто – смаковать божественно / Фото pexels

Ингредиенты:
для теста:
– 2 чашки (250 грамм) пшеничной муки;
– 1 яйцо;
– пол чашки (120 миллилитров) воды;
– пол чайной ложки соли;
начинка:
– 4 средних картофелины;
– 1 большой лук;
– 200 грамм опят (грибов);
– соль и перец по вкусу;
– растительное масло для жарки.

Приготовление:

  1. В большой миске смешайте муку с солью.
  2. Добавьте яйцо и постепенно приливайте воду, замешивая тесто.
  3. Замешайте тесто до однородности, затем выложите его на стол накройте пленкой. Оставьте на 30 минут.
  4. Для начинки: отварите картофель и обварите в соленой воде опята.
  5. Обжарьте на растительном масле мелко нарезанный лук до золотистого цвета.
  6. Добавьте нарезанные опята и жарьте, пока они не потеряют влагу и станут золотистыми.
  7. Перемелите картофель.
  8. Смешайте его с жареным луком и опятами. Добавьте соль и перец по вкусу.
  9. В большой кастрюле вскипятите воду и добавьте немного соли.
  10. Раскатайте тесто и вырежьте круги с помощью чашки или формы для вареников.
  11. Уложите ложку начинки в центр каждого круга теста, соедините края и образуйте полумесяц.
  12. Вскипятите воду в кастрюле и варите вареники в течение 7 – 10 минут, пока они не выплывут на поверхность.
  13. Выньте вареники из воды с помощью сита и дайте им стечь.
  14. Смазать такие вареники можно жареным луком.

Что такое засыпанная капуста: обязательно приготовьте на праздник.

Что будем искать? Например,Человек