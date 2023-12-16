Описание приготовления:
Молодая капуста в отличие от осенних сортов очень мягкая и нежная, варится она намного быстрее. Поэтому нужно сначала сварить картофель, а затем добавлять в кастрюлю капусту. При желании в суп можно добавить зелень или зеленый лук, сметану.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Овощи / Птица / Курица / Капуста Блюдо: Супы / Щи
Состав / Ингредиенты:
- Вода 1 Литр
- Капуста 200 Грамм (молодая)
- Картофель 300 Грамм
- Курица 300 Грамм (любые части)
- Лук репчатый 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Помидор 1 Штука
- Соль По вкусу
- Зеленый лук По вкусу
- Лавровый лист 1 Штука
Количество порций 3
Калорийность
92 ккал
Калорийность
5 г
Белки
5 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Щи из молодой капусты с курицей»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления щей из свежей капусты с курицей. Овощи вымойте и почистите при необходимости.
Курицу выложите в кастрюлю и влейте холодную воду. Доведите все до кипения и варите на медленном огне, снимая пену, в течение 30 минут. Затем достаньте курицу из бульона и поставьте остывать.
Картофель почистите, сполосните и порежьте соломкой. Добавьте картофель в кастрюлю и варите в течение 10 минут.
Молодую капусту порежьте соломкой и выложите в бульон с картофелем. Варите после закипания в течение 5 минут.
В сковороду налейте растительное масло, выложите нарезанный репчатый лук, тертую на средней терке морковь и обжаривайте на среднем огне в течение 4-5 минут, перемешивая. Затем добавьте порезанный кубиком помидор и обжаривайте еще 3 минуты.
Выложите зажарку в щи, добавьте лавровый лист.
У курицы удалите кости, порежьте на кусочки и выложите в щи. Доведите все до кипения, проварите еще одну минуту и снимите с огня.
Приятного аппетита!