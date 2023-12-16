Описание приготовления:

Молодая капуста в отличие от осенних сортов очень мягкая и нежная, варится она намного быстрее. Поэтому нужно сначала сварить картофель, а затем добавлять в кастрюлю капусту. При желании в суп можно добавить зелень или зеленый лук, сметану.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Овощи / Птица / Курица / Капуста Блюдо: Супы / Щи

Состав / Ингредиенты:

Вода 1 Литр

Капуста 200 Грамм (молодая)

Картофель 300 Грамм

Курица 300 Грамм (любые части)

Лук репчатый 1 Штука

Морковь 1 Штука

Помидор 1 Штука

Соль По вкусу

Зеленый лук По вкусу

Лавровый лист 1 Штука

Количество порций 3

Калорийность

92 ккал

Калорийность

5 г

Белки

5 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Щи из молодой капусты с курицей»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления щей из свежей капусты с курицей. Овощи вымойте и почистите при необходимости.

Курицу выложите в кастрюлю и влейте холодную воду. Доведите все до кипения и варите на медленном огне, снимая пену, в течение 30 минут. Затем достаньте курицу из бульона и поставьте остывать.

Картофель почистите, сполосните и порежьте соломкой. Добавьте картофель в кастрюлю и варите в течение 10 минут.

Молодую капусту порежьте соломкой и выложите в бульон с картофелем. Варите после закипания в течение 5 минут.

В сковороду налейте растительное масло, выложите нарезанный репчатый лук, тертую на средней терке морковь и обжаривайте на среднем огне в течение 4-5 минут, перемешивая. Затем добавьте порезанный кубиком помидор и обжаривайте еще 3 минуты.

Выложите зажарку в щи, добавьте лавровый лист.

У курицы удалите кости, порежьте на кусочки и выложите в щи. Доведите все до кипения, проварите еще одну минуту и снимите с огня.

Приятного аппетита!